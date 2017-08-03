Лучшие игровые ноутбуки начального уровня — лето 2017

Ferra.ru, 

Кто бы что ни говорил вам в рекламных проспектах, а игровой ноутбук в 2017 году начинается с видеокарты уровня GTX 1060 — и никак не меньше. Среди множества лаптопов с этим чипом попытаемся найти лучшие из недорогих.

Lenovo Legion Y520

Lenovo Legion Y520
Lenovo Legion Y520

Цена: 82 000 рублей

И начнём мы с самой недорогой опции — Lenovo Legion Y520. За 82 тысячи рублей можно получить вполне комфортный минимум характеристик. Например, саму видеокарту GTX 1060 с 6 ГБ видеопамяти, с помощью которой можно рубиться в современные игрушки с плавной сменой кадров в разрешении 1080p и на средних-высоких настройках графики. Остальные комплектующие, на самом деле, компромисс. Процессор i5-7300HQ для игр подойдёт, а вот для всякого кодирования видео — это уже не лучший вариант. Из накопителей — только жёсткий диск на 500 ГБ, чего достаточно, только если это не единственный ваш ПК. И 8 ГБ оперативной памяти, что тоже немного. Но, как мы уже писали в статье «Почему вам нужен ноутбук в минимальной комплектации», это даёт вам возможность не переплачивать за комплектующие, которые вы можете купить сами дешевле и лучшего качества. А вот с посредственным дисплеем уже ничего не сделаешь. Аудиосистема у лаптопа среднего качества, время автономной работы неплохое для игробука.

ASUS FX502VM

ASUS FX502VM
ASUS FX502VM

Цена: 88 000 рублей

Другой ноутбук с GTX 1060 начальной ценовой категории (начальной для лаптопов с 1060 GTX) имеет другие сильные и слабые стороны. К примеру, у него уже не двухъядерный i5-7300HQ, а четырёхъядерный i7-6700HQ. С другой стороны, у его видеокарты не 6, а 3 гигабайт видеопамяти. Также эта «пятнашка» весит немного, 2,2 кг, поэтому подойдёт для тех, кто берёт ноутбук с собой на учебу или работу. Тем более, что жёсткого диска объёмом 1 ТБ должно хватить для всех ваших нужд. SSD нет, но есть разъём M.2 2280 под будущий апгрейд.

По большому счёту, ASUS FX502VM — это облегчённый ASUS GL502VM. И, как и положено облегчённой модели, он оснащён весьма и весьма компромиссным дисплеем, но он хотя бы не страдает мерцанием подсветки, что хорошо для глаз. Также у него неплохие динамики и более или менее пристойное время автономной работы, но похуже, чем у Lenovo Legion Y520.

MSI GP72VR 7RFX Leopard Pro

MSI GP72VR 7RFX Leopard Pro
MSI GP72VR 7RFX Leopard Pro

Цена: 85 000 рублей

Для тех, кто ищет игровой лаптоп с 17,3-дюймовым экраном по адекватной цене, существует MSI GP72VR 7RFX Leopard Pro. Он, само собой, уже не такой лёгкий, как 15-шки — весит 2,7 кг. Внутри можно найти современный четырхъядерный процессор Intel Core i7-7700HQ, а также уже 16 ГБ оперативной памяти, что гораздо лучше для современных игр. А вот видеопамяти впритык — в этом лаптопе установлена GTX 1060 с 3 ГБ. При этом у MSI GP72VR 7RFX Leopard Pro отличный экран с очень насыщенными цветами, разве что чуть-чуть не хватает яркости подсветки. Накопитель — жёсткий диск объёмом 1 ТБ, но вы можете со временем докупить SSD и сделать вашу работу за ноутбуком еще комфортнее.

Acer Predator 17 G5-793-52F0

Acer Predator 17 G5-793-52F0
Acer Predator 17 G5-793-52F0

Цена: 97 000 рублей

Много хороших недорогих игровых ноутбуков не бывает. И Acer Predator 17, у которого уже не 3, а 6 ГБ видеопамяти, стоит 97 тысяч рублей. Однако, и у него есть не самые привлекательные стороны. Например, ноутбук весит немало даже для 17-шки — 4,2 кг. А также за эту цену мог быть получше и процессор. Но и Intel Core i5-6300HQ, в принципе, подойдёт для совместной работы с GTX 1060. У Acer Predator 17 G5-793-52F0 хороший дисплей, а вот звук посредственный. Зато ноутбук достаточно хорошо справляется с охлаждением его пылких комплектующих, да еще делает это весьма тихо. Из накопителей, опять-таки, только жёсткий диск на 1024 ГБ, но тем и лучше — SSD лучше выбирать самому, чтобы не переплатить за посредственную модель.

Alienware 15 R3

Alienware 15 R3
Alienware 15 R3

Цена: 110 000 рублей

Alienware никогда особо не ориентировалось на «дешёвые» игробуки, поэтому и Alienware 15 R3 далеко не экономное решение. Перед нами, во-первых, снова лаптоп с 15,6-дюймовым дисплеем с Full HD разрешением. Он достаточно хороший, особенно в сравнении с другой опцией — экраном с вдвое большей (120 ГЦ) частотой обновления. Дизайн у Alienware 15 R3, как всегда, на высоте, но вот весит ноутбук аж 3,5 кг, что много для современной 15-шки. Памяти всего 8 ГБ, но это хорошая возможность подобрать вместо неё комплект на 16 ГБ с низкими задержками. Зато у GTX 1060 в этом лаптопе сразу 6 ГБ видеопамяти. Для тех, кто не любит заморачиваться апгрейдом, есть приятный, хоть и небольшой сюрприз: помимо жёсткого диска внутри установлен SSD на 128 ГБ. Правда, игр туда много не поставишь, лучше сразу использовать под них терабайтный «винчестер». Из недостатков, помимо веса, достаточно шумная система охлаждения. 

Автор
Ferra.ru
Теги
ASUS LENOVO ACER MSI DELL ALIENWARE

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