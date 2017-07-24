Весь день без подзарядки: 5 самых долгоиграющих ноутбуков

Ferra.ru, 

Никому не хочется лишний раз таскать с собой зарядку от ноутбука, какой бы компактной она ни была. Поэтому, если вы подбираете ноутбук, который бы не просил подключить его к розетке до конца дня, посмотрите на эти пять моделей.

Lenovo ThinkPad T470

Lenovo ThinkPad T470
Lenovo ThinkPad T470

Диагональ: 14 дюймов
Цена: от 75 000 рублей
Вес: 1,3 кг

Один из лаптопов, на которые можно положиться в плане автономной работы, представлен брендом с многолетней историей — ThinkPad. T470 ориентирован на корпоративных сегмент, но это не значит, что им не может пользоваться и простой смертный. Разве что привыкшее к серебристым и закруглённым «макам» будут немного обескуражены чёрным корпусом с нарочито рубленными гранями. Тем не менее, в нём стоит то же железо, что и у современных пользовательских моделей, но имеет сразу два аккумулятора: встроенный и сменный. Плюс, в качестве сменной модели вы можете докупить увеличенную батарею, тогда пользоваться лаптопом можно будет больше 15 часов подряд.  

Apple MacBook Air 13 (начало 2015)

Apple MacBook Air 13 (early 2015)
Apple MacBook Air 13 (early 2015)

Диагональ: 13,3 дюймов
Цена: от 65 000 рублей
Вес: 1,35 кг

Лучшее — враг хорошего. Если вы не рады ценам на последние «макбуки», то всё еще есть смысл посмотреть на предыдущие модели. К примеру, один из лёгких и всё еще достаточно производительных — Apple MacBook Air 13 начала 2015 года. Причём с любимым многими магнитным портом зарядки, и с полноразмерными USB-разъёмами. В зависимости от бюджета и личных убеждений, вы можете взять этот лаптоп как с рук, так и купить новенький и с гарантией — их пока еще не сложно найти. Самый большой недостаток этой модели — невысокое разрешение экрана, всего 1440х900 пикселей. Но это в том числе делает его весьма и весьма экономичным в плане потребления энергии.

Microsoft Surface Book

Microsoft Surface Book Review
Microsoft Surface Book Review

Диагональ: 13,5 дюймов
Цена: от 80 000 рублей
Вес: 1,52 кг

Долго без подзарядки может работать и фирменный ноутбук Microsoft — Surface Book. Строго говоря, это планшет с клавиатурой. Но последняя настолько удобна в использовании, плюс процесс соединения-разъединения двух половинок так прост и эффективен, что привыкшие к ноутбукам пользователи останутся довольны. И, в отличие от Apple MacBook Air 13 (early 2015), Surface Book свежее в плане «железа» и может похвастать отличной матрицей с разрешением 3000х2000 пикселей. Правда, цена даже на самую простую конфигурацию стартует с отметки в 80 тысяч рублей. 

Dell Latitude 7280

Dell Latitude 7280
Dell Latitude 7280

Диагональ: 12,5 дюймов
Цена: от 89 000 рублей
Вес: 1,18 кг

Дисплей — один из главных потребителей энергии, поэтому большие ноутбуки редко могут сравниться с меньшим собратьями по времени автономной работы. Вот и Dell Latitude 7280, работающий больше десяти часов на одном заряде аккумулятора, тоже «малыш»: диагональ его дисплея всего 12,5 дюйма. А весит лаптоп 1,18 кг. Это делает его идеальным инструментом для работы вне офиса. Он оснащён современным ULV-процессором и даже в минимальной конфигурации имеет SSD на полтерабайта. Но это не могло отразиться на его цене, которая вплотную приблизилась к 90 тысячам рублей. 

ASUS Zenbook UX330UA

ASUS Zenbook UX330UA
ASUS Zenbook UX330UA

Диагональ: 13,3 дюймов
Цена: от 69 000 рублей
Вес: 1,2 кг

Прекрасным выбором также станет ASUS Zenbook UX330UA, но придётся торопиться — на полках магазинах ноутбуков этой модели осталось не так уж много. За 70 тысяч рублей «Зенбук» готов обеспечить 10 часов работы от аккумулятора и стандартный набор ультрабучных характеристик: ULV-процессор предпоследнего поколения, причём достаточно производительный, не из Y-серии. А также 8 ГБ оперативной памяти, SSD на 256 ГБ и дисплей разрешением вплоть до 3200х1800. Но для хорошей автономности советую поискать конфигурацию с Full HD.

Автор
Ferra.ru
Теги
Apple ноутбук Microsoft ASUS LENOVO DELL MacBook Zenbook

Комментарии

Материалы по теме

5 лучших недорогих игровых ноутбуков: модели с NVIDIA GeForce GTX 1050/1050 Ti

27 января

5 отличных смартфонов, которые резко подешевели

17 июля

5 причин выбрать новый Microsoft Surface Laptop, а не MacBook

5 мая

5 самых тонких и лёгких 15-дюймовых ноутбуков для полноценной работы

16 февраля

5 совершенно бесшумных ультрабуков

9 марта

7 лучших недорогих игровых ноутбуков

6 декабря 2016
Из рубрикиНоутбуки и планшеты
Ноутбуки с новой графикой NVIDIA GeForce MX150
Лучшие планшеты до 30 тысяч — лето 2017
Лучшие ноутбуки-трансформеры — лето 2017

Обсуждаемое

Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 85
Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 77
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 43
Смартфоны — лучшие новинки июня 2017 года 34
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 34
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 31