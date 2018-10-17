Huawei скоро выпустит свой флагманский ноутбук

Во время вчерашней большой презентации в Лондоне компания Huawei мельком упомянула свои планы по ноутбукам. Пару слайдов с презентации сумели вовремя заметить и сохранить журналисты ресурса AnanTech.





Согласно этим слайдам, в ноябре Huawei представит обновлённую версию флагманского ноутбука серии MateBook. Он станет первым ноутбуком, поддерживающим новую функцию флагманских смартфонов Mate 20 — беспроводная передача данных между устройствами Huawei на высокой скорости. По словам компании, за пару секунд можно передать до тысячи фотографий.





На одном из слайдов показан ноутбук Huawei и новый смартфон компании. Судя по всему, это не MateBook X Pro, а скорее обычный старый MateBook.