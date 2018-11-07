Состоялся анонс самого дешевого Xiaomi Mi Notebook

Компания Xiaomi представила самую доступную версию ноутбука Mi Notebook. 15,6-дюймовая модель базируется на процессоре Intel Core i3 восьмого поколения.





Ранее Xiaomi Mi Notebook предлагался в версиях на базе Intel Core i5 и Core i7 с 4 или 8 ГБ оперативной памяти. Новая версия получила 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ на твёрдотельном накопителе. Также есть возможность использовать карточки памяти.





Ноутбук достаточно тонок — 19,9 мм. Клавиатура получила отдельный цифровой блок со специальными клавишами для вызова калькулятора, браузера и Scroll Lock. На него установлен пакет Microsoft Office.

Возможности подключения включают два USB 3.0, USB 2.0, гигабитный Ethernet, HDMI interface, разъём для наушников и слот для карт памяти. Ноутбук оценен в 491 доллар в Китае.