Самые тонкие игровые ноутбуки, которые мы ждём летом 2017

Ferra.ru, 

В июне NVIDIA рассказала, что сделает игровые ноутбуки в разы тоньше и мощнее, чем они были до сих пор. Но не благодаря новым чипам, а с помощью разнообразных мер по оптимизации, которые имеют общее название "Max Q". И производители уже анонсировали скорый выпуск лаптопов, которые поражают своей компактностью и мощностью.

GIGABYTE Aorus X5 MD

GIGABYTE Aorus X5 MD
GIGABYTE Aorus X5 MD

Внешне новый ноутбук GIGABYTE Aorus X5 MD подозрительно напоминает своего предшественника. Но тем интереснее будет сравнить, как выросла производительность с прошлого года.

Корпус остался тем же, толщина не превышает 23 мм. Вместо видеокарты GTX 1070, как у предыдущей модели, в новинке установлена уже более мощная GTX 1080. Производитель утверждает, что быстродействие выросло на 15 процентов.

Также GIGABYTE Aorus X5 MD оснащается процессором с разблокированным множителем Intel Core i7-7820HK, что опять-таки совершенно удивительно для столь тонкого корпуса, как и видеокарта GTX 1080. Дополняют эту связку 8 или 16 ГБ оперативной памяти и 15,6-дюймовый 4К-дисплей.

ASUS ROG Zephyrus

ASUS ROG Zephyrus
ASUS ROG Zephyrus

В первых рядах захотела быть и ASUS. На выставке Computex 2017 она показала свой новый игровой ноутбук — ASUS ROG Zephyrus. Он на 5 мм тоньше упомянутого вышего конкурента. Правда, не обошлось без компромиссов. Да, внутри у него GTX 1080, но процессор уже не разгоняемый — Intel Core i7-7700HQ. Да и 18-миллиметровый корпус имеет свои хитрости: когда пользователь открывает ноутбук, его задняя часть тоже автоматически приподнимается и приоткрывается, давая возможность вентиляторам засасывать больше воздуха.

И если это «не баг, а фича», то вот с клавиатурой и тачпадом компромисс уже более серьёзный: клавиатуру пришлось придвинуть максимально далеко от дисплея и сократить ход клавиш до совсем неглубокого. Тачпаду пришлось похудеть — он расположен справа от клавиатуры и сам по себе очень узкий, что не добавляет комфорта при использовании ноутбука без мыши.

Дисплей ASUS ROG Zephyrus имеет разрешение Full HD, зато частота обновления составляет 120 Гц — вкупе с технологией NVIDIA G-SYNC это сделает «картинку» в играх очень плавной, в то время как с 4К-экраном ноутбуку было бы сложно совладать с максимальными настройками графики без просадки FPS.

Clevo P950HR

Clevo P950HR
Clevo P950HR

Немного менее безумным в плане совмещения тонкости и производительности можно назвать игробук Clevo P950HR. Пусть толщина его корпуса всего 19 мм, но внутри — менее «горячая» видеокарта GTX 1070. C ней, конечно, придётся чуть снизить настройки графики, но, с другой стороны, больше шансов, что она будет стабильно работать на все 100%, а не снижать частоты от перегрева. Также известно, что Clevo P950HR будет оснащаться 4К-дисплеем. Больше подробностей пока нет.

MSI GS63 Stealth Pro

MSI GS63 Stealth Pro
MSI GS63 Stealth Pro

MSI стала делать тонкие ноутбуки с игровыми видеокартами еще до того, как это стало мейнстримом, так что этой компании не привыкать «впихивать невпихуемое». Но отсюда вытекает и минус: новый MSI GS63 Stealth Pro внешне лишь едва отличается от предшественника. «Предок» хоть и выглядит замечательно, но время от времени хотелось бы свежего дизайна. Опять-таки наученная суровым опытом MSI не стала заходить слишком далеко и оснастила ноутбук видеокартой GTX 1070. А ведь толщина корпуса у GS63 Stealth Pro — та же, что и у ASUS ROG Zephyrus с GTX 1080. Зато у ноутбука MSI отличная клавиатура и кликпад на своём законном месте. Также известно, что GS63 Stealth Pro обладает 15,6-дисплеем с частотой обновления 120 ГЦ и поддержкой технологии HDR.

Acer Predator Triton 700

Acer Predator Triton 700
Acer Predator Triton 700

А вот Acer обратила внимание на рынок игровых ноутбуков совсем недавно. Тем не менее, уже успела показать, что не собирается быть «серой мышью» и плестись позади соперников, выпустив ряд интересных моделей и концептов за последние пару лет. И на Computex 2017 тоже приехала не только лишь с «разумными» моделями ноутбуков, но и со своим очень тонким и мощным геймерским лаптопом Predator Triton 700. Толщина его корпуса составляет всего 18,9 мм, при этом внутри, в зависимости от модификации, может быть установлена как GTX 1060, так и GTX 1080. Процессор — вплоть до Intel Core i7-7700HQ.

Любопытная фишка экстерьера — кликпад. Во-первых, он представляет собой широкую панель из стекла Gorilla Glass, за которым видно внутренности ноутбука. Во-вторых, кликпад расположен над клавиатурой — чтобы высвободить максимум места для системы охлаждения. В-третих, «кликпадом» мы его назвали по привычке, на самом деле физических клавиш у него нет, и кликать попросту нечем. Можно только «тапать». А вот клавиатура у Acer Predator Triton 700 — механическая и очень удобная.

Автор
Ferra.ru
Теги
ASUS ACER MSI Gigabyte Aorus Clevo

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