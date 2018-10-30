Apple представила безрамочный iPad Pro

На мероприятии в Нью-Йорке компания Apple представила новое поколение планшетов iPad Pro. По словам производителя, это самое большое обновление в истории серии.





iPad Pro получил более тонкие рамки, лишился домашней кнопки со сканером отпечатков пальцев и получил систему распознавания лиц Face ID, которая работает как в вертикальном, так и горизонтальном режиме.





Новый дизайн позволил сделать 11-дюймовую модель с размерами прошлой 10,5-дюймовой. 12,9-дюймовый iPad Pro стал на 25% меньше предшественника.

Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор A12X Bionic, на 35% быстрее прошлогодних моделей на одноядерных задачах и до 90% на многоядерных. Графика семиядерная, она вдвое быстрее предшественника. Объём встроенного в планшет накопителя достигает 1 ТБ.





Это первый планшет Apple с разъёмом USB Type-C. Новый Apple Pencil теперь может примагничиваться к планшету и заряжаться беспроводным способом. Также новый планшет может заряжать iPhone без проводов.





Продажи начнутся 7 ноября 2018 года по цене 799 долларов за 11 дюймов и 999 за 12,9 дюймов. Продажи начнутся 7 ноября 2018 года по цене 799 долларов за 11 дюймов и 999 за 12,9 дюймов. Планшеты доступны в версиях с памятью 64 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ, а также в новой версии 1 ТБ. iPad Pro 11 дюймов будет доступен по цене от 65 990 рублей за модель с поддержкой Wi‑Fi и от 77 990 рублей за модель с поддержкой Wi‑Fi + Cellular. iPad Pro 12,9 дюйма будет доступен по цене от 81 990 рублей и от 93 990 рублей соответственно.