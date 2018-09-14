Китайцы обставили Apple даже в ноутбуках — обзор Huawei MateBook X Pro

9 /10 Оценка по версии Ferra

Huawei MateBook X Pro Плюсы Компактность и безрамочность

Очень долго работает от аккумулятора

Удобная клавиатура

Супер-яркий и очень качественный дисплей

Классные динамики

Пригоден для игр

Не перегревается даже при максимальной нагрузке Минусы SSD несъёмный, увеличить объём памяти нельзя

Клавиша питания периодически срабатывает не с первого раза

Индикаторы работы у чёрта на куличках

Ужасное качество веб-камеры

Дизайн внутренней части срисован у Apple

Мы уже привыкли к тому, что Huawei догоняет, а периодически и перегоняет соперников в смартфонах. Но никто не ожидал, что он проделает то же самое в ноутбуках, причём в рекордно короткие сроки.

Оглавление

А я всё ещё помню, сколько «проповедников» хоронили ноутбуки и Windows, когда планшеты были на пике популярности. Да и сами производители ноутбуков в то время уверовали в такое будущее, поэтому городили странные штуковины в формате гибрида ежа с ужом, либо просто пристёгивали к клавиатуру к планшетам и ждали, что именно за этими мини-компьютерами все покупатели и побегут.

Но время расставило всё на свои места, и теперь мы наблюдаем, что мобильники в роли полноценных компьютеров не нужны ни на урезаннной Windows, ни под управлением Android. При этом среди производителей планшетов вымерли почти все, а у оставшихся (Apple, Samsung и Huawei) лидеров планшетов такие аппараты продаются настолько плохо, что «большая тройка» предпочитает не упоминать конкретные цифры.

В общем, с планшетами и прочими «заменителями компьютеров с ГМО и консервантами» ничего не взлетело, поэтому популярные производители телефонов… кинулись выпускать классические компактные ноутбуки на Windows!

Причём в эту реку захотели войти даже те, кто никогда раньше ноутбуки не выпускал — почему-то всех «прорвало» на такие решения в 2016 году. Huawei прощупал почву первым, но почему-то решил, что покупатели хотят гламурный дорогой планшет с клавиатурой. Xiaomi очнулись чуть позже, зато обошлись без полумер и сразу выпустили «просто ноутбуки», на чём очень хорошо заработали.



Huawei MateBook X Pro

Huawei не стал унывать (потому что незачем унывать, когда у тебя чистая прибыль $7.4 млрд. в год), а выпустил и планшет-гибрид, и классический ноутбук в середине 2017 года. Покупатели гораздо охотнее выбирали второй вариант, поэтому уже осенью китайцы дали «зелёный свет» на выпуск своего самого самого крутого, дорогого и технически продвинутого ноута, который мог бы конкурировать с Apple MacBook Pro 13 и лучшими Windows-моделями с 13-14” дисплеями.

За свою относительно недолгую карьеру обзорщика я столько раз слышал «щас мы уделаем Apple!» от китайских производителей всех мастей, что тошно слушать даже эту фразу, не говоря уже о том, что в реальности все эти «убийцы iPhone/iPad/MacBook», как правило, рядом не стояли по качеству исполнения даже с не самыми навороченными эпплами.

Но Huawei, в отличие от некоторых соотечественников-«балаболов», уже очень долгое время выполняет обещания. Обещали сделать смартфон с самой крутой фотокамерой — сделали. Обещали рекордно мощный процессор — выпустили. Но все быстро привыкли к таким реалиям, будто так было всегда. А вот к тому, что производитель, который выпустил свой первый полноценный ноутбук в 2017 году, уже во второй половине 2017 года превзошёл большинство моделей Acer, HP, Lenovo и, чего уж там, Apple по качеству исполнения — вот это до сих пор в голове не укладывается. Но сейчас мы попробуем разложить по полочкам, «за какие заслуги», и на холодную голову разобраться в плюсах и минусах самого крутого китайского ноутбука современности.



До чего техника дошла - даже смартфон кажется толще 4-ядерного ноутбука с пригодной для игр видеокартой!

Huawei MateBook X Pro (Mach-W19C) Экран 13,9", 3000x2000, IPS, JDI LPM139M422A, глянцевый, сенсорный Процессор Intel Core i5-8250U (4 ядра/8 потоков, 1.6/3.4 ГГц, 15 Вт, 14 нм) Оперативная память 8 ГБ, LPDDR3, 2133 МГц, Dual Channel Интегрированная в процессор графика Intel UHD Graphics 620, (300-1100 МГц) Дискретный видеочип NVIDIA GeForce MX150, 2 Гбайт GDDR5 SSD 256 Гбайт (Lite-On CA3-8D256), NVMe PCIe, распаян на матплате Порты и разъёмы 1x USB 3.0 (полноразмерный) 1x USB 3.1 Type-C, 1x Thunderbolt Type-C, 1x мини-джек, Беспроводные интерфейсы Wi-Fi IEEE 802.11ac (Intel 8265) + Bluetooth 4.2 Аккумулятор 57,4 Вт*ч Размеры (ШхГхВ) 304x217x14.6 мм Вес 1.33 кг Ориентировочная цена 100 000 рублей (предварительные данные)

Какого чёрта так дорого?

Вы уже увидели эти неприятные цифры с ценами в табличке выше по тексту, поэтому просто подтверждаю — да, это, блин, не дёшево. Huawei «рвётся в премиум» по всем фронтам, и не хочет быть царицей, а хочет — владычицей морской. Короче говоря, не желает штамповать народные модели с минимальной наценкой, как поступает Xiaomi, потому что «без навара нет прогресса». Точнее, дешёвые ноутбуки у хуавеевцев всё же есть, но продают их под маркой Honor.



Huawei считает MateBook X Pro полноценным «люксом»

А MateBook = «полный фарш», который только можно засунуть к тонкий и лёгкий корпус, и практически все конкуренты с аналогичными характеристиками (разрешение дисплея выше, чем Full HD; 13-15 мм толщины, 256 Гбайт SSD, четыре ядра в процессоре + дискретная графика) обойдутся вам в аналогичную сумму, если не дороже — открывайте расценки конкурентов и др., и вы поймёте, что MateBook X Pro находится где-то посередине между запредельно дорогим четырёхъядерным Apple MacBook Pro 13 и более дешёвыми, но отстающими по части характеристик Lenovo Yoga 920 13, Dell XPS 13 9370 и др. Есть ещё неожиданно дешёвый ASUS ZenBook 13 UX331UA, но он настолько быстро перегревается, что «твою дивизию», и по качеству дисплея тоже ступает лесом.

В общем, цена кусается, но, если абстрагироваться от того, что ноутбуки с этикеткой HUAWEI ещё не стали престижными, характеристики соответствуют. Нынче иные айфоны обойдутся даже дороже, а устаревают они ещё быстрее.

Самая безрамочная безрамочность

Первое и главное, чем хвастался Huawei на презентации MateBook X Pro — «безрамочность» экрана. Мол, занимает 91% лицевой панели, поэтому в корпусе 13.3-дюймового ноутбука помещается экран размером 13.9”, и это рекорд.



Рамки действительно маленькие, но только в сравнении с конкурентами понимаешь, НАСКОЛЬКО они маленькие

Не врут! Потому что среди «безрамочных» ноутбуков по габаритам корпуса до сих пор нет никого круче. Перво-наперво на ум приходит Dell XPS 13, который открыл моду на такие экраны ещё чёрт знает когда (весной 2015 года, если вам нужны точные цифры). Но рамки в нём маленькие только по трём сторонам, а снизу огромную часть дисплея занимает надпись DELL (практически, как если бы на заглавной картинке статьи было написано ХАРИТОНОВ) и «не пришей кобыле хвост» веб-камера где-то в нижнем углу. В итоге у даже настолько безрамочного ноута получаем 13.3” в таком же по длине, но более толстом корпусе... в котором даже нет дискретной видеокарты, которая могла бы оправдать подход «нам тут пришлось городить дополнительные вентиляторы и всё такое».

Второй безрамочный конкурент, Lenovo Yoga 920 13, сохранил камеру вверху и немалого размера нижнюю рамку, поэтому при аналогичной 13.9” диагонали не в пример крупнее Хуавея. И снова графика ограничивается только нуждами «печатной машинки», никакой вам GeForce.

Китайцы вместили 13.9 дюймов экрана в корпус 13.3-дюймового ноутбука. Выглядит приятно

Новенький MacBook Pro 13 даже на фоне моделей выше по тексту не выглядит разъевшимся, но рамки в экране у него обычного размера, а это означает, что в живом сравнении он выглядит «бабушкиным ламповым телевизором» и вмещает 13.3” там, где у Хуавея почти 13.9”. Вроде бы мелочь, но к хорошему привыкаешь быстро — вы и сами это осознаёте, когда посмеиваетесь над рамками в iPhone 8 Plus в сравнении с iPhone X или XS.

Такая выдающаяся безрамочность в Мейтбуке появилась потому, что веб-камера расположена… в клавиатуре! между первой и второй F6 и F7. Нажимаете клавишу — выпрыгивает, используете камеру — подсвечивается белым индикатором. Нажимаете ещё раз — исчезает.

Сложно сказать, плюс это или минус. Для компактности ноутбука в целом — плюс, но пользоваться камерой теперь совсем не хочется, потому что она смотрит на вас снизу-вверх, поэтому вне зависимости от вашего веса родственники будут говорить вам в Skype «ну ты и разъелся, свинья!» и разглядывать рельеф вашего подбородка. Но есть и «плюс» — камера, как водится, в ноутбуках, не больно качественная, поэтому разглядеть в подробностях, сколько у вас жира в нижней части головы, любители подкалывать всё же не смогут. И заклеивать камеру изолентой, как это делает параноидальный глава Facebook, тоже не придётся — вы всегда знаете, видит вас камера, или нет. Жаль только, что в MacBook камеры выдают гораздо более качественную картинку, а в MateBook X вы любуетесь на изображение уровня смартфонов за 5 тысяч рублей.



Обзорщик глядит на низкокачественную веб-камеру MateBook X Pro с огорчением, и в то же время с безысходностью в глазах

Очень тонкий, хотя разъёмы «покромсали»

Если брать в расчёт «колхозного» вида игровые модели, среднестатистический ноутбук сложно сделать каким-то необычным по дизайну. И у Huawei MateBook X Pro тоже почти нет отличительных черт. Но, пресвятой Джобс, почему этот ноутбук настолько похож на Apple MacBook Pro 13? И Huawei P20 почему-то похож на iPhone X. Быть может, мне просто показалось?



Работать удобно. Жаль, что дизайн в немалой степени перерисован у Apple

Можно и не придираться ко внешности, но флагманские ноутбуки Lenovo похожи сами на себя, Dell XPS 13 и HP Spectre 13 тоже ни с кем не спутаешь, а с Хуавеем каждый, кто видел его со стороны, сначала говорил «дружище, ты наконец-то купил Макбук и отказался от «винды»? Давно пора!». И только я понимаю, что ноутбук отличается от Маков и цветом, и формой клавиши включения.



Сканер отпечатков классный, а вот кнопка включения периодически срабатывает не с первого раза

В клавише, кстати говоря, спрятан очень качественный сканер отпечатков пальцев — входить в Windows или разблокировать систему после «сна» можно без пароля, как на смартфонах. Правда, наш выключенный экземпляр реагировал на клавишу включения не всякий раз, когда мы на неё нажимали — иногда включался с первого раза, иногда понимал, что мы хотим его включить, только после третьего нажатия. «Сырой» BIOS UEFI, или нужно что-то «подправить в консерватории»?

Клавиатура удобная, разъёмов хватает, дизайн срисован с MacBook Pro 13

Ситуация усугубляется ещё и тем, что индикатор включения (он же индикатор зарядки) расположен у чёрта на куличках — рядом разъёмами Type-C на левой грани. В общем, сложно понять, в какой именно момент ноутбук начал реагировать на клавишу, пока на экране не появится надпись HUAWEI.



Микроскопическое отверстие рядом с Type-C - индикатор включения и зарядки (красный, жёлтый, зелёный, в зависимости от процента заряда). Да, его почти не видно

Раз уж я начал перечислять недостатки корпуса, «проедусь» сразу по всем. Угол раскрытия крышки средний — не плохой, но и не настолько большой, чтобы его хватало с запасом в любых ситуациях. Подсветка клавиш бестолковая — очень слабая даже на максимуме. Без отдельных клавиш PageUp/PageDown за размашистую перемотку должны отвечать стрелки + Fn, но работает всё это почему-то через раз — большинству пользователей дела нет, а вот программистам и всем кто работает с текстом, это будет действовать на нервы.



Это максимальный угол раскрытия. Маловато будет!

И, наконец, только один полноразмерный USB. Достаточно, чтобы подключить мышь или кард-ридер (встроенного нет, а хотелось бы, хотя бы для microSD), но дальше вы ступаете дорогой трудной, дорогой непростой в мир переходников с USC Type-C на «нормальный» USB.



Только один полноразмерный USB. Но во многих новых ноутбуках и такого нет

Правда, положительные качества перевешивают. В тёмном цвете корпуса ноутбук выглядит скучно и на фото, и вживую, зато никогда не выглядит грязным, а металл одновременно гладкий, но не маркий и не скользкий — после шершавых типичных ультрабуков с их «серебрянкой» (MacBook и подражатели) пользоваться нашим Хуавеем гораздо приятнее.

Тачпад огромный, его натянули почти по передний край, и не в ущерб качеству — касания распознаёт быстро и безошибочно. Клавиатура, в целом, тоже классная — после новых Макбуков с их короткоходными и повально бракованными клавишами типа «бабочка»/«стиральная доска» печатать на Мейтбуке — удовольствие. Конечно, в старых 15-дюймовых MacBook Pro 15 (2015) или новых Dell XPS 13/Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 клавиши нажимаются чуть мягче и заметно глубже, да и HP Spectre 13 в этом плане не хуже. Но Huawei смог выдержать золотую середину в тонком ноуте — это уже похвально.



Тачпад - один из лучших, какие только бывают в Windows-ноутбуках

Huawei тонкий и компактный, при этом хотя бы один полноценный USB в нём есть, в отличие от MacBook или нового Dell XPS. Всё остальное зависит от того, веруете вы в пришествие дешёвых массовых аксессуаров для «смартфоннного» размера USB, либо не веруете.



Клавиши не очень высокие, но и не «стиральная доска», как в новых MacBook

Экран уровня MacBook и четыре классных динамика

Я вам не скажу за все макбуки — их когорта очень велика, но среди винды и конкурентов матрица Мейтбука — ого-го! В 2.5 раза ярче, чем экран Asus «зато дешевле» ZenBook 13 UX331UN, ровно в 2 раза лучше по большинству параметров, чем дисплей в HP Spectre 13 (обычного, а не x360) Lenovo Yoga 920 13 (у этих товарищей с дисплеями вообще беда), эдак на четверть ярче, при прочих равных, чем в Dell XPS 13 9370.

Грубо говоря, среди люксовых Windows-ноутбуков у MateBook X Pro самый качественный экран, даже без учёта безрамочности (чёрт бы с ней). Иначе и быть не могло, потому что китайцы нацелились конкурировать аж с Apple MacBook Pro 13, который очень охотно покупают дизайнеры и прочие фотографы за идеальную цветопередачу и хорошие яркость/контрастность. Честно говоря, экран MacBook Pro 13 эдак на 10% лучше по точности передачи цвета, но больше никаких качественных отличий ни по яркости, ни по чёткости картинки между Huawei и Apple нет. А ещё переход с разрешения уровня Quad HD (в MateBook Pro и конкурентах) на Full HD (в недорогих ультрабуках) нанесёт вам такую же психологическую травму, как взгляд на «лопатофон» с 6+ дюймами и HD-разрешением после всяческих айфонов X и самсунгов S8/S9. Мы вас предупредили!



Расположение двух дополнительных динамиков в корпусе

Соотношение сторон в экране MateBook — не широкие 16:9, как мы привыкли, а 3:2 (Примерно 16:11, если вам так понятное). На более «квадратном» дисплее гораздо удобнее писать/читать тексты, обрабатывать фотки или путешествовать по интернету, хотя чёрные полосы в фильмах, которые заточены под более вытянутые экраны, занимают ещё больше полезной площади.

Экран - один из лучших в новых ноутбуках. Звук - лучший среди всех компактных моделей

Удивительно, что яркость даже выше заявленных заводских показателей — китайцы обещали 450 кд/м2, на практике мы получаем на 80-100 кд/м2 больше (в разных углах дисплея любого ноутбука яркость чуть разнится).

Характеристики дисплеев Huawei MateBook X Pro (JDI LPM139M422A) Максимальный уровень яркости (макс./мин.) 540/6 кд/м2 Контрастность (больше = лучше) 1500:1 Цветовой охват sRGB/Adobe RGB (90-100% = идеал, больше = хуже) 95%/70% DeltaE (меньше = лучше) 1,13 Гамма (идеальная — 2,2) 2,1 Цветовая температура (идеальная = 6500K) 7300K

Недостачу полноценных разъёмов в Huawei MateBook X Pro прощаешь, когда узнаёшь, что внутри целых четыре (!) динамика. Два на лицевой панели, по обе стороны от клавиатуры, и два — чуть ближе, поют из прорезей в нижней части корпуса. Некоторые обзорщики считают, что там расположена исключительно система охлаждения — не верьте им (почти весь горячий воздух вылетает сквозь прорезь между экраном и основанием корпуса) и лучше посмотрите официальный слайд Huawei.

Если в двух словах — запас громкости огромнейший (по меркам 13-дюймовых ноутбуков), качество звучания сначала кажется обычным и думаешь «ну, а чё тут такого особенного?». Но потом включаешь MacBook Pro 13, а в нём звук кажется более писклявым и менее насыщенным, да и по предельной громкости не дотягивает.



Отверстия в нижней части корпуса - для динамиков, а не вентиляции

Только не подумайте, что MateBook X Pro — какой-нибудь бумбокс и умеет «бу-бу-бу» в музыке. Звук в нём скорее кинотеатрально широкий, чем концентрированно «долбящий», извините мой французский. И ещё очень приятно, что пропорция басов, «середины» и высоких частот не меняется в зависимости от громкости — нет такого позорища, когда ноутбук на средней громкости играет нормально, а на высокой уже визжит и режет слух.

Начинает даже казаться, что отсюда можно выдавить бас, но это только кажется — в системе есть диспетчер Dolby Atmos, только ничего выдавить сверх уже настроенного в предустановках «Музыка» вы не сможете, можно только ухудшить или «придушить» изначальное качество звучания.

Величайшая редкость в ультрабуках — процессор не перегревается!

Единственное, что стоит отметить в начинке MateBook X Pro в особом порядке — это то, что чёрта с два вы сможете что-то в ней модернизировать. Оперативной памяти, по меркам флагманского ноутбука, маловато, и она распаяна на материнской плате, но это полбеды. Беда — 256 Гбайт на SSD в единственно возможной для российского рынка версии ноутбука Huawei тоже с вами по гроб жизни… ноутбука, не вашей.

Рассказывать о процессоре очень скучно — это как пытаться «родить» что-то в связи с выходом очередного непонятного китайского смартфона с Snapdragon 845. Просто помните, что в тонких ноутбуках все процессоры Intel Core i5/i7 до поколения 8xxx — двухъядерные, а все новые процессоры, начиная с 8xxx и далее — четырёхъядерные. Скорость работы отличается сами понимаете, насколько.















Процессорные бенчмарки



В выборе между попсовым Core i5-8250U и «полным фаршем» i7-8550U вы получите символические +600 МГц в «максимальной выкладке» и ещё менее заметные +2 Мбайт кэша L3 для совсем уж специфических вычислительных задач. Если бы не обрезанные с 16 до 8 Гбайт оперативной памяти в младших версиях ноутбуков MateBook (и конкурентов тоже), можно было бы наплевать на существование версий с Core i7 окончательно. А так — «осадочек остаётся», потому что, если у вас будет в фоне крутиться клиент ВКонтакте/Facebook/Telegram, всяческие облачные хранилища, Steam, Origin (почему нет? Игровая графика же есть), а потом вы откроете к Chrome несколько вкладок и начнёте что-то фотошопить с зеркалки — упрётесь в лимит мощности ноутбука. Он не зависнет, но начнёт работать медленнее. А на 16 Гбайт ещё могли бы хулиганить и запускать всякую всячину без последствий.



Оперативка не самая быстрая, а другую установить нельзя

Главное в четырёхъядерных ноутбуках — не имя процессора (все новые Core i5 и Core i7 примерно одинаковы по производительности), а то, перегревается ли ноутбук в максимальной нагрузке, или нет. В прошлогоднем Huawei MateBook X (не Pro) мощный процессор был всего лишь маркетингом, потому что ноутбук закипал при любой более-менее долгой нагрузке, после чего в процессоре срабатывали защитные механизмы и он сбрасывал мощность на 40%. Это, ребята, называется «троттлинг», и это главная боль всех современных компактных ноутов с тех пор, как они получили четыре ядра.

Начинка самая банальная, по меркам новых ноутбуков. Зато небанально, что Huawei не перегревается

Так вот — Huawei MateBook X Pro на этом фоне прекрасен тем, что он не перегревается в 90% случаев. Если «нагнуть» искусственным образом в бенчмарках одновременно процессор, видеокарту, всю оперативную память и SSD, ноутбук в исключительных случаях поначалу может «чихнуть» на -15% производительности, а потом отвоевать немного мегагерц обратно. В штатном режиме ни процессор, ни видеокарта не преодолевают отметку в 75 градусов по цельсию, поэтому до критических 90-95 градусов и перегрева ещё далеко.



Мегагерцы почти не проваливаются, процессор не перегревается

Для сравнения — HP Spectre 13 даже в повседневной работе «просаживается» на 25% минимум. В бенчмарках — на 35 или даже 40%. Недорогой ASUS ZenBook UX331U теряет 58% мощности при попытке максимально загрузить один лишь процессор, Lenovo Yoga 920 перегревается чуть меньше в нагрузке на процессор, но в играх, когда разогревается ещё и видеокарта, скорость работы падает почти до уровня двухъядерника. Dell XPS 13 2018 перегревается меньше и роняет мощность «всего лишь» на 30%. Единственные «красавчики» без существенного перегрева среди компактных ноутбуков — Lenovo X1 Carbon 2018 и… Apple MacBook Pro 13. Причём MacBook немного быстрее, потому что Intel делает для Apple специальные, чуть ускоренные в сравнении с Windows-аналогами процессоры «по блату».

SSD очень быстрый, не хватить может только объёма

Можно играть, можно не играть

Как отличить ультрабук-печатную машинку от универсального тонкого ноутбука для всего понемногу? В универсальных моделях стоит видеокарта NVIDIA GeForce MX150! Не бог весть какая мощность — что-то наподобие GeForce GT 1030 или GTX 750/Radeon R7 260X, если сравнивать с настольными компьютерами. Но в паре с процессором, который равен какому-нибудь Intel Core i5-6500 в вашем «гробике» настольного компьютера, это уже неплохой задел, чтобы хоть как-то играть в большинство игр.

Какие игры (и как) пойдут на ноутбуке с Core i5-8250U и GeForce MX150 без притормаживаний Игра «Играбельная» детализация графики Far Cry 5 На минимальных в 720p Fortnite На средних в 1080p NFS Payback На минимальных в 720p FIFA 18 На высоких в 1080p PUBG На минимальных в 720p Battlefield 1 На средних в 720p Civilization 6 На средних в 720p

Короче говоря, будет работать почти любая игра, но на крутую графику не надейтесь. С другой стороны, от 1-килограммового выносливого ноутбука и такого не ожидаешь. Если вы не фанатик максимального качества графики, можете «рубиться» практически во всё даже в общественном транспорте… если сможете это делать без мыши.

«Как-нибудь поиграть» в любые игры вы сможете. А большего от тощего лёгкого ноутбука и не требуется









Производительность MateBook X Pro в играх

Жаль только, что маркетологи NVIDIA — люди нетрадиционной ориентации, которые втихую выпускают более быструю MX150 для 15-дюймовых ноутбуков, и замедленную на 15% для 13-дюймовых версий (чтобы не перегревалась). Но монополия MX150 всё равно сохранится, поэтому предлагаю не переживать на этот счёт — другой графики в тонких ноутбуках у нас нет и не будет.

Автономность

Представители Huawei рисуют красивые слайды с информацией, что MateBook X Pro протянет 12 часов в воспроизведении видео, 15 часов в работе в интернете и 14 часов в режиме офисной работы. Цифры очень натянутые, как кожа на лице Мелании Трамп.

В двух словах об автономности - такая же, как в Apple MacBook Pro 13

В реальности флагман Huawei работает 8.5 часов на максимальной яркости в интернете и примерно столько же при просмотре видео. Если вы захотите поиграть вдали от розетки, заряда хватит примерно на 2 часа — 2 часа 15 минут. Зависит от «тяжеловесности» игры и настроек графики.



Автономность, заявленная китайцами, далека от реальности, но всё равно хороша

А вот на 70% яркости и менее ноутбук без проблем работает 9-10 часов везде, кроме игр. Это процентов на 15-20% хуже, чем умеют Lenovo Yoga 920 или Dell XPS 13, но столько же работает новый MacBook Pro 13 2018, а HP Spectre 13 разряжается намного, намного быстрее.

И ваш любимый Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 тоже разряжается намного быстрее.

Конкуренты

Китайцы, конечно, высоко сидят и далеко глядят, поэтому на любые вопросы о конкурентах отвечают: «Ну, что вы, что вы — нам интересно соперничать только с Apple MacBook Pro 13!». Так выпьем же за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями, как это случилось у Huawei, потому что MateBook X Pro действительно достоин такого сравнения!

Вторым соперником, по большому счёту, может быть любой «безрамочный» ноутбук-флагман на Windows до 14 дюймов с Quad HD-дисплеем, Core i5 и дискретной графикой, но на ум приходит только ASUS ZenBook 13 UX331UN/UQ, а он не конкурент ни по качеству экрана, ни по стабильности работы, ни по автономности. Поэтому представим на минуту, что нам наплевать на игры и из оставшихся вариантов предпочтём… Dell XPS 13 9370, как наиболее толковый вариант!

Apple MacBook Pro 13 (модель середины 2018 г.)

Если бы Huawei со своим ноутбуком всесторонне превзошёл флагманский Макбук, вы бы уже услышали об этом и по радио, и на ТВ. А если вы до сих пор не слышали о чём-то подобном и просто читаете обзорщиков, значит, есть нюансы.

Сколько лет конкуренты ни убивали Макбуки, а они всё никак не убиваются. Потому что Windows только в 10 версии стала похожа на систему, в которой не нужно быть компьютерщиком, чтобы всё работало должным образом сразу после установки, а MacOS была такой уже давно. Потому что по предельным характеристикам для профессионалов экран MacBook всё равно настроен чуть лучше. Потому что процессор изначально чуть более мощный и работает идеально, без перегрева. Потому что 10 часов автономности MacBook — более-менее стабильная величина, а не «тут драйверы и обновление Windows прилетело, и ноутбук начал помирать раньше». Да и по гламурным соображениям имиджа-престижа продукцию Apple покупали, покупают и будут покупать ещё очень долго.



Apple MacBook Pro 13 (Mid 2018)

Но ещё никто не смог «надавать пощёчин» опытному Apple в таком количестве, как Huawei, который только-только начал штамповать ноутбуки в перерывах между выпуском мобильников и вышек для сотовых операторов.

В MateBook компактнее корпус, «безрамочнее» экран, который по характеристикам кажется таким же, или даже чуть лучше, чем у Apple, для всех, кроме профессионалов. Динамики лучше, клавиатура намного удобнее и надёжнее, автономность такая же, но есть видеокарта, которая позволяет играть в игры. И цена у официалов ниже на 35-40 тысяч рублей. Это ли не успех?

Характеристики Apple MacBook Pro 13 (2018)

Dell XPS 13 (9370)

Первый и, поныне, один из лучших безрамочных ноутбуков на Windows. В отличие от гламурно-хипстерских Lenovo и HP Spectre, в прошлой жизни был бизнес-ноутом для серьёзных дядек. Поэтому в заметно более тонком, в сравнении с Huawei, корпусе у него нет видеокарты для игр, зато есть возможность заменять SSD на более ёмкий

Супер-выносливый аппарат, 12-13 часов работы — реальность! Предельные нагрузки фотошопами и видеоредакторами не очень любит, но не проседает по производительности до позорного уровня, в отличие от большинства конкурентов. Экран очень классный, только вот нижняя рамка под камеру отнимает место, на которое Хуавей натянул матрицу, при том, что камера настолько же паршивая и всё равно снимает ваш подбородок.



Dell XPS 13 (9360)

Звук хороший — в очном сравнении с MateBook X Pro намного хуже, но по меркам моделей с двумя динамиками вполне качественный. Жаль только, что хитроумные товарищи из Dell предлагают либо унылую модификацию с Full HD за 80-85 тысяч рублей, а за экран с 4K-разрешением извольте заплатить уже 110-115 тысяч рублей, потому что в комплекте идёт нафиг не нужный Core i7 со скоростью работы уровня i5-8250U. Такой вот маркетинг и «уникальный пользовательский опыт». У неофициалов можно разыскать эту же версию и за 100 тысяч ровно, но это слишком редкий сценарий и таких вариантов в продаже мало.

Характеристики Dell XPS 13

Выводы

Знаете, что самое паршивое в современном рынке ноутбуков? Это то, что на вопрос «кто, если не MacBook?» практически никогда нет ответа. Очень тупая ситуация, когда у тебя уже хватает денег, чтобы купить дорогостоящий мобильный компьютер, но ты не любишь Apple/MacOS, и… не можешь купить ничего толкового. Приходишь с пачкой денег в интернет-магазин, а у ноутбуков то понос, то диарея с экранами не всё гладко, либо с автономностью, либо эти тонкие красавцы просто перегреваются и не способны работать настолько быстро, как им полагается по табличке с характеристиками.

Поэтому MateBook X Pro интересен не культом, который вокруг него пытается выстроить Huawei. И не убийством/поражением в состязании с MacBook (хотя и это китайцам частично удалось). Просто мы дожили до момента, когда ноутбук с вердиктом «все характеристики хорошие, всё работает нормально» за 100 тысяч рублей — это редкость. И Мейтбук — редкость именно такого сорта.

Я прекрасно понимаю тех, кто вопит: «Что этот Хуавей себе позволяет! А ну-ка, пусть возвращается обратно на своё место и выпускает что-нибудь за 60 тысяч, как это делает Xiaomi!». Но это хотелки примерно того же уровня, что и призывы выпустить Audi по цене Skoda. Этого не будет, потому что Skoda у нас уже есть, и хозяева «конторы» хотят выпустить что-то более крутое в мелочах, пусть и более дорогое. Тем более, что Xiaomi, во-первых, не дотягивает как раз во многих мелочах, а во-вторых, сейчас их не продают в РФ официально — мало кто готов выкладывать 60 тысяч рублей на Aliexpress, а потом наносить гравировку на клавиши, русифицировать Windows и столкнуться с тем, кто даже чёртов аккумулятор после его износа почти невозможно купить в России (а из Китая его вам не доставят, потому что запрещено провозить настолько крупные аккумуляторы авиасообщением).



Huawei MateBook X Pro

Стоит ли покупать MateBook X Pro? Если у вас есть 100 тысяч рублей, но вам абсолютно не нравятся новые макбуки — это лучшая альтернатива. Быстрый, выносливый, качественный, пригодный даже для некоторых игр.

Недостатки? Довольно условная практичность в использовании — индикаторы чёрт знает где, потому что «бояре не интересуются, как там поживает SSD и как проходит загрузка UEFI». Для подключения компьютера к проектору или монитору придётся городить переходник, а 256 Гбайт «прибитой гвоздями» памяти — это слишком мало для ноутбука, который претендует на звание единственного ПК у владельца. И веб-камера в MateBook плоха всем, кроме того, что её можно убрать. И всё же Huawei за два неполных года сделал то, что Acer, ASUS и HP не могут сделать по сей день — флагманский ноутбук почти без недостатков и лучшего за последние годы соперника Макбука. За это и награждаем — продолжайте в том же духе, товарищи капитало-коммунисты КНР!

9 /10 Оценка по версии Ferra

Huawei MateBook X Pro Плюсы Компактность и безрамочность

Очень долго работает от аккумулятора

Удобная клавиатура

Супер-яркий и очень качественный дисплей

Классные динамики

Пригоден для игр

Не перегревается даже при максимальной нагрузке Минусы SSD несъёмный, увеличить объём памяти нельзя

Клавиша питания периодически срабатывает не с первого раза

Индикаторы работы у чёрта на куличках

Ужасное качество веб-камеры

Дизайн внутренней части срисован у Apple