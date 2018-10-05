ASUS выпускает игровые ноутбуки ROG Zephyrus, Strix SCAR и TUF Gaming по цене от 70 тысяч рублей

Компания ASUS представила в Москве новые игровыe ноутбуки ROG Zephyrus S, ROG Strix GL704 и TUF FX505 с 705.

Ноутбук ROG Zephyrus S GX531 (модель GX531) позиционируется производителем как самый тонкий в мире игровой ноутбук на базе процессора Intel Core i7-8750H, оснащенный видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q. Толщина корпуса Zephyrus S составляет от 14,95 до 15,75 мм, на 12% тоньше первоначальной модели Zephyrus (GX501). Дисплей имеет диагональ 15,6 дюйма, частоту обновления 144 Гц и время отклика 3 мс.

Ноутбук Strix SCAR II (GL704) продвигается как первый игровой ноутбук с ультрабыстрым дисплеем диагональю 17,3 дюйма, выполненный в корпусе шириной менее 400 мм. Корпус больше соответствует по размеру типичным 15,7-дюймовым устройствам. Дисплей обладает частотой обновления 144 Гц, временем отклика 3 мс, цветовым охватом 100% sRGB. В аппаратную конфигурацию ноутбука включены процессор Intel Core 8-го поколения (до модели Core i7-8750H) и графика NVIDIA GeForce GTX 1060 с 6 ГБ видеопамяти.





Модели TUF Gaming FX505 и FX705 — это новые доступные игровые ноутбуки с экранами диагональю 15,6 и 17,3 дюйма. Они оснащены процессорами Intel Core i7-8750H и графикой NVIDIA GeForce GTX 1060. Дисплей с узкой рамкой NanoEdge обладает частотой обновления 144 Гц.

Игровой ноутбук ASUS ROG Zephyrus S (GX531) поступит в продажу в России по рекомендованной розничной цене от 159 990 рублей, ROG Strix SCAR II (GL704) — от 109 990 рублей, TUF Gaming FX505 и FX705 — от 69 990 рублей.