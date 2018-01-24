Ради чего объединились Intel и AMD? Всё, что нужно знать о процессорах Intel Kaby Lake G от заклятых конкурентов

Процессор Intel с графикой AMD — это как кошерная ветчина. Зачем конкуренты объединились, какие чипы будут выпускать и на что будут способны ноутбуки на них? Рассказываем!

О каких процессорах речь?

Линейка процессоров, ради которых Intel и AMD временно скооперировались, называется Intel Kaby Lake G. G, очевидно, потому, что их изюминка — в мощной встроенной графике, за которую ответственна AMD. Хотя слово «встроенная» здесь уместно лишь отчасти, так как центральный и графический процессоры хоть и находятся на одной подложке и неразделимы, но всё-таки каждый из них стоит особняком. Использоваться Intel Kaby Lake G будут в ноутбуках и неттопах.



CPU, GPU и 4 ГБ памяти на одном чипе

Почему надо было объединять усилия? У Intel ведь уже есть встроенная графика

Действительно, Intel одно время бодро эксплуатировала тему встроенной графики, но будем честны: игровой потенциал её видеочипов блекнет на фоне полноценных дискретных решений. AMD тоже как-то не сумела составить конкуренцию NVIDIA в мобильной графике, так что дискретные видеокарты «зелёных» отхватили себе почти весь рынок ноутбуков. AMD и Intel Iris (более мощная вариация Intel HD Graphics) смогли приютится в основном только в Apple MacBook Pro. И, видимо, обеим «процессоростроителям» было завидно, и они решили потягаться с засильем мобильных видеокарт NVIDIA в ноутбуках совместно.

Получились процессоры, совмещающие чипы Intel Core i5/i7 и мобильную графику AMD Radeon Vega M GH и GL. Вместе с ними на подложке также разместилось 4 гигабайта памяти типа HBM2.

Внутри стоят Intel-овские «шестиядерники»?

Нет. Соседствуют с «Вегой» чипы на основе архитектуры Intel Kaby Lake (14-нм) с четырьмя ядрами и восемью потоками. Причём Hyper-Threading получил даже младший чип линейки — Intel Core i5-8305G. Всего в ней будет пять APU. В самом старшем — i7-8809G — можно, будет разгонять CPU, GPU и память, в остальных — ничего. В целом, пятёрку Intel Kaby Lake G можно разделить на две группы: два старших процессора с TDP 100 Вт и тройка младших с TDP 65 Вт.

i7-8809G i7-8709G i7-8706G i7-8705G i5-8305G Ядра/потоки 4/8 4/8 4/8 4/8 4/8 Базовая частота 3,1 ГГц 3,1 ГГц 3,1 ГГц 3,1 ГГц 2,8 ГГц Turbo Boost 4,2 ГГц 4,1 ГГц 4,1 ГГц 4,1 ГГц 3,8 ГГц Кэш 8 Мб 8 Мб 8 Мб 8 Мб 6 Мб TDP 100 Вт 101 Вт 65 Вт 66 Вт 67 Вт Графический чип Vega M GH Vega M GH Vega M GL Vega M GL Vega M GL CU 24 24 20 20 20 Ядра 1,536 1,536 1,28 1,28 1,28 Блоки растеризации 64 64 32 32 32 Частота ядер 1,063 МГц 1,063 МГц 931 МГц 931 МГц 931 МГц Максимальная частота 1,190 МГц Видеопамять 4 ГБ HMB2 Пропускная способность памяти 1,6 Гбит/с 1,6 Гбит/с 1,4 Гбит/с 1,4 Гбит/с 1,4 Гбит/с

Какой будет производительность в играх?

Различие в TDP, судя по всему, приходится на разные версии видеочипа. Всего их две: старшая — Vega M GH, и младшая — Vega M GL. По сравнению с десктопными «Вегами», у обеих пониже частоты. Тем не менее, было заявлено, что Vega M GH по уровню производительности будет всего процентов на 10 медленнее, чем NVIDIA GeForce GTX 106, а Vega M GH — примерно на 30-40 процентов быстрее, чем GTX 1050. То есть с двумя старшими процессорами (i7-8809G и i7-8709G), вы сможете играть, как на полноценном игровом ноутбуке — на высоких и иногда максимальных настройках в Full HD.



Сравнение с NVIDIA GeForce GTX 1060 Maq-Q

Какой от этого всего прок пользователю?

А вот это любопытный вопрос. С одной стороны, нам обещают более тонкие и холодные ноутбуки с потенциалом игровых лаптопов. С другой — в плане тепловыделения (или, соответственно, энергопотребления) выигрыш Intel Kaby Lake G отнюдь не радикальный. Связка из 4-ядерного мобильного CPU и GTX 1060 будет потреблять всего на 20 Вт больше, чем i7-8809G или i7-8709G. Для ноутбука это не так уж мало, но, стоило ли ради этого городить процессор и видеочип на одной подложке, покажет время (и тесты).

Младшие Intel Kaby Lake G в этом отношении выглядят интереснее. К примеру, TDP совсем уж простенькой видеокарты MX150 составляет примерно 25 Вт. Прибавляем 45-ваттный процессор — и вот у нас уже 70 Вт. А у Intel Kaby Lake G с Vega M GL — 65 Вт. И посоревноваться эта «Вега», как я уже упоминал, может уже с 1050, причём последняя еще и останется позади. Правда, с другой стороны, вместо 45-ваттного Intel Core в связке с MX150 может стоять и один из новых 15-ваттников с производительностью 45-ваттного процессора. В общем, хочется перестать теоретизировать и поскорей дождаться появления новых продуктов.

А что с собственной встроенной графикой Intel?

Любопытно, что она никуда не делась. Да, в каждом чипе линейки присутствует Intel HD Graphics 630. Но это вполне логично — вряд ли вся мощь мобильных Vega нужна каждую минуты работы за ноутбуком. Правда, уже существует и экстремальные примеры задействования «встройки».

Например в самой младшей модификации Dell XPS 2-в-1 c одним из процессоров Intel Kaby Lake-G видеочип AMD Radeon Vega просто-напросто отключен. То есть, чип есть, но пользоваться получится только Intel HD Graphics 630. Впрочем, наверняка найдутся умельцы, которые смогут разблокировать графический ускоритель, как прежде разблокировали отключённые ядра в процессорах AMD.

Какие ноутбуки с новыми процессорами уже можно купить?

Купить пока что можно только шиш с маслом — поставки ноутбуков на базе Intel Kaby Lake G начнутся в марте этого года. Даже на CES показали всего пару устройств на их основе. Во-первых, это тонкий 15-дюймовый трансформер Dell XPS 2-в-1. По сути, он будет серьёзным конкурентом Apple MacBook Pro (только еще и перевёртыш).

Толщина от 9 до 16 мм, вес около 2 кг, но внутри — мощный 4-ядерный процессор с графикой уровня GTX 1050. Да, не GTX 1060, так как будет только два процессора на выбор, и оба из младшей, 65-ваттной группы — i7-8705G и i5-8305G. Кроме невиданных прежде APU, Dell XPS 15 2-в-1 также может удивить маглев-клавиатурой (клавиши на магнитах с управляемым сопротивлением) и технологией Gore-Tex (да, как в ваших кроссовках), которая не даст жару от чипов нагревать корпус. Продавать этот ноутбук начнут не раньше весны.



Dell XPS 2-в-1

Ещё одна модель с CES — тоже трансформер-пятнашка, но уже от HP — Spectre 15 x360. Толщина у него чуть меньше 2 сантиметров, а весит компьютер 2 кг. Модель будут выпускать в двух совершенно разных конфигурациях. Одна — на основе одного из 65-ваттного Intel Kaby Lake G, другая — со связкой i7-8550U и NVIDIA MX150 под капотом. Два почти одинаковых ноутбука на таком разном железе — отличная возможность столкнуть в лоб-в-лоб эти два решения и узнать, что эффективнее: Radeon Vega в руке (на одной подложке с 45-ваттным процессором) или NVIDIA MX150 в небе (отдельный дискретный чип).



HP Spectre 15 x360