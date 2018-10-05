Apple внедрила замок на ноутбуки для защиты от «неофициального» ремонта

Компания Apple внедрила новое фирменное ПО для диагностики ноутбуков MacBook Pro и моноблоков iMac Pro. Сервисы должны использовать его во время ремонта, иначе устройство становится неработоспособным. Это следует из внутреннего документа, полученного ресурсами MacRumors и Motherboard.





Всё дело в чипе Apple T2 с сопроцессором Secure Enclave, который обеспечивает дополнительный уровень защиты. Если сторонний ремонтный сервис возьмётся за ноутбук или десктоп с таким чипом, то не сможет завершить ремонт и компьютер останется в нерабочем состоянии. Фирменное ПО имеется только в магазинах Apple и авторизованных сервис-центрах.

Такая опасность подстерегает пользователей MacBook Pro 2018 при ремонте дисплея, клавиатуры, трекпада, динамиков, аккумулятора, материнской платы и модуля Touch ID. Пользователей iMac Pro при ремонте материнской платы и накопителей.