Рассекречены характеристики нового Apple iPad Pro

В сети появились новые подробности о следующем поколении планшета iPad Pro от Apple. Ими поделился профильный ресурс 9to5Mac со ссылкой на источники, знакомые с разработкой.


iPad Pro 2018 года с поддержкой Wi-Fi получил модельные номера iPad8,1, iPad8,2, iPad8,5 и iPad8,6. Версия планшета с поддержкой сотовой связи — iPad8,3, iPad8,4, iPad8,7 и iPad8,8. Это означает, что планшет в обоих вариантах размера получит две конфигурации с Wi-Fi и две конфигурации с LTE.

Новый iPad Pro получит дисплей с тонкими рамками и лишится фирменной домашней кнопки. В отличие от iPhone X, планшет не получит выреза на экране. Даже в тонких рамках окажется достаточно места, чтобы разместить камеры и датчики TrueDepth для распознавания пользователей по лицам Face ID.

Кстати, функция Face ID сможет работать в горизонтальном режиме, а не только в вертикальном, как это сейчас происходит с iPhone X, iPhone XS и iPhone XS Max.

Порт USB Type-C позволит выводить видео 4K HDR на внешние дисплеи. Также отмечается новый стилус Apple Pencil. Он будет сопрягаться с планшетом, просто при приближении к нему, как AirPods или HomePod, без необходимости подключать через коннектор. Переключение между устройствами также будет возможно без подключения стилуса к порту планшета. Для аксессуаров появится новый магнитный коннектор на задней стороне планшета.

Источник
9to5Mac
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