Ноутбуки с новой графикой NVIDIA GeForce MX150

Еще в прошлом году NVIDIA запустила новую линейку мобильных видеокарт, но только верхнего сегмента: GTX 1060 / 1070 / 1080. В январе этого года вышли и видеокарты для людей попроще — 1050 / 1050 Ti. Наконец, в мае было тихо объявлено о новичке в Low-End сегменте — MX150. Что это и какие ноутбуки на базе него нам ждать — в нашем материале.

Даже мобильные видеокарты NVIDIA среднего ценового класса — 1050 и 1050 Ti — не очень подходят для тонких ноутбуков, как подходит старая-добрая NVIDIA GeForce 940MX, которая позволяет на 13,3-дюмовых лаптопах с комфортом играть в Dota 2, World of Tanks и даже Civilization VI. Но 940MX базируется на старой архитектуре, Maxwell, тогда как видеокарты 10-й серии основаны на куда более эффективных чипах Pascal.

Наконец NVIDIA задумалась о том, чтобы двинуть революционный Pascal в массы, то есть в недорогие ноутбуки. Непонятно, правда, почему анонс был настолько тихим, ведь недорогие лаптопы с дискретной видеокартой, подходящие перечисленных выше Dota 2, «Танков» и прочих подобных игр пользуются спросом.

На данный момент известно, что новый мобильный графический адаптер NVIDIA GeForce MX150 основан на том же чипе G108, что и десктопная видеокарта GT 1030. MX150 имеет 2 ГБ видеопамяти GDDR5 (как и 940MX), 64-битную шину памяти, частоту видеоядер от 1468 до 1532 МГц и поддержку DirectX 12. По словам производителя, MX150 в три раза производительнее (на Ватт), нежели её предшественница в лице 940MX. При этом TDP MX150 равняется 25 Вт, хотя, возможно, как и у 940MX, будут различные версии с TDP от 15 до 25 Вт. При этом в играх MX150 наступает на пятке игровой видеокарте среднего класса 9-й серии — GeForce GTX 960M, позволяя в разрешении 1366х768 пикселей и на средних настройках графики получать под 100 FPS в GTA V, порядка 40 с небольшим в третьем Ведьмаке и полсотни кадров в секунду в Doom.

Но профит от новой видеокарты получат не только любители игр. По словам NVIDIA, заметный прирост производительности будет заметен также и в созидательной деятельности, вроде обработки фотографий и видео.

На данный момент уже анонсировано несколько ноутбуков с NVIDIA GeForce MX150.

ASUS ZenBook UX430UN



ASUS ZenBook UX430UN

Видеоускоритель начального уровня совершенно не обязательно будет встречаться только в недорогих ноутбуках. Например, ASUS ZenBook UX430UN вообще относится к High-End. Это очень тонкий и лёгкий ультрабук с 14-дюймовым дисплеем и процессорами вплоть до Intel Core i7-7500U. Его толщина составляет всего 1,6 см, а вес — 1,25 кг. При таких габаритах и «железе» он станет отличным помощником тем, кому в дороге не только почту проверить, но и заняться чем-то более ресурсоёмким, вроде обработки фотографий. К сожалению, его пока нет в продаже, но, вероятно, модель будет стоить в районе 100 тысяч рублей.

HP ENVY 13



HP ENVY 13

HP представила даже еще более компактную модель с GeForce MX150 — HP ENVY 13. Толщина этого ноутбука составляет всего 14 мм, а вес равняется 1,2 кг. При этом внутри нашлось место не только для дискретной видеокарты, но и для весьма ёмкого аккумулятора — на 54 Вт*ч, процессора серии I5/i7, до 16 ГБ оперативной памяти и аж до 1 ТБ на твердотельном накопителе. Отсутствие среди конфигураций жёсткого диска подразумевает, что недорогих вариантов этой модели, скорее всего, не будет.

MSI PL62



MSI PL62 7RC

GeForce MX150 — не только для худышек. MSI, к примеру, решила оснастить им свою модель с 15,6-дюймовым дисплеем. Ведь не всем нужны 15-шки с крутой и дорогой видеокартой, верно? Так что такая модель должна получить популярность среди людей, которые точно знают, чего хотят. Далеко на все характеристики MSI PL62 на данный момент уже объявлены, но из того, что есть, можно предположить, что это будет недорогая модель. Например, среди конфигураций есть ноутбуки с дисплеем с устаревшим разрешением 1366х768, но некоторые люди всё еще находят его оптимальным для 15,6-дюймов. Или вот аккумулятор — всего на 41 Вт*ч, хотя 22-мм корпус явно мог бы вместить больше. Зато там будет нормальный четырёхъядерный Intel Core i7-7700HQ, но это не точно.

Xiaomi Mi Air



Xiaomi Mi Notebook Air 13.3

Кажется, Xiaomi решила задержаться среди производителей ноутбуков, в ряды которых она вступила в прошлом году. У нас на сайте не было обзора их дебютного лаптопа, Xiaomi Mi Notebook Air 13.3, но я неоднократно видел его вживую и слышал положительные отзывы от реальных людей. Собственно, «первенец» обладает графикой GeForce 940M, но уже известно, что нас ждёт обновлённая модель — уже с GeForce MX150. Также в комплектацию войдут процессор i5-7200U, 8 ГБ оперативно памяти, 128-256 ГБ на твердотельном накопителе и Full HD-дисплей с диагональю 13,3-дюйма. В Китае цена будет приблизительно равняться $730.