Бета-версия новой iOS рассекретила дизайн безрамочного iPad Pro

В новой тестовой сборке обновления iOS 12 был обнаружен намёк на внешний вид готовящегося к выпуску нового планшета iPad Pro. Находкой поделился разработчик Гильерме Рамбо (Guilherme Rambo), заметивший значок с планшетом в новом дизайне.


Пиктограммка показывает планшет со скруглёнными углами, одинаковыми рамками без вырезов и отсутствующей домашней кнопкой. Рамки выглядят довольно широкими, но, скорее всего, в миниатюрном изображении тоньше их сделать было нельзя, значок перестал бы быть «читаемым».

Согласно более ранним утечкам, Apple работает над двумя новыми моделями iPad Pro — диагональю 11 и 12,9 дюйма. Они станут безрамочными как iPhone X, лишатся домашней кнопки и сканера отпечатков пальцев Touch ID, но получат Face ID.

Дебют новых iPad Pro ожидается на презентации Apple 30 октября.

Источник
9to5Mac
Теги
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