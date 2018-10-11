Новый iPad Pro показан на рендерах со всех сторон

В сети появились качественные рендеры готовящегося к выпуску следующего поколения iPad Pro, чей анонс ожидается в недалёком будущем. Одним из источников стал производитель аксессуаров Benks, показавший новые защитные стекла для планшета. Второй источник представил компьютерную 3D-модель, основанную на чертежах.





Судя по ним, планшет будет чрезвычайно тонким — толщина составляет всего 5,86 мм. Также можно заметить тонкие рамки, отсутствие домашней кнопки и выреза под камеры на экране, но надежда на Face ID всё же есть. Также в планшете сохранён 3,5-мм разъём для наушников.







Согласно более ранним утечкам, новый iPad Pro получит дисплей с тонкими рамками и лишится фирменной домашней кнопки. В отличие от iPhone X, планшет не получит выреза на экране. Даже в тонких рамках окажется достаточно места, чтобы разместить камеры и датчики TrueDepth для распознавания пользователей по лицам Face ID.





Кстати, функция Face ID сможет работать в горизонтальном режиме, а не только в вертикальном, как это сейчас происходит с iPhone X, iPhone XS и iPhone XS Max. Порт USB Type-C позволит выводить видео 4K HDR на внешние дисплеи. Также отмечается новый стилус Apple Pencil. Он будет сопрягаться с планшетом, просто при приближении к нему, как AirPods или HomePod, без необходимости подключать через коннектор.