Новый iPad Pro показал производительность на уровне MacBook Pro

В базе данных бенчмарка Geekbench появились результаты тестирования нового планшета iPad Pro, представленного Apple пару дней назад.


Планшет базируется на новом процессоре A12X Bionic. По словам компании, это самый мощный и умный процессор для iPad. 7-нанометровый чип содержит 8 вычислительных ядер и 7‑ядерный графический процессор. Ядра по отдельности работают до 35 процентов быстрее предшественника, а новый контроллер производительности позволяет задействовать для самых сложных задач все восемь одновременно с ускорением до 90 процентов.


В бенчмарке iPad Pro набрал 5020 баллов в одноядерном тесте и 18 217 в многоядерном. Одноядерный результат находится на уровне мощного ноутбука MacBook Pro 2018 года на базе Intel Core i7. Для сравнения, прошлогодний iPad Pro выдавал 3908 и 9310 баллов, соответственно.

Источник
9to5Mac
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