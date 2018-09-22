Компактный безрамочный игровой ноутбук. Обзор Lenovo Legion Y530

Плюсы Умеренные габариты, лёгкий

Очень классно выглядит, никакого «колхоза» с красным цветом, как это обычно бывает у игровых ноутбуков

Прекрасная клавиатура с качественной подсветкой Минусы Система охлаждения не раскрывает потенциал процессора на 100%

Нет слота для полноразмерной карты памяти

Дороговато для модели с видеокартой GTX 1050 Ti

Новое поколение видеокарт NVIDIA для ноутбуков появится неведомо когда, а продавать их приходится круглый год. Поэтому Lenovo решила выделиться и сделать игровой ноутбук с совершенно не типичной для таких машин внешностью. Но и без внешности он очень крут со своим новейшим 6-ядерным процессором, почти безрамочным экраном и ещё многими наворотами.

Несколько лет назад ходили слухи, что Lenovo собирается прикупить себе ноутбучное подразделение MSI, чтобы удачно влезть в уходящий поезд переносных игровых компьютеров. Мы знаем, состоялись ли такие разговоры на деле, но MSI по сей день сохранили независимость, а Lenovo кинулись создавать собственные игробуки и даже выработали в них собственный узнаваемый дизайн. Но теперь китайцы решили отойти от привычного дизайна, потому что наш герой в этом плане - совершенно другой зверь. Предыдущие игровые модели Lenovo были размашистыми, как автомобили «Волга», хоть и со своей изюминкой и шармом. Legion Y530 намного более стройный и поджарый, не только из-за более компактной компоновки «железа», но и за счёт нескольких визуальных ухищрений. При этом перед нами, без всяких оговорок, ноутбук с серьёзными характеристиками, которому по силам работа любой сложности и практически любые игры. По крайней мере, на бумаге. А как на деле – сейчас выясним в условиях, приближенных к боевым.

Характеристики коротко Lenovo Legion Y530 Дисплей 15,6 дюйма, 1920х1080 точек Процессор Intel Core i7-8750H Оперативная память 8 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Накопители 128 ГБ SSD + 1 ТБ HDD Аккумулятор 52,5 Вт*ч Толщина 24 мм Вес 2,3 кг Цена 87 000 рублей

Внешний вид, клавиатура и порты

О первом отличии нового Legion в сравнении со старыми моделями мы поговорили – его проектировали так, чтобы полноценную шестиядерную машину можно было легко взять под руку и понести с собой хоть в другую комнату, хоть на лекции в университет, в офис, в командировку – куда угодно. При этом его нельзя назвать экстремально тонким, потому что он остаётся разумным по габаритам и весу, не пытаясь ставить рекорды (которые привели бы к рекордным ценникам или провальному во всех отношениях охлаждению начинки). Весит модель 2,3 кг при толщине 2,4 см.



Lenovo Legion Y530

А вот рамки дисплея по трём сторонам очень тонкие, непривычно тонкие. Это и выглядит современно, и позволяет втиснуть экран в менее большой корпус. Правда, под экраном всё еще осталось много места, потому что дотягивать его донизу китайцы не захотели.

Ещё новый Y530 интересен тем, что шарнир верхней крышки расположен у него не на задней панели, а практически сразу над клавиатурой, и за ним остаётся еще прилично места – как у ноутбуков Alienware. Поэтому на задней панели здоровенный склад из... лучше об этом поговорить отдельно. А сейчас лучше отмечу, что выглядит всё это здорово и непривычно для игробуков Lenovo.



Lenovo Legion Y530

Второе заметное отличие – у этого Легиона почему-то нет никаких красных элементов. Конечно, смесь чёрного и красного – привычное сочетание для геймерских ноутбуков, потому что как вы ещё сможете предъявить окружающим, что используете не служебную молотилку файлов для дизайнеров, а «гоночный» ноутбук? Только такое чёрно-красное оформление за долгие годы приелось, как шутки Петросяна, поэтому я только рад, что Lenovo Legion Y530 выбрал вторым, дополнительным цветом белый, а не красный. И даже белого цвета на фоне основного очень мало – только лишь бока клавиш клавиатуры и сами символы. И это прекрасно – перед нами редкий игровой ноутбук без внешности в стиле «пацанского тюнинга» .

Угадать цену Lenovo Legion Y530 по его внешнему виду тоже вряд ли получится. С одной стороны, простой пластиковый корпус не выглядит дорого, с другой – пластик очень качественный и приятный на ощупь, такого в бюджетных моделях не бывает в принципе. И всё по-кабинетному строго-спокойно.



Lenovo Legion Y530

Второе после тонких рамок достоинство Legion Y530 – очень удачная клавиатура. Большие клавиши, мягкие и тихие нажатия - работать очень удобно. Хотя Lenovo провернули небольшой трюк с расположением стрелок и цифрового блока. Обычно в этом блоке мы получаем либо урезанные по высоте клавиши-стрелки, либо крупные, но в куче таких же клавиш-цифр – ни то, ни другое не удобно для использование. Но китайцы оставили эти клавиши большого размера, при этом на ощупь их легко отличить от всех окружающих. Для этого инженеры немного переработали цифровой блок, к этому придётся привыкнуть.

Подсветка белого цвета, мягкая, но яркая, с двумя уровнями интенсивности. На мой взгляд, гораздо лучше привычной по игробукам красной. Когда глаза устают от нескольких часов в сетевой игре, меньше всего хочется таращиться на красный остров клавиш. Никаких дополнительных кнопок-функций в ноутбуке нет, только кнопка включения посередине над клавиатурой. Тачпад у Legion Y530, как и большинства игровых моделей, небольшой, но достаточный для повседневного использования. Две механические клавиши – это тоже очень удобно, сейчас чаще всего городят одну, а срабатывание кнопок зависит от половинки тачпада, на которую приходится нажатие.



Lenovo Legion Y530

Наконец, порты. Справа и слева вы их почти не найдёте, на каждом по одному полноразмерном USB 3.0 Type-A, плюс слева разъём 3,5 мм для гарнитуры. Но это не хипстобук, это полноценная игровая модель, и на само деле здесь полно всего, просто всё разъёмы сосредоточились на задней грани (той, откуда убрали шарнир экрана).

Здесь и нас и USB Type-C (без поддержки Thunderbolt, а жаль), DisplayPort, еще один крупногабаритный USB 3.0 Type-A, HDMI, сетевой разъём RJ-45, разъём для зарядки и Кенсингтонский замок. В общем, есть практически всё, что нужно. Другой вопрос – удобно ли, когда почти все порты сзади? Как ни странно, очень даже. Если нужно быстро воткнуть наушники или флешку, то пару свободных разъёмом есть под ручкой на боковых панелях. А всё остальное, чтобы не мешало, пусть уж лучше будет торчать где-то там за горизонтом.



Lenovo Legion Y530

Дисплей и звук

Экран в Legion Y530 обычный, никаких сюрпризов. Стандартная 15,6-дюймовая матрица с 1920x1080 точками в любой комплектации, WQHD и 4K этому Легионы не положены (но и нужны отнюдь не каждому). Зато дисплей не бликует, поэтому ноутбук очень удобно использовать в поездке – вы будете видеть изображение, а не свою элегантную небритость.

Для игр, фильмов, браузинга, просмотра всяких фотографий такого экрана вполне достаточно. Не запоминается, не раздражает.

Lenovo Legion Y530

Недовольны будут разве что фотографы, потому что по цветопередаче дисплей серьёзно не дотягивает до эталона. Даже после дополнительной настройки дизайнерски-пригодную цветопередачу вы из дисплея выжать не сможете, но обычному пользователю для игр и киношек будет хватать без всяких нареканий. Углы обзора тоже не рекордные – под прямым изображение всё же получше, чем если смотреть на дисплей сбоку.

А вот контрастность у дисплея Legion Y530 высокая, и это прекрасно. Яркость – на четвёрочку. Баланс белого почти идеальный 6500K, а вот гамма сильно завышена, поэтому дисплей чуть белёсый. Наконец, точность цветопередачи очень высокая – отклонение всего 1,52 единиц, поэтому, вопреки всем цветовым недоработкам, картинка будет приятной глазу.

Дисплей Lenovo Legion Y530-15ICH sRGB 63% Adobe RGB 43% Гамма 2,7 Цветовая температура 7000 Яркость мин./макс. 0/291 кд/м2 Контраст 1200:1 Отклонение цветопередачи DeltaE (меньше — лучше) 1,52

Динамики расположены на передней грани, близко к пользователю. Звук неплохой, но, как и во многих ноутбуках, практически без низких частот. И не такой чёткий, как хотелось бы в идеале. Для непривередливых слушателей и для командировок подойдёт без проблем, для чего-то большего нужна отдельная звуковая система.

Производительность

Lenovo Legion Y530-15ICH Дисплей 15,6 дюйма, 1920х1080, 165 ppi, IPS, матовый Процессор Intel Core i7-8750H (6/12 ядра/потоков, 2,2/4,1 ГГц, 45 Вт) Оперативная память 8 ГБ (1x 8 ГБ DDR4, 2666 МГц) Видеочип процессора Intel HD Graphics 630 (350/1100 МГц) Дискретная видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (4 ГБ GDDR5) SSD 128 ГБ (1x 128 ГБ, Toshiba KBG30ZMT128G) HDD 1 ТБ (1x 1 ТБ, Seagate ST1000LM049-2GH172) Порты и разъёмы 3x USB 3.1 Type-A, 1x USB 3.1 Type-C, 1x HDM 2.0, 1x RJ-45, 1x mini-jack Беспроводные интерфейсы Wi-Fi (IEEE 802.11ac 2x2, Intel Wireless AC9560) + Bluetooth 5 Аккумулятор 52,5 Вт*ч Размеры (ШхГхВ) 365x260x24 мм Вес 2,3 кг Цена 87 000 рублей

Есть несколько разных модификаций Legion Y530, под разную толщину кошелька и разные запросы. Тот вариант, который побывал у нас на тесте, золотой серединой не назовёшь. Потому что у нас тут избыточно мощный шестиядерный процессор Intel Core i7-8750H соседствует с недорогой видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti. С таким процессором можно творить подвиги в сложных программах для работы, а графика и игры уходят на второй план, потому что в них как раз всё стандартно.



Результаты Lenovo Legion Y530 в Blender 2.79

При этом, как показало тестирование, система охлаждения в этом варианте «вывозит» процессор на пределе его возможностей. Из-за этого Core i7 работает не в полную силу, чтоб не вскипятить ноутбук. Потери не то, чтобы значительные, но ощутимые. Например, в тесте Cinebench R15, который мучает ядра от силу минуту, а то и меньше, Intel Core i7-8750H в идеале должен был набрать 1100-1200 баллов, но, к сожалению, результат варьировался в пределах 950-1050. Даже в играх, где нагрузка на процессор не очень большая (потому что всё упирается в среднюю по мощности видеокарту), i7-8750H время от времени понижал производительность.

На скорости работы игр это, правда, никак не сказалось, но, повторюсь, нынешние игры не так уж серьёзно загружают 6 ядер, чтобы делать на базе их далеко идущие выводы. С охлаждением есть два варианта решения проблемы – поменять термопасту и надеяться, что после этой процедуры нагрев уменьшиться, или просто присмотреться к другой модификации Legion Y530 – с 4-ядерным процессором i5-8300H. Жаль, что в паре с ним идёт уже и видеокарта попроще, и мы получаем уже вообще другой по скорости работы ноутбук. Но есть и плюс – он будет дешевле.

В магазинах вы можете купить Legion Y530 с 8 или 12 ГБ оперативной памяти. Если вам лень заморачиваться с улучшением его сразу после покупки, сразу покупайте вариант с 12 ГБ. В любом случае, лучше бы сразу было 16 ГБ без вот этих вот полумер в объёме.



Результаты Lenovo Legion Y530 в AIDA64 Cache & Memory Benchmark

В нашем экземпляре была планка памяти на 8 ГБ, и так низко в результатах производительности она скорее всего оказалась как раз из-за того, что она работает без пары, в одноканальном режиме.

Видеокарта в Legion Y530 может быть как NVIDIA GeForce GTX 1050, так и 1050 Ti. Как вы понимаете, вторая предпочтительнее. Она быстро работает в современных играх Full HD при средних и высоких настройках графики. А всякие «ультра» и «запредельные» - это уже к старшим видеокартам 10xx-серии.

Как видите, в GTA V и в The Witcher 3 на средних настройках играть можно с большим комфортом. А вот на «максималках» - при очень шатком количестве кадров/секунду в районе 30. Чуть лучше ситуация и с Civilization VI, где Legion Y530 выдаёт 74 кадра в секунду на среднем качестве графики и 43 на максимальных в Full HD. Здесь и сейчас это хороший результат, а вот как долго еще силёнок 1050 Ti будет хватать в будущем – вопрос для отборных экспертов (которых всегда полно в комментариях). Порадовало, что, в отличие от процессора, видеокарта охлаждается с запасом и работает в полную силу.

В разных вариантах Legion Y530 можно найти совершенно разные наборы накопителей. Это может быть и одиночный жёсткий диск на терабайт, и одиночный SSD на 256 гигабайт. Или, как в нашем случае, SSD на 128 ГБ и жёсткий диск, опять-таки, на терабайт. Я бы советовал отталкиваться не от них, а от видеокарты и процессора, потому что накопители всегда можно поменять, а перепаять процессор и видеокарту вы не сможете сможете, но вам перехочется, когда узнаете, сколько это стоит. В нашем экземпляре оба накопителя работали быстро (даже жёсткий диск, а для встроенных жёстких дисков это почти подвиг). Да и просто по ощущениям во время работы за ноутбуком проблем не возникло.

Теперь что касается автономной работы. Мы отказались от нашей старой методики в пользу новой, чуть более репрезентативной. В ней всего два сценария работы: интернет-браузер и игра GTA V. В последнем случае Legion Y530 продержался 50 минут, а при листании интернет страниц – 272 минуты, или 4 с половиной часа. Другими словами, при небольшой нагрузке вы вполне можете рассчитывать на этот ноутбук, а вот всерьёз напрягать процессор можно только в перерыве между перебежками от розетки к розетке. Но никто, в принципе, и не ожидает от компактного игробука огромного аккумулятора и долгих часов работы на предельной мощности.

Конкуренты

Lenovo Legion Y530-15ICH Acer Predator Helios 300 (PH315-51-58AX) Dell G5 15 5587 Дисплей 15,6 дюйма, 1920х1080, 165 ppi, IPS, матовый 15,6 дюйма, 1920х1080, 165 ppi, IPS, матовый 15,6 дюйма, 1920х1080, 165 ppi, IPS, матовый Процессор Intel Core i7-8750H (6/12 ядер/потоков, 2.2/4.1 ГГц, 45 Вт) Intel Core i5-8300H (4/8, ядра/потоков 1920x1080, 2.3/4 ГГц, 45 Вт) Intel Core i7-8750H (6/12 ядра/потоков, 2.2/4.1 ГГц, 45 Вт) Оперативная память 8 ГБ (1x 8 ГБ DDR4, 2666 МГц) 16 ГБ (DDR4 2400 МГц) 8 ГБ (DDR4, 2666 МГц) Видеочип процессора Intel UHD Graphics 630 (350/1100 МГц) Intel UHD Graphics 630 (350/1000 МГц) Intel UHD Graphics 630 (350/1000 МГц) Дискретная видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (4 ГБ GDDR5) NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 ГБ GDDR5) NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (4 ГБ GDDR5) SSD 128 ГБ (1x 128 ГБ, Toshiba KBG30ZMT128G) 128 ГБ 128 ГБ HDD 1 ТБ (1x 1 ТБ, Seagate ST1000LM049-2GH172) 1 ТБ 1 ТБ Порты и разъёмы 3x USB 3.0, 1x USB 3.1 Type-C, 1x HDM 2.0, 1x Mini DisplayPort, 1x RJ-45, 1x мини-джек 2x USB 3.0, 3x USB 3.0, 1x USB 3.1 Type-C, 1x HDMI, 1x RJ-45, 1x мини-джек, кард-ридер SD 3x USB 3.0, 1x HDMI, 1x USB Type-C (Thunderbolt 3), 1x мини-джек, кард-ридер SD Беспроводные интерфейсы Wi-Fi (IEEE 802.11ac 2x2, Intel Wireless AC9560) + Bluetooth 5 Wi-Fi IEEE 802.11ac + Bluetooth 4.2 Wi-Fi IEEE 802.11ac + Bluetooth 5.0 Аккумулятор 52,5 Вт*ч n/a 56 Вт*ч Размеры (ШхГхВ) 365x260x24 мм 390x266x26,8 389x275x25 мм Вес 2,3 кг 2,7 кг 2,6 кг Цена 87 000 рублей 89 000 рублей 69 000 рублей

Acer Predator Helios 300



Acer Predator Helios 300

Неплохой альтернатива Lenovo Legion Y530 – ноутбук Acer Predator Helios 300. Он, конечно, не исповедует скромность в дизайне, и чёрно-красный, как это обычно бывает с игровыми моделями, но на вкус и цвет товарищей нет. Как и нет порта Thunderbolt 3, аналогично нашему Lenovo. А ещё нет и Mini DisplayPort для подключения доп.монитора, зато есть кард-ридер полноразмерных карт памяти SD.

Но это всё мелочи, главное другое – за те же деньги Helios 300 предлагает намного более мощную видеокарту, а именно GTX 1060 c 6 ГБ видеопамяти. Процессор не настолько быстрый, как в Legion Y530, но Intel Core i5-8300H всё ещё хорошая пара для GTX 1060, в играх проблем не будет. К тому же, уже из коробки в Helios 300 есть 16 ГБ оперативной памяти. В общем, весьма сбалансированная модель – ни добавить, ни убавить.

Dell G5 15 5587



Dell G5 15 5587

Интересную альтернативу предлагает и Dell. Во многом их G5 15 похож по характеристикам на Legion Y530, но есть существенное отличие – цена. Dell G5 15 на 19 тысяч (!) рублей дешевле. Да, он тяжелее, у него нет тонких рамок дисплея, не такая классная клавиатура. Зато тот же процессор, та же видеокарта, столько же оперативной памяти на старте и такой же набор накопителей: SSD на 128 ГБ и жёсткий диск на 1 ТБ. Если он побывает у нас на тесте, расскажем и сравним эти две модели подробнее.

В заключение

Главное, что влюбляет покупателя в Lenovo Legion Y530 – неожиданно классный и универсальный дизайн. Ноутбук совершенно не похож ни на другие игровые Lenovo, ни на геймерские ноутбуки вообще. В нём нет термоядерной подсветки и оформления под вкусы школьников начальных классов, при этом он выглядит скучно и не выглядит дёшево.

Само собой, не дизайном единым жив покупатель игробука. Legion Y530 прекрасен удобной клавиатурой и, в целом, хорошим для обычного пользователя дисплеем. И очень удобное расположение портов! Они, в большинстве своём, собраны на задней панели, поэтому провода не будут торчать по бокам ноутбука. Так аккуратнее и удобнее, хотя периодически придётся тянуться.

А вот система охлаждения огорчает. В Legion Y530 стоит могучий набор из 6-ядерного процессора и видеокарты GTX 1050 Ti и, но, если последняя работает без проблем, то процессору явно не хватает более мощного охлаждения. Из-за этого он не работает на все деньги.

Это болезнь многих ноутбуков, особенно сейчас, когда Intel выпустила шестиядерные процессоры. Но это не отменяет того, что всем нам хочется получить то, за что платишь, а не просто цифры в таблице. Наконец, хоть, в целом, Legion Y530 весьма неплох, у конкурентов есть очень заманчивые предложения – одни ноутбуки получаются быстрее за такие же деньги, другие дешевле в такой же комплектации.

Legion Y530 точно будет радовать тех, кто играет время от времени, часто работает за игровым ноутбуком, не любит оформление большинства геймерской техники и постоянно переносит свой игробук с места на место. Но всё же Lenovo ещё стоит поработать над охлаждением и ценой.

Плюсы Умеренные габариты, лёгкий

Очень классно выглядит, никакого «колхоза» с красным цветом, как это обычно бывает у игровых ноутбуков

Прекрасная клавиатура с качественной подсветкой Минусы Система охлаждения не раскрывает потенциал процессора на 100%

Нет слота для полноразмерной карты памяти

Дороговато для модели с видеокартой GTX 1050 Ti