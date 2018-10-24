Раскрыта внешность первого гибкого планшета Samsung

Компания Samsung Display запатентовала планшет с гибким складным дисплеем. Заявка на патент была подана во Всемирную организацию интеллектуальной собственности в апреле 2018 года, а опубликовали патент 11 октября.


Патент описывает устройство, который можно сгибать пополам в двух направлениях. То есть, в сложенном состоянии, экран может оказаться как внутри, так и снаружи. Пользовательский интерфейс подстраивается и работает на полном экране или только на половине.


Также на недавней презентации ноутбуков в Южной Корее, вице-президент Samsung по маркетингу для ПК сообщил, что компания разрабатывает ноутбуки с гибким складным дисплеем. Такие устройства могут прийти на смену гибридным планшетам класса "два-в-одном". 

Источник
LetsGoDigital
Теги
планшет Samsung

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