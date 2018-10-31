Презентация Apple 30.10.2018: как порадовать своих фанатов, не забыв их огорчить

MacBook Air с Retina-экраном, обновлённые Mac mini, iPad с разъёмом USB-C —кажется, именно поэтому выпал снег. Но чудес, увы, не бывает — и на каждое «вау» касаемо вчерашней презентации Apple найдётся как минимум два «фу».

MacBook Air

MacBook Air с дисплеем Retina — не этого ли ждали многие пользователи MacBook? Ну, вообще говоря, и да, и нет. Да — потому, что когда-то давно действительно ждали. Нет — потому, что его место занял «простой» MacBook с 12-дюймовым экраном. Действительно тонкий и действительно легкий ультрабук, который идеально контрастировал с мощным MacBook Pro.



Retina-экран в MacBook Air — круто, но ложка к обеду дорога

Помните, еще недавно, в статье «7 фактов, почему iPhone больше не лучший смартфон» мы говорили, что из единого стандарта айфоны превратились в зоопарк форматов? Похоже, макбуки постигает та же участь. Пока все думали, что 12-дюймовый MacBook пришел в качестве логичной замены MacBook Air, Тим Кук решил снова всё переиграть. При том, что «просто» MacBook никуда не пропадает, нам представили MacBook Air. 13,3-дюймовый экран Retina с разрешением 2560х1600 пикс. — да, прямо как у 13-дюймового же MacBook Pro. Чем Air теперь будет отличаться от Pro? Ну он будет чуть легче и чуть тоньше. Ну и чуть дешевле, а также не такой мощный.

Новый MacBook Air благодаря чёрным рамкам теперь сильно похож на MacBook Pro

Чем MacBook Air будет отличаться от 12-дюймового MacBook? Чуть толще, чуть тяжелее, чуть более производительный, и два порта Thunderbolt 3 вместо одного. По-моему, достаточно было просто поставить второй порт в MacBook 12’’. И сделать один 14-дюймовый MacBook Pro вместо двух: 13- и 15-дюймового. Но нет — зоопарк устройств Тиму Куку нравится гораздо больше. Спасибо еще, что 11-дюймовый MBA решили не возрождать. Его только тут не хватало.



MacBook Air: неплохая начинка, но, может, лучше чуть добавить денег и взять Pro?

Цена на новый MacBook Air будет начинаться с 77 000 рублей — это базовая версия, с двухъядерным процессором Intel Core i5, 8 Гбайт оперативной памяти и 128 Гбайт SSD. 12-дюймовый «просто» MacBook дороже при меньшей производительности, но более компактный. Дополнительно, в MBA встроят Touch ID, оставят камеру FaceTime HD и 3,5-мм выход на наушники, и увеличат трекпад на 20%. Клавиатура, к сожалению, будет только нового типа — «бабочка», многие пользователи жаловались на её качество, но об улучшениях ничего сказано не было. И всё это при максимальной толщине 15,6 мм и массе 1,25 кг.

Mac mini

Именно Mac mini всегда был самым дешёвым Mac. В отличие от макбуков и моноблоков iMac, у него не было дисплея, а производительность была гораздо ниже, чем у Mac Pro. При этом, мощности этого неттопа (а по факту — мини-десктопа) вполне хватало даже для профессиональных задач: сведение аудио, монтаж видео.

Тем не менее, после 2012 года Apple, видимо, решила, что как-то уж слишком жирно отдавать такой хороший Mac так дёшево, и превратила Mac mini в настоящий неттоп, урезав ему производительность. Mac mini превратился в аналог MacBook Air, если не хуже, и уже был мало интересен, тем более, что тогда в России как раз случился скачок курса доллара. Из дешёвого компьютера на macOS за 25-30 тысяч рублей он превратился во что-то невнятное за 59 тысяч рублей.

На словах новые Mac mini кажутся мощными, а что на деле?

Но теперь Apple сделала вид, что услышала мольбы пользователей. В новом Mac mini обещают и 4- и даже 6-ядерные процессоры, возможность расширить память до 64 Гбайт, плюс хранилище будет только флеш (SSD) ёмкостью до 2 Тбайт. Что ж, это действительно неплохо, во всяком случае, на словах.



Mac mini теперь могут быть такими, но это выйдет очень дорого

На деле же получается просто ужасно. За 69 000 рублей нам предлагают базовую конфигурацию с Intel Core i3, 8 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт SSD. То есть, это снова хуже, чем MacBook Air (у того, напомню, Core i5 хотя бы, пусть и мобильная его версия) и всего чуть-чуть дешевле. Единственное преимущество Mac mini над MacBook Air в таком случае — обилие портов: аж 4 штуки Thunderbolt 3, два USB 3.0, полноразмерный HDMI 2.0, Ethernet (RJ-45) и комбинированный выход на наушники 3,5 мм. Зато у MacBook Air, который всего на 8 тысяч дороже, есть 13-дюймовый Retina-экран и возможность целый день работать вдали от розетки. Подключи к нему переходник на все перечисленные порты (это возможно) — и получишь тот же неттоп, но с возможностью взять его с собой.



Единственное настоящее преимущество Mac mini над новыми MacBook Air

Отдельное недоумение вызывает, что 800 долларов за базовую версию Mac mini превратились в 69 000 рублей. Ничего себе курс!

iPad Pro

Обновился и iPad Pro. Теперь рамки стали ещё тоньше (как и сам планшет), пропала кнопка Home вместе с портом 3,5-мм, традиционно поставили более мощный процессор, чем раньше, ну и GPU, по заявлениям компании, сравнится по производительности с Xbox One S. Правда, без учёта тротлинга и отсутствия игр уровня Forza Horizon 4 и Halo 5.

Обновлённый стилус Apple Pen теперь имеет дополнительную сенсорную зону и поддерживает нажатие на корпус (видимо, по аналогии со старыми стилусами, которые имели кнопку сбоку).



Старый 12,9-дюймовый iPad Pro (слева) против нового (справа)

В общем, всё это звучит почти круто, когда речь заходит о рисовании, что нам традиционно показывают на презентации. Всё, кроме скруглённых углов — они как-то уже заметно разрушают представление об экране планшета как о холсте художника. Но за художников говорить не буду, скажу за музыкантов.



Скруглённые уголки — как вы просили

Прежде всего, отказ от разъёма 3,5-мм в «профессиональном» планшете, рассчитанном на создание контента, это просто ужасно. Да, к айфону можно подключить какие-нибудь хипстерские Beats по Bluetooth и наслаждаться почти не испорченным звуком с почти нулевой задержкой. Но при создании музыки все эти «почти» уже совсем не почти. Да, внешние звуковые модули могут решить проблему, но тогда и в iPad особого смысла нет — Android-планшеты с внешними звуковыми картами тоже работают и соответствующий софт для них тоже появляется. Разумеется, на iPad этого всего гораздо больше, да он и привычнее, но все-таки. Да и раз уж городится сборка из кучи аксессуаров — не проще ли взять ноутбук?



Толщина впечатляет — лишь бы не гнулся и не ломался

Далее — кнопка Home. Это уже не так страшно, но все равно неприемлемо для музыкальных приложений. Одно из преимуществ iPad в том, что он позволяет буквально наиграть что-то на клавишах, барабанах или даже гитаре используя только виртуальные инструменты и сенсорный экран. То есть, даже MIDI-клавиатуру везде с собой таскать необязательно. Для такой записи нажатие на экран четырьмя пальцами одновременно — обычное дело, бывает и больше. И почему-то у меня есть подозрения, что это будет пересекаться с жестами управления самим iPad. Уже сейчас, на текущих iPad Pro, приходится отключать четырёхпальцевые жесты управления интерфейсом ОС, потому что они нет-нет, да срабатывают. Видимо, в новом iPad Pro будет так же, а то и хуже. Хотел сыграть партию, а вместо этого переключился в другое приложение или вообще закрыл текущее.



Производительность GPU у нового iPad Pro теперь примерно такая

Ну и последнее — USB-C. Да, эта проблема давно назревала и, вообще говоря, в iPhone давно пора сделать так же. Действительно, Lightning устарел уже по многим параметрам — он даже не способен вывести Full-HD видео приличного качества в реальном времени (т.е. в общем случае Full-HD вывести способен, но приличного качества и в реальном времени — нет).



Нейронные сети в iPad Pro

Однако теперь у iPad и iPhone разные порты, а главное — все аксессуары нужно менять. Когда в iPhone пропал разъем 3,5-мм уже приходилось менять, например, переходники для подключения гитары (или любых других аудиоустройств) — ведь, айфон сам по себе тоже много что может и для некоторых случаев (например, гитарные эффекты) его более чем достаточно. В чём-то даже лучше получилось — через Lightning можно было записать более качественный звук. Однако теперь нужно снова менять переходники, а главное — для iPhone они уже не подойдут.



Это очень здорово, но интересно, как такая конструкция себя будет чувствовать лёжа на столе?

Что действительно круто в новых iPad Pro — их толщина: 5,9 мм у обеих моделей — с экраном 11 дюймов (цена от 66 000 рублей за версию с 64 Гбайт) и с экраном 12,9 дюймов (цена от 82 000 рублей — тоже память от 64 Гбайт). Лишь бы они не стали от этого чаще ломаться. Ещё круче — примагничивание стилуса к торцу с активацией беспроводной зарядки последнего. Шуткам про подключение Apple Pencil через одно место пришел конец.

Выводы

В целом, получается как-то грустно. Непонятно зачем придуманный MacBook Air, нереально дорогой Mac mini с по-прежнему слабым процессором, и iPad Pro без 3,5-мм - о чём, кстати, даже не удосужились сказать на презентации. Одна радость — теперь Apple Pencil будет удобно заряжаться и к iPad можно будет подключать разные устройства без дорогих переходников. Уж кабель USB-C купить сегодня не проблема.

Но меня по-прежнему волнует один вопрос. А как же «one more thing»?