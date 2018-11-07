Huawei выпустила новый компактный флагманский ноутбук

Компания Huawei представила в Китае новую модель ноутбука MateBook. Ноутбук Huawei MateBook 13 отличается компактностью и продвинутыми характеристиками.


Huawei MateBook 13 оснащается 13,3-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2160 x 1440 пикселей и соотношением сторон 3:2, процессорами Intel Whiskey Lake-U (i5-8265U или Core i7-8565U), опциональной графикой NVIDIA GeForce MX150, 8 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ на твёрдотельном накопителе, батареей на 42 Втч.


Возможности подключения включают порты USB Type-C, 3,5-мм разъём. Предусмотрен модуль NFC и поддержка технологии Huawei Share 3.0 для быстрой передачи контента между смартфонами и ноутбуком Huawei — на скорости до 30 МБ/с.

Толщина ноутбука составляет 14,9 мм, а вес — 1,28 кг. Продажи Huawei MateBook 13 стартуют в декабре 2018 года.

Источник
liliputing
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