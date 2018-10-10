В России выпустят ноутбук с отечественными комплектующими и процессорами Intel

Российский ИТ-производитель «Аквариус» получил заключение Минпромторга России, что ноутбук Aquarius Cmp NS 565 производится в России. Таким образом, Aquarius Cmp NS 565 стал первым ноутбуком, официально признанным «отечественным».


Для получения официального заключения от Министерства «Аквариус» подтвердила этапы разработки и производства ноутбука в России: от создания конструкторской документации до проведения сборочных операций на уровне промышленной пайки компонентов и использования отечественного системного ПО.


Ноутбук Aquarius Cmp NS565 предназначен для корпоративного использования. В нем используется BIOS отечественной разработки, а материнская плата и модуль памяти разработаны и производятся «Аквариусом» на заводе в Ивановской области в едином производственном контуре со сборкой ноутбука.

Владимир Шибанов, старший вице-президент «Аквариуса» рассказал: «Российский рынок микроэлектроники пока не может покрыть все наши потребности. В последние годы мы активно развиваем собственное производство комплектующих. На нашем заводе в Ивановской области работает современная автоматизированная линия монтажа плат, интегрированная в единый производственный контур со сборочными операциями. В настоящее время для продукции Aquarius мы самостоятельно разрабатываем и производим материнские платы, модули памяти и специальные устройства, относящиеся к области информационной безопасности».

Aquarius Cmp NS565 оснащается 15,6-дюймовым дисплеем с разрешением HD (1366 x 768 пикселей), влагозащищенной клавиатурой с подсветкой, процессорами Intel Core 6 и 7 поколений, до 32 ГБ оперативной памяти DDR4. Аккумуляторы предлагаются в двух вариантах, на выбор. Одного хватит на 4,5 часа автономной работы, второго — на 5,6 часа. Обширный набор портов включает HDMI, VGA, RJ45, несколько полноразмерных USB и USB 3.1 Type-C.

Источник
Аквариус
Теги
Россия ноутбук Aquarius Аквариус

Комментарии

Материалы по теме

21-дюймовый ноутбук Acer Predator 21 X с изогнутым дисплеем оценен в 630 тысяч рублей

13 января 2017

Acer выпустила игровые ноутбуки Predator Helios 300 в России

19 сентября 2017

Dell представила портативные ноутбуки Latitude 11 для школьников и студентов

13 февраля 2017

HP выпустила свой самый мощный игровой ноутбук в России

14 декабря 2017

Xiaomi начала продавать ноутбуки в РФ официально. Цены

17 сентября

В России вышел ноутбук Acer Predator 21 Х за 699 990 рублей

25 августа 2017
Загрузка...
Из рубрикиНоутбуки и планшеты
Google представила свой первый гибридный планшет Pixel Slate на базе Chrome OS
Рассекречены характеристики нового Apple iPad Pro
Смартфоны Microsoft вернутся со сгибающимся экраном

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года (официальная розница) 106
Лучшие бюджетные смартфоны июля 2018 года (официальная розница) 100
Лучшие бюджетные смартфоны сентября 2018 года (официальная розница) 94
Быстрый обзор Xiaomi Mi A2: новый «король» по качеству камер и процессору дешевле 20 тысяч рублей 83
Лучшие смартфоны с камерой, как у iPhone 75
Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года («серый» рынок) 60