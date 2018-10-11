ZTE готовит новый игровой планшет Nubia Hipad

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружился интересный рендер с перечислением технических характеристик планшета ZTE, пока не представленного официально.





Речь идёт об игровой модели под названием Nubia Hipad. Планшет получил дизайн, схожий со геймерским смартфоном Nubia Red Magic.

Что касается характеристик, то они не слишком похожи на «игровые». Упоминаются 10,1-дюймовый IPS-дисплей, десятиядерный процессор MediaTek Helio X27 почти двухлетней давности, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятор ёмкостью 7000 мАч, двухполосный Wi-Fi, операционная система Android Oreo.

Пока ZTE не подтвердила подготовку данного продукта и к информации стоит отнестись с долей настороженности.