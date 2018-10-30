Apple представила MacBook Air с дисплеем Retina

На мероприятии в Нью-Йорке компания Apple представила новое поколение MacBook Air. Ноутбук впервые в серии получил Retina-дисплей, обновлённый дизайн и новую аппаратную платформу.





13,3-дюймовый дисплей имеет более тонкие рамки, сам ноутбук на 17% меньше по объёму. Толщина составляет 15,6 мм, это на 10% меньше по сравнению с предшественником.





Ноутбук оснащается процессором Intel Core i5 восьмого поколения, до 16 ГБ оперативной памяти и до 1,5 ТБ на твёрдотельном накопителе. Заявленное время автономной работы достигает 12 часов в режиме просмотра интернета и до 13 часов просмотра видео в iTunes.





В ноутбук встроен сканер отпечатков пальцев Touch ID. Тачпад стал на 20% больше. Из портов есть два USB Type-C (Thunderbolt).





Продажи начнутся 7 ноября 2018 года по цене от 1199 долларов США. Предварительные заказы начали принимать и в России, по цене от 104 990 рублей.