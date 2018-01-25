Только эти 10 ультрабуков стоят покупки этой зимой

Ультрабуки, вышедшие раньше осени прошлого года, уже превратились в тыкву — теперь есть смысл покупать только модели на новых процессорах Kaby Lake R. Ferra.ru рассказывает о десяти ноутбуках, который станут единственно верным выбором.

Для тех, кто только что присоединился, напомню, что до недавнего времени существовало две условные группы мобильных процессоров Intel Core, которые используют в ноутбуках (на самом деле, больше, но остальные представляют мало интересна для большинства пользователей). Первая — это полноценные 4-ядерные чипы Core i5 и i7, которым по зубам большинство тяжёлых задач; вторая — ультранизковольтная линейка, в которую входили процессоры с теми же индексами i3/i5/i7, втрое урезанные по тепловыделению, зато помещающиеся в ультрабуки и сносно справляющиеся даже с работой в Adobe Photoshop.

Соответственно, вершиной были 4-ядерные 45-ваттные i7, серединкой — 4-ядерные 45-ваттные i5, а компромиссным между производительностью и автономной работой решением — 2-ядерные 15-ваттные ультранизковольные i5/i7 (вы тоже заметили, что Intel любит давать разным по мощности процессорам одинаковые имена?).

И, если вы еще не запутались, то вот в чём соль: новые 15-ваттные процессоры Intel Core семейства Kaby Lake R получили вдвое больше ядер (четыре вместо двух), производительность у них теперь почти вровень со старшими братьями, при этом чипы остались всё теми же экономичными и холодными 15-ваттниками.

Причём несмотря на такой существенный прорыв, новые процессоры стоят столько же, сколько и прежние. Поэтому все ультрабуки с Intel Core (Kaby Lake, без "R") и ниже просто-напросто превратились в тыкву с выходом Intel Core (Kaby Lake R) 8-го поколения.

И, если вы как раз присматриваете себе новый лёгкий-тонкий ноутбук, то вам стоит обращать внимание только на те несколько моделей с Intel Kaby Lake R, которые успели дойти до прилавков наших магазинов. Об них и расскажем.

Чтобы не запутаться:

Kaby Lake — старые процессоры, забудьте

Kaby Lake R — вышли осенью, эта статья про ноутбуки на них

Kaby Lake G — их только представили, ноутбуков ещё нет

Acer Spin 5



Acer Spin 5

Цена: 70 000 рублей

Acer Spin 5 — это, в первую очередь, транфсормер, его крышка с экраном разворачивается на 360 градусов. Внутри — Intel Core i7-8550U (дышит в спину Intel Core i7-6700HQ из прошлого поколения), а также 8 ГБ оперативной памяти и SSD на 256 ГБ. Несмотря на свою «трансформерность», он весьма тонкий — 16 мм, и лёгкий — 1,6 кг. Но не слишком тонкий, чтобы оставить вас с единственным портом USB Type-C. Кроме него у Acer Spin 5 есть еще пара обычных USB 3.0 и даже проверенный годами USB 2.0, а также полноценный видеовыход HDMI и кард-ридер для карточек SD. Характеристики дисплея ноутбука — типичные: диагональ 13,3 дюйма и разрешение Full HD.

ASUS ZenBook 13 UX331UN



ASUS ZenBook 13 UX331UN

Цена: 89 000 рублей

Если хочется иметь возможность немного поиграть, например, в GTA V или PUBG, на ультрабуке весом чуть больше килограмма, то нужен ASUS ZenBook 13 UX331UN. Этот ноутбук имеет под капотом не только процессор Intel Core i7-8550U, но и дискретную видеократу — NVIDIA GeForce MX150 с двумя гигабайтами памяти GDDR5.

С такой начинкой получается почти игровой ноутбук начального уровня. При этом места в корпусе хватило еще и на аккумулятор ёмкостью 50 Вт*ч, а толщина ноутбука не превышает 14 мм. В плане разъёмов ASUS не стала рубить с плеча и оставила и привычный HDMI, и парочку обычных USB 3.0, и USB Type-C, и кард-ридер. Правда, последний — только для microSD.

ASUS ZenBook UX330UA



ASUS ZenBook UX330UA

Цена: 80 000 рублей

Но не всем нужен отдельный графический ускоритель, поэтому в ассортименте ASUS присутствует и более «классический» ультрабук, то есть только со встроенной в процессор графикой. На самом деле, эта модификация очень похожа на упомянутый выше ZenBook 13 UX331UN: почти тот же вес и толщина, тот же процессор — Intel Core i7-8550U, те же 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ на твердотельном накопителе.

С портами всё неоднозначно. С одной стороны, вместо нормального HDMI у UX330UA его уменьшенная версия — micro-HDMI. С другой, кард-ридер ноутбука поддерживает карты памяти здорового человека — SD. Кроме этого есть парочка USB, один USB Type-C и мини-джек. Вызывает сомнение только одно: дискретной видеокарты нет, а цена — ненамного меньше.

Dell XPS 13 9360



Dell XPS 13 9360

Цена: 95 000 рублей

Один из топовых моделей ноутбуков Dell также может похвастаться тем, что в последнем «обновлении» перешла на свежайшие процессоры. Американская компания и прежде не отставала в этом плане, но разница в производительности между поколениями процессоров была настолько мала, что смысла часто обновлять ультрабук не было.

А вот сейчас — самое время. Интереснее модель была бы только, если бы вышла с AMD Ryzen 7 2700U под капотом. Но пока ноутбуки с этим чипом только ожидаются, а с мощным Intel Core i7 8550U — уже можно купить. Кроме него, Dell XPS 13 9360 щеголяет новым дизайном и 13,3-дюймовым дисплеем с разрешением 3200х1800 точек. В отличие от ASUS ZenBook 13 UX331UN, у него еще и батарейка немного больше — 60 Вт*ч. И, что немаловажно, у него есть порт Thunderbolt 3, чего не хватает перечисленным выше устройствам. Наконец, у ноутбука есть пара портов USB, мини-джек и кард-ридер для SD-карт.

HP Envy 13-ad109ur

Цена: 92 000 рублей

За кошельки «мобильных геймеров» кроме ASUS ZenBook 13 UX331UN готов побороться и HP Envy 13-ad109ur. Он тоже очень лёгкий и тонкий, но обладает не только процессором Intel Core i7-8550U, но и дискретной видеокартой NVIDIA GeForce MX150.

Весит устройство всего 1,38 кг при толщине 14 мм. Он чуть толще и тяжелее «Зенбука», но имеет свои преимущества: почти за те же деньги предлагает дисплей с 4К-разрешением (хотя это вопрос вкуса, кто-то предпочтёт старое доброе Full HD и меньший расход аккумулятора), и вдвое более объёмный SSD — на 512 ГБ.

На каждом боку у HP Envy 13-ad109ur присутствует по одному обычному USB и одному USB Type-C порту. Однако там нет, например, HDMI-порта, так что выводить видео надо будет через USB Type-C по интерфейсу DisplayPort 1.2. И кард-ридер опять-таки — для microSD карт, а не для SD.

Если вы хотите модель подешевле, то можно посмотреть в сторону HP Envy 13-ad105ur с такой же видеокартой, но с процессором Intel Core i5-8250U. Он, конечно, помедленнее, но всё еще более сбалансирован и стоит уже 77 000 рублей.

HP ProBook 430 G5



HP ProBook 430 G5

Цена: 62 000 рублей

Если все эти тонкие ноутбуки и порты USB Type-C для вас также оскорбительны, как смузи и подвёрнутые джинсы, то у HP есть модель посолиднее. Он хоть и вписывается формально в понятие «ультрабук», но имеет толщину аж 2 см, несмотря на отсутствие дискретного графического ускорителя. Зато на нём поместились видеовыход D-Sub (VGA) и сетевой порт RJ-45 — на «худышках» для них просто не находится место. Кроме того, тут есть и разъёмы посовременнее: HDMI, обычный USB и USB Type-C, а также мини-джек для наушников. И даже про кард-ридер SD не забыли. Стоит этот ноутбук дешевле всех предыдущих, при этом имеет столь же мощный процессор — i7-8550U, столько же оперативной памяти — 8 ГБ, и SSD на 256 ГБ.

HP Spectre 13-ae010ur x360



HP Spectre 13-ae010ur x360

Цена: 91 000 рублей

Ещё одна лакшери-машинка от HP — Spectre 13-ae010ur x360. От HP Envy 13 этот ноутбук отличается отсутствием отдельного видеочипа. Но не только! Ещё он превращается в планшет, если развернуть крышку на 360-градусов. Аппаратная платформа всё та же: процессор Intel Core i7-8550U, 8 ГБ оперативной памяти и SSD на 256 ГБ. Зато это единственный ноутбук сразу с двумя портами Thunderbolt 3, поэтому он будет неплохой альтернативой MacBook Pro 13 (тому, что без тачбара). Для обратной совместимости с большинством периферийных устройств остался один обычный порт USB.

Lenovo IdeaPad 320s 13

Цена: 63 000 рублей

Вторая и последняя из недорогих модель на Intel Core восьмого поколения. Lenovo представила IdeaPad 320s 13 еще в прошлом году, и сейчас его можно купить в России. В нём нет видеокарты, нет пафоса моделей за $2000, но есть всё нужное для работы: процессор Intel Core i7-8550U, 8 ГБ оперативки DDR4 и — ага, опять — SSD на 256 ГБ. Все нужные порты у него тоже есть: USB 2.0, USB 3.0, USB Type-C, HDMI и мини-джек.

Lenovo Yoga 720 13



Lenovo Yoga 720 13

Цена: 72 000 рублей

Трансформер от Lenovo обойдётся подороже, чем ноутбук обычного образца вроде Lenovo IdeaPad 320s 13, но суть останется та же. Разве что его процессор — Intel Core i5-8250U — чуть менее быстрый. Он хоть и может соревноваться со старшими 45-ваттными «братьями», но уже не с i7, а с i5. Что, однако, всё еще неплохо, даже если вы собираетесь играть в игры. Правда, Yoga 720 на игры не рассчитан, так как имеет только встроенную в процессор графику — Intel HD Graphics 620. В лучшую сторону от Acer Spin 5 он отличается наличием двух портов Thunderbolt 3 — отличный задел на будущее.

Lenovo Yoga 920 13



Lenovo Yoga 920 13

Цена: 93 000 рублей

Именно с Yoga и пошли многочисленные трансформеры с крышкой дисплея, открывающейся на 360 градусов. Но и родоначальник направления не сдал позиции: это всё еще очень крутой ноутбук, особенно в последнем поколении. Правда, кроме привлекательной внешности, качества изготовления, хорошего 13,9-дюймового экрана и двух портов Thunderbolt 3, трудно объяснить, чем именно он лучше других. Ведь внутри у конфигурации за 93 000 рублей — всё те же 8 ГБ оперативной памяти и SSD на 256 ГБ, да еще и процессор даже помедленнее, чем у упомянутых конкурентов — Intel Core i5-8250U.

У этих ноутбуков, конечно, есть разные конфигурации, поэтому не обязательно останавливаться именно на предложенных выше версиях. Главное — это не купить ультрабук с Intel Core седьмого поколения, так как их еще видимо-невидимо в каждом магазине, но они будут гораздо менее производительными при той же цене. В «Косынке» вы это вряд ли заметите, но вот при обработке фото/видео, компиляции, архивировании, шифровании, в играх — в этих и других процессорозависимых активностях разница между 7-м и 8-м поколениями будет очень большой.

P.S. «А что с Apple?» — спросите вы. А Apple ещё не перевела MacBook-и на новые процессоры. Единственным плюсом тех чипов, что стоят в их 13-дюймовых «Прошках» прямо сейчас — заметно более мощная встроенная графика.