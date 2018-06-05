«Шестисотые мерседесы» среди ноутбуков. Быстрый обзор ASUS ZenBook Pro 14 и 15

Не только русские любят соревнования в стиле «а вам слабо?». Тайваньцы из ASUS запихнули максимально возможные по мощности процессоры и видеокарты в тонкие ноутбуки, приправили их сверхчёткими экранами с тонкими рамками, породистой аудиосистемой и первым в мире экраном внутри тачпада. Рассказываем, как работают на деле эти «памятники нерукотворные» имени компьютерного максимализма.

У автопроизводителей всегда считается особым шиком выпустить автомобиль с «гражданской» внешностью и гоночными характеристиками — нет большей радости, чем когда крупногабаритная «баржа» с кондиционерами, мягкими диванами и идеальной шумоизоляцией уходит с места в отрыв от специализированных жёстких и лёгких спортивных автомобилей. В мобильных компьютерах такие почти никто не практикует — либо ты игроман и покупаешь геймерскую модель, либо ты бизнесмен и ходишь с компактным ноутбуком. Исключений из этого правила почти нет — хорошо всем известный Apple MacBook Pro 15, Dell XPS 15 и ASUS ZenBook Pro. И теперь среди этой компании ASUS выпустил абсолютно новые «супермодели», от которых захватывает дух, даже когда перечисляешь их характеристики. Но перечислять цифры мы будем позже, а начнём с сути.



ASUS ZenBook Pro 14 и 15

Самые мощные процессоры и игровые видеокарты в тонком корпусе бизнес-ноутбука

Как и в случае с мощными машинами представительского класса, ZenBook Pro «гоночные» по факту, но не спортивные по своей идеологии. ASUS считают, что максимально мощные ноутбуки с классической внешностью будут покупать скорее любители «фотошопить», обрабатывать видео или загружать ядра программированием или другими суровыми рабочими задачами. В общем, «зенбуки» понравятся людям, которые тяжело работают за компьютером и от души за ним же отдыхают.



ASUS считает, что ZenBook Pro будут покупать любители и профессионалы в обработке фото, видео или звука

С профессиональным инструментом ZenBook Pro роднят очень чёткие экраны с идеальной цветопередачей (это нам, обывателям, подавай «более цветастую» картинку, а фотографов за искажения цвета в обработанных фото бьют с разворота прямо в гонорар!) и возможность подключать очень много мониторов, чтобы «нырнуть» в них на рабочем месте и контролировать много всего разного, не разворачивая каждый раз окна с программами. Много разъёмов, быстрые Wi-Fi и Bluetooth для того, чтобы вещать картинку на беспроводные мониторы или отправлять файлы пачками с сетевых накопителей/фотокамер тоже из этой же оперы.



Самый новый Bluetooth, самый быстрый Wi-Fi в серийных ноутбуках

А к игровым моделям ноутбуки близки потому, что ASUS наделил их брутальнейшим по меркам гражданских моделей сочетанием процессоров и видеокарт. Например, в ZenBook Pro 15 установлен максимально быстрый процессор, который только можно установить в 15-дюймовый ноутбук! Новенький шестиядерный Intel Core i9! Если вам это ни о чём ни говорит, то просто знайте, что этот «камень» на 70% быстрее, чем современный игровой Core i7-7700HQ. А в сравнении со всеми игровыми ноутбуками до 2017 года выпуска разрыв ещё больше! И, наконец, он в 4 раза быстрее «молотит» программы и игры, чем Core i3 в вашем бюджетном ноутбуке за 30 тысяч рублей.

При этом равных ZenBook Pro 15 по соотношению габаритов и производительности пока нет: все существующие ноутбуки под управлением Intel Core i9 — ожиревшие игровые модели, а все ноутбуки размером с ZenBook заведомо менее быстрые.

И ведь это ещё не всё: максимально мощному процессору помогает игровая видеокарта GeForce GTX 1050 Ti с уменьшенным тепловыделением (версия Max-Q). Бывают видеокарты и круче, но уже в ноутбуках размером с «чемодан с боеприпасами», либо в компактных игровых моделях с «уехавшей куда-то туда» клавиатурой, наподобие ASUS Zephyrus. Имейте в виду, что даже с 1050 Ti вы сможете играть на максимальных настройках в Full HD в абсолютно любые игры — более мощные видеокарты нужны только для того, чтобы «вылизать» картинку под 4K-разрешение. Для ноутбука, который не претендует на звание игрового, такой запас игровой производительности очень хорош!



Рекордно быстрый процессор, какой только бывает в ноутбуках и хорошая игровая видеокарта в ZenBook Pro 15

ZenBook Pro 14 на этом фоне выглядит скромнее, потому что цена на него ниже, а габариты ещё ближе к «походным» мобильным компьютерам. Но и с ним вы сможете замахнуться на любые игры с высокой детализацией графики, а «ворочать» фотошопленными картинками или видео он сможет на уровне толстых игробуков недавнего прошлого.

При этом ZenBook Pro не сделали «голыми» — ничего из привычной начинки хорошего делового ноутбука не принесли в жертву. Поэтому они сохранили и клавиатуру с полноценными ходами клавиш (а не жёсткими «дощечками», как в новых MacBook), быстрые SSD, которые можно апгрейдить, хорошую автономность и хороший звук стереосистемы Bang&Olufsen.

Тачпад-сенсорный экран

А для всех, кто отвечает «и что?» на перечисление характеристик и считает, что не в мощности счастье, а в, извините за выражение, «пользовательском опыте», ASUS приготовил новую «фишку» — скринпад. Это матовый сенсорный экран на месте тачпада с полноценными клавишами и всеми функциями привычных сенсорных панелей ноутбуков + новыми «приятностями».



Тачпад, сенсорный экран или дополнительный монитор

Когда поползли первые слухи о дополнительной панели-экране в ноутбуках ASUS, все ожидали увидеть копию сенсорной полосы взамен функциональных клавиш, как в Макбуках, но тайваньцы придумали более ловкий ход и, стоит сказать, поступили правильно.

Взамен обычного тачпада, по которому мы можем елозить пальцами в отсутствие мышки, либо не елозить, ASUS установил ещё один дисплей и нашёл ему несколько применений. Во-первых, скринпад может работать в роли ещё одного монитора — вы можете перетащить на него любую программу из «винды» и получить дополнительный экран в одном ноутбуке даже в «полевых» условиях.

Скринпад можно использовать в режиме дополнительного монитора и выводить на него любую информацию

Зачем? Для того, чтобы рассматривать фото со смартфона (потому что всем нам уже лень записывать информацию от руки) и набирать текст на клавиатуре в Word. Для того, чтобы вывести фото-образец для Photoshop, а потом на основном экране в этом самом Photoshop «дотянуть» его до желаемого состояния.



Работаете за основным экраном и в фоне поглядываете на видео из YouTube

Для того, чтобы переключать музыку и исполнителей, регулировать звук, но не разворачивать программы на основном дисплее и не зубрить глобальные горячие клавиши.



Управлять аудиоплеером на скринпаде - одно удовольствие

Разглядывать календарь и добавлять себе напоминания, считать что-нибудь в калькуляторе или набирать цифры быстрее (чертить спецсимволы) при помощи эмуляции NumPad — тех самых клавиш справа, которые «обрезаны» в ноутбуках в сравнении с настольными компьютерами.



Посмотреть события и запланировать новые в календаре - легко!



Заставить скринпад эмулировать NumPad - очень полезно. Хотя бы для того, чтобы сходу рисовать длинное тире в текстах

А можно просто включить YouTube или «В Контакте» и поглядывать на видео на дополнительном экране, но не искать ему место на заполненном более важными задачами основном мониторе.

Запустить на скринпаде презентацию PowerPoint или текст в Word вдобавок к основному экрану.



Word, Excel, PowerPoint и другой софт в составе Microsoft Office умеют адаптировать элементы управления для тачпада-экрана

Наконец, на дополнительный сенсорный экран можно вывести красивую картинку-обои, если у васть есть желание. Или выключить его и превратить в обычный тачпад, когда вам не нужен экран на месте сенсорной панели.



Скринпад можно использовать как отдельный компьютер в компьютере, как второй монитор, в роли обычного тачпада или отключить его вообще

Сейчас «родных» приложений для скринпада не так уж много — калькулятор, календарь, аудиоплеер и эмулятор NumPad. Все остальные дополнения ASUS собирается размещать в официальном магазине Microsoft, а сейчас использовать скринпад чаще всего придётся в роли дополнительного экрана.

ASUS ZenBook Pro 14 (UX480) ASUS ZenBook Pro 15 (UX580) Экран 14", 1920x1080, IPS, глянцевый, сенсорный 15,6”, 3840x2160, IPS, глянцевый, сенсорный Процессор Intel Core i7 8 поколения, 4 ядра Intel Core i9-8950HK, 6 ядер, 2.9 ГГц Оперативная память до 16 Гбайт ГБ, DDR4, 2400 МГц Дискретный видеочип NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti SSD до 1 Тбайт, M.2 (PCIe x4) Порты и разъёмы 2x USB 3.0, 1x USB 3.1 Type-C, 1x HDMI,

1x мини-джек, кард-ридер (microSDXC) 2x USB 3.0, 1x USB-C Thunderbolt, 1x HDMI,

1x мини-джек, кард-ридер (microSDXC) Беспроводные интерфейсы Wi-Fi IEEE 802.11ac + Bluetooth 5.0 Размеры (ШхГхВ) 322x225x17.9 мм 365x251x18.9 Вес 1.6 кг 1.8 кг