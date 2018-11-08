Apple запретила ставить Linux на свои новые компьютеры

Компания Apple опубликовала документ, в котором сообщается о прекращении поддержки операционной системы Linux в компьютерах с чипом безопасности Apple T2.


Чип Apple T2 используется в iMac Pro, а также новых Mac Mini, MacBook Air и MacBook Pro 2018 года выпуска. На эти компьютеры по-прежнему можно установить Windows, тогда как дистрибутивы Linux теперь больше не поддерживаются. В результате, чип блокирует загрузку Linux на новых ПК.

В принципе, установка Linux все ещё возможна на такие компьютеры, но для этого надо пожертвовать безопасностью системы, отключив функцию «Безопасная загрузка» в Утилите безопасной загрузки.

Отметим, сторонние операционные системы используются на компьютерах Apple не так уж и редко. Например, создатель Linux Линус Торвальдс так использовал MacBook Air. 

Источник
NeoWin
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