Названо время выхода нового iPad mini и наушников AirPods 2

Аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), известный своими связями с цепочкой поставок производителей, поделился порцией предсказаний перед большим мероприятием Apple, запланированным на 30 октября.


Он сообщил, что среди прочих новинок на презентации в этот день могут представить новое поколение компактного планшета iPad mini, не обновлявшегося с 2015 года. Изменения будут не слишком большими — новый процессор и более доступная панель дисплея. Впрочем, анонс нового iPad mini может состояться и позднее — ближе к концу 2018 года или в начале 2019.

Также в четвёртом квартале 2018 года или первом кваратле 2019 года могут дебютировать новые беспроводные наушники AirPods. В этот же срок можно ожидать выхода в продажу известного долгостроя Apple, беспроводной зарядной станции AirPower.

Источник
MacRumors
Теги
планшет Apple наушники iPad mini AirPods

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