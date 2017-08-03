Лучшие игровые ноутбуки начального уровня — лето 2017

Кто бы что ни говорил вам в рекламных проспектах, а игровой ноутбук в 2017 году начинается с видеокарты уровня GTX 1060 — и никак не меньше. Среди множества лаптопов с этим чипом попытаемся найти лучшие из недорогих.

Lenovo Legion Y520



Lenovo Legion Y520

Цена: 82 000 рублей

И начнём мы с самой недорогой опции — Lenovo Legion Y520. За 82 тысячи рублей можно получить вполне комфортный минимум характеристик. Например, саму видеокарту GTX 1060 с 6 ГБ видеопамяти, с помощью которой можно рубиться в современные игрушки с плавной сменой кадров в разрешении 1080p и на средних-высоких настройках графики. Остальные комплектующие, на самом деле, компромисс. Процессор i5-7300HQ для игр подойдёт, а вот для всякого кодирования видео — это уже не лучший вариант. Из накопителей — только жёсткий диск на 500 ГБ, чего достаточно, только если это не единственный ваш ПК. И 8 ГБ оперативной памяти, что тоже немного. Но, как мы уже писали в статье «Почему вам нужен ноутбук в минимальной комплектации», это даёт вам возможность не переплачивать за комплектующие, которые вы можете купить сами дешевле и лучшего качества. А вот с посредственным дисплеем уже ничего не сделаешь. Аудиосистема у лаптопа среднего качества, время автономной работы неплохое для игробука.

ASUS FX502VM



ASUS FX502VM

Цена: 88 000 рублей

Другой ноутбук с GTX 1060 начальной ценовой категории (начальной для лаптопов с 1060 GTX) имеет другие сильные и слабые стороны. К примеру, у него уже не двухъядерный i5-7300HQ, а четырёхъядерный i7-6700HQ. С другой стороны, у его видеокарты не 6, а 3 гигабайт видеопамяти. Также эта «пятнашка» весит немного, 2,2 кг, поэтому подойдёт для тех, кто берёт ноутбук с собой на учебу или работу. Тем более, что жёсткого диска объёмом 1 ТБ должно хватить для всех ваших нужд. SSD нет, но есть разъём M.2 2280 под будущий апгрейд.

По большому счёту, ASUS FX502VM — это облегчённый ASUS GL502VM. И, как и положено облегчённой модели, он оснащён весьма и весьма компромиссным дисплеем, но он хотя бы не страдает мерцанием подсветки, что хорошо для глаз. Также у него неплохие динамики и более или менее пристойное время автономной работы, но похуже, чем у Lenovo Legion Y520.

MSI GP72VR 7RFX Leopard Pro



MSI GP72VR 7RFX Leopard Pro

Цена: 85 000 рублей

Для тех, кто ищет игровой лаптоп с 17,3-дюймовым экраном по адекватной цене, существует MSI GP72VR 7RFX Leopard Pro. Он, само собой, уже не такой лёгкий, как 15-шки — весит 2,7 кг. Внутри можно найти современный четырхъядерный процессор Intel Core i7-7700HQ, а также уже 16 ГБ оперативной памяти, что гораздо лучше для современных игр. А вот видеопамяти впритык — в этом лаптопе установлена GTX 1060 с 3 ГБ. При этом у MSI GP72VR 7RFX Leopard Pro отличный экран с очень насыщенными цветами, разве что чуть-чуть не хватает яркости подсветки. Накопитель — жёсткий диск объёмом 1 ТБ, но вы можете со временем докупить SSD и сделать вашу работу за ноутбуком еще комфортнее.

Acer Predator 17 G5-793-52F0



Acer Predator 17 G5-793-52F0

Цена: 97 000 рублей

Много хороших недорогих игровых ноутбуков не бывает. И Acer Predator 17, у которого уже не 3, а 6 ГБ видеопамяти, стоит 97 тысяч рублей. Однако, и у него есть не самые привлекательные стороны. Например, ноутбук весит немало даже для 17-шки — 4,2 кг. А также за эту цену мог быть получше и процессор. Но и Intel Core i5-6300HQ, в принципе, подойдёт для совместной работы с GTX 1060. У Acer Predator 17 G5-793-52F0 хороший дисплей, а вот звук посредственный. Зато ноутбук достаточно хорошо справляется с охлаждением его пылких комплектующих, да еще делает это весьма тихо. Из накопителей, опять-таки, только жёсткий диск на 1024 ГБ, но тем и лучше — SSD лучше выбирать самому, чтобы не переплатить за посредственную модель.

Alienware 15 R3



Alienware 15 R3

Цена: 110 000 рублей

Alienware никогда особо не ориентировалось на «дешёвые» игробуки, поэтому и Alienware 15 R3 далеко не экономное решение. Перед нами, во-первых, снова лаптоп с 15,6-дюймовым дисплеем с Full HD разрешением. Он достаточно хороший, особенно в сравнении с другой опцией — экраном с вдвое большей (120 ГЦ) частотой обновления. Дизайн у Alienware 15 R3, как всегда, на высоте, но вот весит ноутбук аж 3,5 кг, что много для современной 15-шки. Памяти всего 8 ГБ, но это хорошая возможность подобрать вместо неё комплект на 16 ГБ с низкими задержками. Зато у GTX 1060 в этом лаптопе сразу 6 ГБ видеопамяти. Для тех, кто не любит заморачиваться апгрейдом, есть приятный, хоть и небольшой сюрприз: помимо жёсткого диска внутри установлен SSD на 128 ГБ. Правда, игр туда много не поставишь, лучше сразу использовать под них терабайтный «винчестер». Из недостатков, помимо веса, достаточно шумная система охлаждения.