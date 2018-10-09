Google представила свой первый гибридный планшет Pixel Slate на базе Chrome OS

Компания Google представила планшет Pixel Slate. Это её первый планшет с 2015 года, когда компания представила Pixel C. Более того, Pixel Slate работает не на Android, а на базе операционной системы Chrome OS. Впрочем, приложения для Android на нём тоже можно запускать.





Google Pixel Slate оснащается 12,3-дюймовым дисплеем с разрешением 3000 x 2000 пикселей, процессорами Intel Celeron или Core M3, i5, i7, от 4 до 16 ГБ оперативной памяти.







В домашней кнопке встроен сканер отпечатков пальцев. Заявленное время автономной работы достигает 12 часов. Планшет сам по себе очень тонок — 7 мм. Есть один порт USB-Type-C и стереодинамики.







Планшет Pixel Slate станет доступен ближе к концу года по цене от 599 долларов. За клавиатуру придётся доплатить дополнительные 199 долларов. Отдельно продаётся и стилус Pixel Pen — за 99 долларов.