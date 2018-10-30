Apple представила новый стилус Pencil

На мероприятии в Нью-Йорке компания Apple представила новое поколение стилуса Apple Pencil для планшетов iPad Pro.


Стилус Apple Pencil второго поколения примагничивается к iPad Pro для создания пары и беспроводной зарядки. Хранить так стилус намного удолнее, риск потерять его снижается. Беспроводная зарядка возможна от нового iPad Pro, также представленного сегодня. 

Расширилась функциональность в приложениях: теперь в «Заметках» и других приложениях можно выбрать подходящую кисть или нужный инструмент, просто коснувшись корпуса Apple Pencil дважды.

Apple Pencil 2 поколения для нового iPad Pro будет доступен по цене от 10 790 рублей. Это заметно дороже, чем Apple Pencil первого поколения за 6990 рублей.

Источник
Apple
Теги
планшет Apple Apple Pencil

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