В России выпустят ноутбук с отечественными комплектующими и процессорами Intel

Российский ИТ-производитель «Аквариус» получил заключение Минпромторга России, что ноутбук Aquarius Cmp NS 565 производится в России. Таким образом, Aquarius Cmp NS 565 стал первым ноутбуком, официально признанным «отечественным».





Для получения официального заключения от Министерства «Аквариус» подтвердила этапы разработки и производства ноутбука в России: от создания конструкторской документации до проведения сборочных операций на уровне промышленной пайки компонентов и использования отечественного системного ПО.





Ноутбук Aquarius Cmp NS565 предназначен для корпоративного использования. В нем используется BIOS отечественной разработки, а материнская плата и модуль памяти разработаны и производятся «Аквариусом» на заводе в Ивановской области в едином производственном контуре со сборкой ноутбука.

Владимир Шибанов, старший вице-президент «Аквариуса» рассказал: «Российский рынок микроэлектроники пока не может покрыть все наши потребности. В последние годы мы активно развиваем собственное производство комплектующих. На нашем заводе в Ивановской области работает современная автоматизированная линия монтажа плат, интегрированная в единый производственный контур со сборочными операциями. В настоящее время для продукции Aquarius мы самостоятельно разрабатываем и производим материнские платы, модули памяти и специальные устройства, относящиеся к области информационной безопасности».

Aquarius Cmp NS565 оснащается 15,6-дюймовым дисплеем с разрешением HD (1366 x 768 пикселей), влагозащищенной клавиатурой с подсветкой, процессорами Intel Core 6 и 7 поколений, до 32 ГБ оперативной памяти DDR4. Аккумуляторы предлагаются в двух вариантах, на выбор. Одного хватит на 4,5 часа автономной работы, второго — на 5,6 часа. Обширный набор портов включает HDMI, VGA, RJ45, несколько полноразмерных USB и USB 3.1 Type-C.