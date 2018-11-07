Стартовали международные продажи новых iPad Pro, MacBook Air и Mac mini

Сегодня начались международные продажи трёх новых устройств от компании Apple — iPad Pro, MacBook Air и Mac mini. Все они были представлены на мероприятии 30 октября в Нью-Йорке.


С 7 ноября все три новинки доступны в США и более чем 40 других странах и регионах, включая следующие: Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Гонконг, Дания, Джерси, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Китай, Латвия, Литва, Люксембург, Макао, Монако, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, ОАЭ, остров Мэн, Польша, Португалия, Пуэрто‑Рико, Румыния, Сингапур, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония и Япония.


Россия в список стран первой волны запуска не вошла. Точная дата начала российских продаж пока не объявлена. Как заявила Apple, новые iPad Pro, MacBook Air и Mac mini появятся «позже в этом году» в Гватемале, Гренландии, Греции, Израиле, Индии, Катаре, Колумбии, Лихтенштейне, Македонии, Малайзии, Марокко, Мексике, Перу, России, Саудовской Аравии, Таиланде, Турции и ЮАР, а затем и в других странах и регионах.


В России пока можно оформить предварительный заказ. Новый iPad Pro оценен от 65 990 рублей, MacBook Air — от 104 990 рублей, Mac mini — от 68 990 рублей.

Источник
Apple
Теги
планшет Apple ноутбук пк MACBOOK AIR iPad Pro MAC MINI

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