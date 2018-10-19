Samsung представила Galaxy Book 2 с на базе Snapdragon 850 и Windows 10

Компания Samsung представила новое поколение гибридного планшета Galaxy Book. Если первое поколение Galaxy Book базировалось на процессорах Intel Core, то Galaxy Book 2 уже относится к категории Always Connected PC, сочетает ARM-процессор Qualcomm Snapdragon 850, гигабитный LTE и операционную систему Windows 10.


Samsung Galaxy Book 2 оснащается 12-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2160 х 1440 пикселей), 4 ГБ оперативной памяти, твёрдотельный накопитель на 128 ГБ, камерами на 8 и 5 Мп, динамиками AKG. Поддерживаются LTE Cat.18 и двухполосный Wi-Fi (802.11 ac). Из портов присутствуют два USB Type-C, слот microSD и 3,5-мм разъём для наушников.

Заявленное время автономной работы достигает 20 часов с Windows 10 в S-режиме. Продажи начнутся 2 ноября 2018 года по цене 999,99 доллара США. В комплект входят стилус и клавиатура.

Источник
Samsung
Теги
планшет Samsung WINDOWS

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