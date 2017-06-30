Самые тонкие игровые ноутбуки, которые мы ждём летом 2017

В июне NVIDIA рассказала, что сделает игровые ноутбуки в разы тоньше и мощнее, чем они были до сих пор. Но не благодаря новым чипам, а с помощью разнообразных мер по оптимизации, которые имеют общее название "Max Q". И производители уже анонсировали скорый выпуск лаптопов, которые поражают своей компактностью и мощностью.

GIGABYTE Aorus X5 MD



GIGABYTE Aorus X5 MD

Внешне новый ноутбук GIGABYTE Aorus X5 MD подозрительно напоминает своего предшественника. Но тем интереснее будет сравнить, как выросла производительность с прошлого года.

Корпус остался тем же, толщина не превышает 23 мм. Вместо видеокарты GTX 1070, как у предыдущей модели, в новинке установлена уже более мощная GTX 1080. Производитель утверждает, что быстродействие выросло на 15 процентов.

Также GIGABYTE Aorus X5 MD оснащается процессором с разблокированным множителем Intel Core i7-7820HK, что опять-таки совершенно удивительно для столь тонкого корпуса, как и видеокарта GTX 1080. Дополняют эту связку 8 или 16 ГБ оперативной памяти и 15,6-дюймовый 4К-дисплей.

ASUS ROG Zephyrus



ASUS ROG Zephyrus

В первых рядах захотела быть и ASUS. На выставке Computex 2017 она показала свой новый игровой ноутбук — ASUS ROG Zephyrus. Он на 5 мм тоньше упомянутого вышего конкурента. Правда, не обошлось без компромиссов. Да, внутри у него GTX 1080, но процессор уже не разгоняемый — Intel Core i7-7700HQ. Да и 18-миллиметровый корпус имеет свои хитрости: когда пользователь открывает ноутбук, его задняя часть тоже автоматически приподнимается и приоткрывается, давая возможность вентиляторам засасывать больше воздуха.

И если это «не баг, а фича», то вот с клавиатурой и тачпадом компромисс уже более серьёзный: клавиатуру пришлось придвинуть максимально далеко от дисплея и сократить ход клавиш до совсем неглубокого. Тачпаду пришлось похудеть — он расположен справа от клавиатуры и сам по себе очень узкий, что не добавляет комфорта при использовании ноутбука без мыши.

Дисплей ASUS ROG Zephyrus имеет разрешение Full HD, зато частота обновления составляет 120 Гц — вкупе с технологией NVIDIA G-SYNC это сделает «картинку» в играх очень плавной, в то время как с 4К-экраном ноутбуку было бы сложно совладать с максимальными настройками графики без просадки FPS.

Clevo P950HR



Clevo P950HR

Немного менее безумным в плане совмещения тонкости и производительности можно назвать игробук Clevo P950HR. Пусть толщина его корпуса всего 19 мм, но внутри — менее «горячая» видеокарта GTX 1070. C ней, конечно, придётся чуть снизить настройки графики, но, с другой стороны, больше шансов, что она будет стабильно работать на все 100%, а не снижать частоты от перегрева. Также известно, что Clevo P950HR будет оснащаться 4К-дисплеем. Больше подробностей пока нет.

MSI GS63 Stealth Pro



MSI GS63 Stealth Pro

MSI стала делать тонкие ноутбуки с игровыми видеокартами еще до того, как это стало мейнстримом, так что этой компании не привыкать «впихивать невпихуемое». Но отсюда вытекает и минус: новый MSI GS63 Stealth Pro внешне лишь едва отличается от предшественника. «Предок» хоть и выглядит замечательно, но время от времени хотелось бы свежего дизайна. Опять-таки наученная суровым опытом MSI не стала заходить слишком далеко и оснастила ноутбук видеокартой GTX 1070. А ведь толщина корпуса у GS63 Stealth Pro — та же, что и у ASUS ROG Zephyrus с GTX 1080. Зато у ноутбука MSI отличная клавиатура и кликпад на своём законном месте. Также известно, что GS63 Stealth Pro обладает 15,6-дисплеем с частотой обновления 120 ГЦ и поддержкой технологии HDR.

Acer Predator Triton 700



Acer Predator Triton 700

А вот Acer обратила внимание на рынок игровых ноутбуков совсем недавно. Тем не менее, уже успела показать, что не собирается быть «серой мышью» и плестись позади соперников, выпустив ряд интересных моделей и концептов за последние пару лет. И на Computex 2017 тоже приехала не только лишь с «разумными» моделями ноутбуков, но и со своим очень тонким и мощным геймерским лаптопом Predator Triton 700. Толщина его корпуса составляет всего 18,9 мм, при этом внутри, в зависимости от модификации, может быть установлена как GTX 1060, так и GTX 1080. Процессор — вплоть до Intel Core i7-7700HQ.

Любопытная фишка экстерьера — кликпад. Во-первых, он представляет собой широкую панель из стекла Gorilla Glass, за которым видно внутренности ноутбука. Во-вторых, кликпад расположен над клавиатурой — чтобы высвободить максимум места для системы охлаждения. В-третих, «кликпадом» мы его назвали по привычке, на самом деле физических клавиш у него нет, и кликать попросту нечем. Можно только «тапать». А вот клавиатура у Acer Predator Triton 700 — механическая и очень удобная.