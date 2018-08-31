Lenovo на IFA 2018: рекордно быстрый ThinkPad, Yoga Book с E-Ink дисплеем и другие новинки компании

За день до выставки Lenovo выложила все свои карты на стол, начав с козырей – «экстремальной» версии их бизнес-ноутбука линейки ThinkPad. Cледом были не менее удивительные ноутбуки, которые мы постарались рассмотреть и запечатлеть для вас.

ThinkPad X1 Extreme



ThinkPad X1 Extreme

Тонких, но мощных 15-дюймовых ноутбуков становится всё больше – они удобны в дороге, легки при перевозке, достаточно производительны для серьёзных задач. Долгое время в линейке ThinkPad X не было такого ноутбука, имеющиеся ограничивались 14-дюймовым дисплеем. Но накануне выставки в Берлине Lenovo представила ThinkPad X1 Extreme, который сможет посоревноваться с другими представителями этой ниши – MacBook Pro 15, Dell XPS 15 и др.



ThinkPad X1 Extreme

Внешне это более чем классический ThinkPad, прекрасный представитель своей породы, с отличной клавиатурой, трекпоинтом, тонким корпусом и фирменный дизайном. Только в этот раз он больше предыдущих моделей благодаря 15,6-дюймовому экрану и мощным комплектующим. Однако производителю удалось удержать вес в пределах 1.8 кг, а толщину – 1.8 см.



ThinkPad X1 Extreme

Новый большой дисплей может быть как с привычным Full HD-разрешением, так и 4K и поддержкой мультитач. Но он не просто для красоты – под «капотом» новинки будут процессоры вплоть до Core i7-8850H, а начиная с декабря появятся опции даже с i9. В этот раз лаптоп также обладает дискретной видеокартой, правда не «экстремального» уровня, но вполне достаточной для игр – GeForce GTX 1050 Ti c 4 ГБ оперативной памяти.



ThinkPad X1 Extreme

Оперативной памяти «из коробки» может быть вплоть до 32 ГБ, а максимально поддерживаемый объём – 64 ГБ. Тоже самое и с накопителями: в топовой версии вы можете рассчитывать на терабайтный SSD, но предельная ёмкость – 2 терабайта.



ThinkPad X1 Extreme

У новинки есть два Thunderbolt 3, два USB 3.1 Type-A, HDMI 2.0, и даже тёплый ламповый кард-ридер для SD-карт. Новинка должна появиться в магазинах уже в сентябре, однако ценник далёк от народного – от 1860 долларов.

Yoga C930



Yoga C930

Lenovo обновила и свой флагманский ультрабук, но он теперь имеет литеру С в начале в отличие от предыдущих серий. Если вы помните, предыдущий был с шарниром в виде ремешка от часов – красиво и оригинально. Но в этот раз инженеры решили сделать не только красиво, но и полезно. Так что теперь шарнир – это корпус для нескольких спрятанных внутри динамиков, этакий небольшой саундбар с поддержкой Dolby Atmos. Такое расположение было выбрано для того, чтобы звук был направлен на вас вне зависимости от того, в каком положении находится трансформер.



Yoga C930

Также у нового ноутбука теперь есть стилус, который легко убирается внутрь корпуса, там же подзаряжается. И, как у ThinkPad, будет механическая шторка, которой вручную можно будет закрывать веб-камеру – явно проще, чем залепливать скотчем, снимать его перед собеседованием по Skype, клеить снова и т.п.



Динамики в шарнире Yoga C930

В качестве процессор здесь теперь уже классический выбор из двух ульранизковольтных, но 4-ядерных i7-8550U и Intel Core i5-8250U. Дисплей, как и раньше, 13,9-дюймов с разрешением до 4K и, конечно же, сенсорный. Видеокарта только встроенная в процессор, но зато весит устройство всего 1,4 кг. Толщина тоже небольшая, хоть и далеко не рекордная – 14.5 мм. Оперативной памяти может быть от 8 до 16 ГБ в зависимости от конфигурации, а в качестве накопителя – SSD ёмкостью от неплохих 256 ГБ до просто безумного (по меркам твердотельников) объёма в два терабайта. Продажи начнутся во второй половине сентября, а цены стартуют с отметки в $1500.



Yoga C930

Yoga S730

Прошлогодняя модель S720 реинкарнировала в виде S730. Первое, на что обращаешь внимание – S730 не трансформер, а классический ультрабук, хотя всё еще входит в семейство Yoga. По сути, это самое удивительное в S730 – это первый не трансформер в серии трансформеров Yoga.



Yoga S730

Цена на начальную конфигурацию уже скромнее – от 1000 долларов. Тем не менее, это всё еще более чем солидно выглядящий ноутбук с продвинутыми компонентами. Что любопытно, процессоры в нём даже посвежее, чем в более дорогом Yoga C930, а именно i5-8265U или i7-85650U на выбор. Остальные же характеристики же здесь чуточку проще. Например, дисплеи только Full HD, 4K-опции нет. А максимальная ёмкость накопителя – до 1 терабайта. Хотя это всё равно очень много скорее всего еще и дорого. Оперативной памяти до 16 ГБ. А вот видеокарта снова только встроенная, хотя сложно сказать, недостаток это или нет – далеко не всем она нужна в ультрабуке. Зато вес устройства всего 1.2 килограмма, а стоит его ждать не раньше, чем во второй половине октября.

Yoga C630



Yoga C630

Ноутбуки на процессорах Qualcomm всё пытаются произвести фурор на рынке, но большого ажиотажа пока не видно. Но производители продолжают завлекать пользователей всё более интересными устройствами. Например, Lenovo показала первый в мире ноутбук на базе свежего чипа от Qualcomm – Snapdragon 850. По заявлению производителя, благодаря использованию этого процессора новый Yoga C630 сможет работать на одном заряде до 25 часов – практически три стандартных рабочих дня. Второе достоинство – ноутбук может подключаться не только к сетям Wi-Fi, но также использовать и сети LTE для соединения с интернетом.



Yoga C630

Yoga C630 легко превращается в планшет привычным для Yoga способом – благодаря развороту крышки на 360 градусов. При этом ноутбук легче и тоньше флагманского «йога», о котором написано чуть выше: весит модель примерно 1.2 кг, а по толщине – 1,2 см.



Yoga C630

Кроме процессора для смартфонов, ноутбук также оснащается и «памятью для смартфонов» типа LPDDR4X объёмом от 4 до 8 ГБ, а также «накопителем для смартфонов» стандарта UFS 2.1 ёмкостью от 128 до 256 ГБ. Но, тем не менее, всё это вместе работает под управлением Windows 10 (правда, несколько ограниченной в возможностях, как мы уже писали ранее).

При этом у Yoga C630 13,3-дюймовый дисплей с Full HD разрешением, пара портов USB Type-C (один из них с поддержкой DisplayPort), а также аккумулятор на солидные 61 Вт*ч. Ищите в магазинах не раньше второй половины ноября и не дешевле, чем за $1000.

Yoga Book C930



Yoga Book C930

Самая большая очередь на выставке из желавших посмотреть ту или иную новинку была к Yoga Book C930 – новой попытке Lenovo сделать ноутбук без клавиатуры. И в этом есть смысл, когда дисплей устройства не превышает 10.8 дюймов. Если вы вспомните нетбуки с 10-дюймовыми экранами, то клавиатуры на них всё равно были очень маленькие и неудобные. А раз так, то может и не нужна она вовсе?



Yoga Book C930

Она может и быть, и не быть одновременно, если будет виртуальной. Lenovo так и сделала, поэтому вместо привычных механических клавиш у Yoga Book C930 расположен дисплей на электронных чернилах. Поэтому ноутбук можно использовать как читалку, благо он весит всего 775 грамм и легко становится планшетом благодаря типичной для устройств Lenovo конструкции с разворачивающейся на 365 градусов крышкой. Крышка, кстати, с секретом. Если по ней легонько стукнуть два раза, когда ноутбук закрыт, то она тут же приподнимется. Это сделано для того, чтобы не нужно было пытаться поддевать тонкую крышку и без того тонкого устройства пальцами.



Yoga Book C930

Но что же всё-таки с клавиатурой? А она отображается прямо на втором дисплее, который на электронных чернилах. В ответ на стук по клавишам ноутбук слегка вибрирует, а нарисованная клавиша как будто действительно движется (спасибо анимации). Конечно, это не может дать полноценных ощущений от настоящей физической клавиатуры, но у неё есть своё преимущество: она поддерживает множество различных раскладок, а не только той страны, для которой Yoga Book C930 был произведён. Кроме того, E Ink дисплей этого ноутбука еще и умеет работать со стилусом Wacom Active Pen. Правда, к сожалению, для последнего не удалось найти место в корпусе.



Yoga Book C930

Еще одна маленькая, но любопытная особенность – тачпад также «виртуальный» и появляется поверх клавиатуры, но только когда необходимо.

Работает Yoga Book C930 под управлением Windows, причём внутри устройства даже нет ни одного вентилятора, так что оно абсолютно бесшумно. Обратная сторона – это использования процессоров Core M3-7Y30 или Core i5-7Y74, которые куда как более энергоэффективны, чем производительны. Наконец, самый большой недостаток – это цена от $1000 долларов. Да, устройство крутое и интересное, тут тебе и ноутбук, и читалка, и порисовать можно, и заметки рукописные сделать. Но всё-таки оно скорее будет соперничать с планшетами, чем с ноутбуками, а для планшета $1000 уже немалые деньги.