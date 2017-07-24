Весь день без подзарядки: 5 самых долгоиграющих ноутбуков

Никому не хочется лишний раз таскать с собой зарядку от ноутбука, какой бы компактной она ни была. Поэтому, если вы подбираете ноутбук, который бы не просил подключить его к розетке до конца дня, посмотрите на эти пять моделей.

Lenovo ThinkPad T470



Lenovo ThinkPad T470

Диагональ: 14 дюймов

Цена: от 75 000 рублей

Вес: 1,3 кг

Один из лаптопов, на которые можно положиться в плане автономной работы, представлен брендом с многолетней историей — ThinkPad. T470 ориентирован на корпоративных сегмент, но это не значит, что им не может пользоваться и простой смертный. Разве что привыкшее к серебристым и закруглённым «макам» будут немного обескуражены чёрным корпусом с нарочито рубленными гранями. Тем не менее, в нём стоит то же железо, что и у современных пользовательских моделей, но имеет сразу два аккумулятора: встроенный и сменный. Плюс, в качестве сменной модели вы можете докупить увеличенную батарею, тогда пользоваться лаптопом можно будет больше 15 часов подряд.

Apple MacBook Air 13 (начало 2015)



Apple MacBook Air 13 (early 2015)

Диагональ: 13,3 дюймов

Цена: от 65 000 рублей

Вес: 1,35 кг

Лучшее — враг хорошего. Если вы не рады ценам на последние «макбуки», то всё еще есть смысл посмотреть на предыдущие модели. К примеру, один из лёгких и всё еще достаточно производительных — Apple MacBook Air 13 начала 2015 года. Причём с любимым многими магнитным портом зарядки, и с полноразмерными USB-разъёмами. В зависимости от бюджета и личных убеждений, вы можете взять этот лаптоп как с рук, так и купить новенький и с гарантией — их пока еще не сложно найти. Самый большой недостаток этой модели — невысокое разрешение экрана, всего 1440х900 пикселей. Но это в том числе делает его весьма и весьма экономичным в плане потребления энергии.

Microsoft Surface Book



Microsoft Surface Book Review

Диагональ: 13,5 дюймов

Цена: от 80 000 рублей

Вес: 1,52 кг

Долго без подзарядки может работать и фирменный ноутбук Microsoft — Surface Book. Строго говоря, это планшет с клавиатурой. Но последняя настолько удобна в использовании, плюс процесс соединения-разъединения двух половинок так прост и эффективен, что привыкшие к ноутбукам пользователи останутся довольны. И, в отличие от Apple MacBook Air 13 (early 2015), Surface Book свежее в плане «железа» и может похвастать отличной матрицей с разрешением 3000х2000 пикселей. Правда, цена даже на самую простую конфигурацию стартует с отметки в 80 тысяч рублей.

Dell Latitude 7280



Dell Latitude 7280

Диагональ: 12,5 дюймов

Цена: от 89 000 рублей

Вес: 1,18 кг

Дисплей — один из главных потребителей энергии, поэтому большие ноутбуки редко могут сравниться с меньшим собратьями по времени автономной работы. Вот и Dell Latitude 7280, работающий больше десяти часов на одном заряде аккумулятора, тоже «малыш»: диагональ его дисплея всего 12,5 дюйма. А весит лаптоп 1,18 кг. Это делает его идеальным инструментом для работы вне офиса. Он оснащён современным ULV-процессором и даже в минимальной конфигурации имеет SSD на полтерабайта. Но это не могло отразиться на его цене, которая вплотную приблизилась к 90 тысячам рублей.

ASUS Zenbook UX330UA



ASUS Zenbook UX330UA

Диагональ: 13,3 дюймов

Цена: от 69 000 рублей

Вес: 1,2 кг

Прекрасным выбором также станет ASUS Zenbook UX330UA, но придётся торопиться — на полках магазинах ноутбуков этой модели осталось не так уж много. За 70 тысяч рублей «Зенбук» готов обеспечить 10 часов работы от аккумулятора и стандартный набор ультрабучных характеристик: ULV-процессор предпоследнего поколения, причём достаточно производительный, не из Y-серии. А также 8 ГБ оперативной памяти, SSD на 256 ГБ и дисплей разрешением вплоть до 3200х1800. Но для хорошей автономности советую поискать конфигурацию с Full HD.