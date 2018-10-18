Apple откажется от процессоров Intel в компьютерах и ноутбуках в 2020 году

Аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), известный своими связями с цепочкой поставок производителей, поделился новой порцией предсказаний о продукции компании Apple.





По его данным, Apple откажется от процессоров Intel в своих ноутбуках и настольных компьютерах с 2020 или 2021 года. Вместо этого в Mac будут использоваться процессоры ARM, разработанные Apple и произведённые компанией TSMC. Последняя, кстати, производит разработанные Apple процессоры серии A для iPhone и iPad.

Использование в Mac кастомных ARM-процессоров может дать Apple целый ряд преимуществ, включая отсутствие задержек с выпуском, как это часто происходит с Intel, более высокую прибыль, больше контроля над разработкой и больше отличий от продуктов конкурентов