Apple представила новый стилус Pencil

На мероприятии в Нью-Йорке компания Apple представила новое поколение стилуса Apple Pencil для планшетов iPad Pro.





Стилус Apple Pencil второго поколения примагничивается к iPad Pro для создания пары и беспроводной зарядки. Хранить так стилус намного удолнее, риск потерять его снижается. Беспроводная зарядка возможна от нового iPad Pro, также представленного сегодня.

Расширилась функциональность в приложениях: теперь в «Заметках» и других приложениях можно выбрать подходящую кисть или нужный инструмент, просто коснувшись корпуса Apple Pencil дважды.

Apple Pencil 2 поколения для нового iPad Pro будет доступен по цене от 10 790 рублей. Это заметно дороже, чем Apple Pencil первого поколения за 6990 рублей.