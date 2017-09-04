ASUS ROG Strix GL702ZC: насколько быстр первый восьмиядерный ноутбук

Благословенна конкуренция в любых её проявлениях! Прошло всего полгода с тех пор, как AMD перестали выпускать «вычислительные печи для бедных» и создали RyZEN, а Intel уже резко прекратил бездельничать и впервые за шесть лет начал стараться сделать процессоры в настольных ПК быстрее. Но не десктопами едиными жив компьютерный энтузиаст, и на свет появились игровые ноутбуки на базе комплектующих «красного лагеря». Как всё это железное добро работает в 17-дюймовом корпусе, и насколько выгодны оказались игровые ноутбуки с RyZEN и Radeon взамен Intel Core и GeForce?

Какой RyZEN? Какой Strix? Кто все эти люди компьютерные комплектующие?

ROG Strix GL702ZC — модель особенная. Как-никак, первый в мире игровой ноутбук на базе процессоров AMD RyZEN. За такой шаг компании ASUS всяческий почёт и уважение — после глубочайшего кризиса, когда самый крутой процессор AMD едва допрыгивал до уровня Intel Core i3 и мешал работать мощным видеокартам в полную силу, «красных» покинули практически все союзники.

Сначала сказал «до свидания» MSI, который до 2014 года выпускал модели с флагманским «АМДшным» железом по цене ноутбуков среднего класса с Intel-NVIDIA. Чуть позже капитулировал Dell, который отказался от маломощных процессоров AMD, но с удовольствием использовал графику Radeon в здоровенных 17 и 18-дюймовых Alienware.



ASUS ROG Strix GL702ZC

В новейшее время на полузабытого производителя компьютерного железа обратили Lenovo — для первых игровых компьютеров Y-серии китайцы искали как можно более дешёвые комплектующие и сговорчивого производителя CPU/GPU. С почти монополистами Intel и NVIDIA, которым автоматически «летят в карман» деньги производителей ноутбуков, договориться было сложнее. Поэтому в 2016 году свет увидел Lenovo Y700 с флагманским процессором AMD Carrizo и не флагманской, а такой, «чтобы тянула», средней по цене видеокартой Radeon R9 M385X (что-то среднее между GeForce GTX 950M и 960M). В общем, хотели как лучше, а получилось как всегда — процессор поднимал «лапки кверху» в любых играх, где на него приходилась серьёзная нагрузка, и ноутбук начинал «икать». Lenovo вздохнули и оставили идею экономить на производителях процессора и графики для игровых ноутбуков до лучших времён.

Но с выходом действительно новых процессоров AMD RyZEN в настольных компьютерах ситуация резко изменилась — восьмиядерный RyZEN 7 1700, выступал на равных с лучшими «гражданскими» четырёхъядерными Intel Core i7, а в рабочих, не игровых задачах, со свистом обгонял процессоры Intel. А видеокарта Radeon RX 580 сенсации, конечно, не сотворила, но с точки зрения производительности это аналог GeForce GTX 1060, который в играх «принимает огонь на себя» и меньше нагружает процессор — в ноутбуках, где трясти яйцами ядрами в тонком корпусе не очень комфортно, это идёт видеоускорителю только в плюс. Правда, жлобство с 4 Гбайт видеопамяти против 8 Гбайт в настольном RX 580 и 6 Гбайт у конкурирующей 1060 не радуют.

Надеюсь, теперь вы понимаете, о какой мощности ноутбука идёт речь. Но всё это теоретические выкладки для «идеального мира», а нас интересует, какой ноутбук обернули поверх комплектующих AMD, и действительно ли он крут на все 100-120 тысяч рублей, которые за него попросят в магазинах. Будет и более дешёвая модификация с RyZEN 5, но такой хоккей нам не нужен. Потому что неконкурентоспособна «пятёрка».

ASUS ROG Strix GL702ZC Экран 17,3", 1920x1080, AH-IPS, матовый Процессор AMD RyZEN 7 1700 (8 ядер/16 потоков, 3,0/3,7 ГГц, 65 Вт)

Ryzen 5 1600 (6 ядер/12 потоков, 3,2/3,6 ГГц, 65 Вт) Оперативная память 2x8 либо 8+4 ГБ, DDR4, Dual Channel Дискретный видеочип AMD Radeon RX 580 (4 ГБ GDDR5) SSD 1x 128/256/512 ГБ, M.2 (SATA-III) Жесткий диск 1x 1 TБ SSHD 5400 об/мин либо 1 ТБ 5400 об/мин HDD Порты и разъёмы 2x USB 3.0, 1x USB 3.1,

1x mini Displayport 1x HDMI,

1x мини-джек, кард-ридер (SDXC) Беспроводные интерфейсы Wi-Fi IEEE 802.11ac + Bluetooth 4.2 Аккумулятор 76 Вт*ч Размеры (ШхГхВ) 415x280x34 мм Вес 3 кг Ориентировочная цена 90-120 000 рублей



Крупный, но хотя бы «кость не широкая»

Ещё пару лет назад типичный 17-дюймовый ноутбук ASUS выглядел жирдяем с марким корпусом из матового пластика, металлической «нашлёпкой» на крышке и «выхлопной системой» в стиле McLaren. Сегодня такая «аэродинамика» на компьютере с пропорциями трактора выглядит смешно, а вот в 2014-2015 гг. дизайн игровых Асусов казался почти деловым в сравнении с MSI, который, кажется, рисовали юные цыгане.



Всякий игровой ноутбук красный, но не во всяком стоят «красные» процессор и видеокарта

Если бы ASUS был высокомерной дамой средних лет или Apple, ему бы хватило фразы «не вам, подонкам, рассуждать о моей красоте», чтобы множить один и тот же дизайн годами. Но ноутбуки ROG — это вам не iPhone, с ними аргумент «большие рамки и громоздкие корпуса — это классно!» не срабатывает. Поэтому новые игровые модели ASUS начали «худеть», и теперь геймерский 17-дюймовый ноут с ультра-«горячими» комплектующими выглядит, как ничем не обременённая 17-дюймовая модель.



Вполне компактный, как для носителя восьми ядер (фото - ultrabookreview.com)

Правильная «застройка» рабочей поверхности, без островков спецклавиш, выплывших за пределы основого ряда стрелок и «слоновьего» тачпада, как было раньше. Много неплохого металла — и на рабочей поверхности, вокруг клавиатуры, и на крышке. Хотя это всё же не супер-жёсткий ноутбук, лучше он прогнётся под вас, чем ASUS потратит лишние деньги на более прочные материалы корпуса.



Клавиатура не только красивая, но и удобная в играх

Весит аж три килограмма при толщине хорошо за 30 мм — с одной стороны, это габариты более мощных ноутбуков (с GTX 1070 на борту), с другой — «ошибка природы» под названием ASUS X751SV весит 2,8 кг, хотя внутри нет ровным счётом ничего прожорливого и горячего, ноутбук работает на базе планшетного Intel Pentium и «затычки» GeForce 920MX. Короче говоря, нормальные у Strix GL702ZC габариты.

Клавиатура скомпонована плотно, но всё на своих местах, размера тачпада тоже хватает — перед нами не ультрабук прикроватный, к которому неуютно городить мышь. Разъёмов по бокам столько, сколько нужно, хотя любители Macbook Pro с урезанными портами могут «остроумно» заметить, что USB-C здесь всего один и его как бы недостаточно.



Разъёмов не очень много, но всё необходимое уже есть

Хороший экран и «крышесносящий» процессор

Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным, поэтому я тоже всячески за то 4K-дисплеи в 17-дюймовых ноутбуках и был бы рад, если бы «железо» в мобильных компьютерах это самое 4K «тянуло». Но не тянет. Поэтому давайте не будем уподобляться школьникам, у которых качество камеры измеряется в мегапикселях, а качество экрана — в количестве точек, и обратим внимание на классную, очень яркую (370 кд/м2, если верить коллегам за рубежом) IPS-матрицу LG-Philips LP173WF4-SPF5 с правильной цветопередачей. Такой же дисплей, между прочим, установлен в «облизанном» всеми блогерами Lenovo Legion Y920 или новеньком Acer Predator 17 X. Грех жаловаться.



Процессор в ASUS ROG Strix GL702ZC съёмный. Можно будет заменить на более мощный, если такой появится

А какой процессор! Это бомба! В хорошем смысле этого слова — в бенчмарках, обработке фото или видео, в задачах, которые загружают компьютер под самый потолок, RyZEN 7 1700 быстрее на 70-80%, чем самый крутой ныне ноутбучный Intel Core i7 7820HQ! Да, такая скорость не даётся без жертв — процессор AMD эдак на 40% горячее, чем Intel, но такую скорость в «фотошопах» вам не даст больше ни один ноутбук. Система охлаждения выходит на максимальные обороты и работает с громкостью «жигулёвского» двигателя у вас перед носом. Зато никакого перегрева и восемь мощных ядер в «просто ноутбуке»! По большому счёту, перед нами первый ноутбук с восьмиядерным ноутбучным процессором — все остальные поделки в истории мобильных ПК либо черпали процессоры в планшетах, как это делали хромбуки, либо производители устанавливали процессоры для настольных компьютеров в корпус ноутбука (всяческие Clevo, Eurocom, Sager и др.).



Восемь ядер по 3,0 ГГц. Звучит возбуждающе, не так ли?

Романтика улетучивается в играх, потому что RX 580 мало того, что сам по себе чуть уступает аналогичной по классу GTX 1060 в некоторых играх, так ещё и упирается в 4 Гбайт видеопамяти в некоторых случаях. И восьмиядерный процессор даёт выигрыш только в играх, которые способны «скушать» (задействовать) все 8 ядер. В случае, когда игра отнимает на свои нужды 4 ядра, каждое из ядер RyZEN чуть-чуть, но слабее такого же ядра Intel Core i7.

В любом случае, практически все игры у вас будут «летать» даже на ультра-детализации графики (Full HD же!). Очень редко придётся понижать детализацию до «очень высокой».

Звук в АМДшном Strix хороший и громкий — «переорать» динамики в играх сгодится, да и фильмы с 2 динамиками и сабвуфером смотреть приятно. А вот с автономностью всё плохо — от 1 до 1,5 часа вне зависимости от того, читаете ли вы текст или путешествуете по интернету. На максимальной яркости дисплея в играх ноутбук не протянет и часа. Да вам и не захочется так играть — без подключения к розетке процессор и видеокарта не работают в полную мощность, и ноутбук получается уже не очень игровой.



Процессор разогревается до 80, видеокарта до 90 градусов, но перегрева и троттлинга нет

Догнали, но не перегнали

Вы не представляете себе, насколько через «пятую точку» работали все ноутбуки с железом AMD на борту в былые годы. А я вот представляю, и поэтому искренне радуюсь тому, что ASUS выпустил первый сбалансированный ноутбук — ноутбук, в котором мощность процессора не ограничивает мощность видеокарты, а весь «корм» таки приходится «в коня», потому что система охлаждения выполняет свою работу отлично. Вдобавок, на данный момент этот Strix — крутой ноутбук и для «гонок», и для работы. Настолько быстрый, что нет смысла городить экстремальный настольный компьютер к такому мобильному компьютеру вдобавок.

Только это лидерство очень мимолётное — как лидерство подгузников по версии ассоциации педиатров (созданной для того, чтобы рекламировать подгузники). В играх GL702ZC работает, как ноутбук стоимостью 80-90 тысяч. Но наш герой будет стоить 120 тысяч минимум, и это здесь и сейчас.



Не лучший из лучших игробук, но хорошая быстрая универсальная модель. Жаль, что слишком дорогая

Дальше — больше. На днях Intel выкатит новое поколение Intel Core, в котором властитель процессоров лениво достанет из закромов разработки, которые он берёг на случай, если AMD догонит актуальные процессоры по производительности. Это будут шестиядерные процессоры на базе микроархитектуры Coffee Lake, но эти шесть ядер будут меньше нагреваться, меньше потреблять энергии и работать так же, или чуть быстрее, чем RyZEN. С этого момента успех «АМДбуков» зависит только от того, выдержат ли «красные» ценовую войну с их большим и толстым конкурентом. В любом случае, покупатели останутся в выигрыше — хуже, чем было за время монополии Intel Core Sandy Bridge/Ivy Bridge/Haswell/Broadwell/Skylake длиной в 6 лет, уже не будет. Будет лучше.