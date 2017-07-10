Лучшие планшеты до 30 тысяч — лето 2017

5-6-дюймовые смартфоны и лёгкие тонкие ультрабуки показали, что далеко не всем людям нужно промежуточное устройство — планшет. Тем не менее, это всё еще потрясающе удобный гаджет для потребления медиа-контента: просмотра фильмов, социальный сетей, чтения книг. Просто не обязательно тратить на новую «таблетку» кучу денег. Мы поможем вам выбрать отличную модель по умеренной цене.

ASUS ZenPad 10 Z500KL



ASUS ZenPad 10 Z500K



ОС: Android 6.0

Диагональ: 9,7 дюйма

Цена: 30 000 рублей за 32 ГБ

Несмотря на спад популярности планшетов, найти что-то хорошее все еще не трудно. Правда, учитывая курс доллара, придётся смириться, что за неплохой планшет придётся заплатить уж точно не меньше, чем за неплохой смартфон. Вот и ASUS ZenPad 10 Z500KL стоит в среднем 30 000 рублей за 32 ГБ памяти на внутреннем накопителе. Среди его основных достоинств: большой экран с высоким разрешением — 2048x1536 пикселей, а также отличный звук. Правда, расположение динамиков могло быть и поудачнее. Планшет поддерживает 4G, так что его использование не будет ограничено квартирой, а также карты памяти до 128 ГБ.

iPad Air 2



iPad Air 2

ОС: iOS

Диагональ: 9,7 дюйма

Цена: 30 000 рублей за 32 ГБ

iPad Air 2 — далеко не самый свежий планшет на рынке, но мы же говорим о не очень дорогих, верно? Тем более, что iPad Air 2 еще вполне бодро работает. Он даже получит обновление до iOS 11, так что не стоит волноваться за его возраст. Просто он будет немного помедленнее, чем современные таблетки Apple. В плане качества сборки и удовольствия от использования — нареканий нет. Диагональ и разрешение те же, что и у ASUS ZenPad 10 Z500KL. Правда за аппарат с поддержкой LTE придётся заплатить чуть больше — 34 тысячи рублей при том же объёме памяти.

iPad mini 4



iPad mini 4

ОС: iOS

Диагональ: 7,85 дюйма

Цена: 27 000 рублей за 32 ГБ

iPad mini 4 на год моложе, чем iPad Air 2, но обойдётся вам даже немного дешевле, если мы говорим о версии без мобильного интернета. Потому что с поддержкой LTE «миник» стоит уже 35 тысяч рублей.

Он достаточно компактен благодаря 7,85-дюймовому экрану, поэтому его гораздо удобнее носить с собой. А изображение на нём смотрится чётче, так как разрешение столь же высокое, как у упомянутого выше старшего брата с большим экраном. Если вам не принципиальна поддержка 3D Touch и не нужен громоздкий планшет, то маленький да удаленький iPad mini 4 — хороший выбор.

Samsung Galaxy Tab S2 8.0 SM-T719 LTE



Samsung Galaxy Tab S2

ОС: Android 6.0

Диагональ: 8 дюймов

Цена: 34 000 рублей за 32 ГБ

За те же деньги можно взять «молодую кровь» — Samsung Galaxy Tab S2, который вышел в прошлом году. Он тоже весьма компактный, диагональ его дисплея всего 8 дюймов, разрешение как у всех упомянутых ранее. Что любопытно, у предыдущего поколения, Galaxy Tab S, разрешение было выше. Зато весит планшет всего 268 грамм, так что держать его на весу одной рукой можно сколь угодно долго. Но он не очень подойдёт для игр, в то время как для веб-браузинга и просмотра видео будет в самый раз.

Lenovo Yoga Tablet 10 2



Lenovo Yoga Tablet 10 2

ОС: Windows 8

Диагональ: 10 дюймов

Цена: 28 000 рублей за 32 ГБ

Планшет на Windows, к сожалению, не менее дорогое удовольствие, чем таблетка на iOS или Android. Поэтому, почти за 30 тысяч нас ждёт приятный, удобный, но тоже немного залежавшийся Lenovo Yoga Tablet 10 2. На возраст намекает как минимум предустановленная Windows 8. Этот планшет очень эргономичный, его удобно держать в руках, у него есть удобная подставка, а большой аккумулятор, отличные динамики, поддержка LTE и клавиатура в комплекте. Но есть и маленькое «но»: разрешение его экрана ниже, чем у вышеперечисленных конкурентов на базе других ОС — 1920х1200 пикселей.