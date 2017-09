Делаем видео на MacBook Pro 15: тест модели 2017 года

В этом обзоре почти нет бенчмарков, в этот раз мы не станем взгрызаться в простыни технических характеристик и оценивать выбор чипов. Сейчас о новом MacBook Pro расскажет человек, жизнь которого — производство видео.

Apple позиционирует MacBook Pro с 15-дюймовым экраном как ноутбук для тех, кто работает с изображением: монтажеров, фотографов, графиков, дизайнеров, арт-директоров. Всем остальным этот ноутбук, если честно, не нужен, можно со спокойной душой купить что подешевле.

Я тестировала флагманский 15-дюймовый MacBook Pro именно с позиции производства контента. В максимальной комплектации эта модель сейчас стоит больше 200 тысяч рублей. В качестве спойлера: да, я считаю, что есть смысл платить такие деньги. Но далеко не всем.

Немного технических характеристик

У флагманской модели 4-ядерный процессор Intel Core i7 с тактовой частотой 2,7 ГГц, дискретная графика Radeon Pro 455, 16 гигабайт оперативки, SSD со скоростью чтения до 3,1 ГБ/c, плюс можно установить накопитель емкостью 2 ТБ. Диагональ дисплея 15,4 дюйма, конечно же, Retina, разрешение 2880 на 1800 точек. Apple еще говорит, что черный цвет стал глубже, белый ярче, в зеленом и красном спектрах доступно на 25% больше цветов за счет поддержки цветового пространства P3.

Динамики обновленные: динамический диапазон расширили в два раза, звучат они громче, бас, как заявлено, мощнее в два с половиной раза. Словом, динамики достаточно громкие для того, чтобы без наушников и колонок спокойно посмотреть фильм или смонтировать что-то в поле.

Трекпад сделали больше аж вдвое. К нему и так никогда не было претензий, MacBook всегда славился тем, что управление такое удобное, что через какое-то время перестаешь пользоваться мышкой. Ну, больше — не меньше, я только за.

Клавиатура. Она сделана на механизмах «бабочка», который Apple впервые показала в MacBook 2015 года выпуска. Ее отличительная особенность — широкие вогнутые клавиши, которые равномерно нажимаются по всей поверхности, что приятно тактильно и уменьшает количество опечаток. И еще очень приятно звучит. В MacBook Pro — второе поколение «бабочки». От первого оно отличается тем, что клавиши еще больше утопили в корпус: над поверхностью они торчат буквально на пару миллиметров. Обычно люди, привыкшие к клавиатуре островного типа, сначала пугаются и плюются. Но через неделю это проходит: перестаешь долбить по клавишам со страшной силой, просто спокойно печатаешь, клавиатура считывает даже легкие нажатия. Отличная, словом, клавиатура, искренне ее люблю, пусть везде такая будет.

Камень преткновения — порты. Да, здесь есть только аудиовход и четыре USB Type-C. Никаких «обычных» USB, HDMI и прочих излишеств. Любой из них может заряжать ноутбук, в том числе, от внешнего аккумулятора, а с помощью переходников — превращаться в привычные разъёмы DisplayPort, HDMI, Thunderbolt, Ethernet, USB и всё, что душе угодно.

Лирическое отступление про USB Type-C в защиту Apple

Когда два года назад Apple начала выпускать ноутбуки только с портами USB Type-C, я, как и многие, подумала, что компания просто нашла еще один способ заработать на переходниках под соусом «будущее уже сегодня». Особенно раздражает то, что без переходника с USB-C на Lightning я не могу зарядить iPhone от MacBook. По мне это какое-то тотальное безумие, ведь половина Android-смартфонов уже с USB-C. Почему не сделать его на смартфонах Apple? Так что да, безусловно, Apple нехило так зарабатывает на переходниках, бизнес-план такой. Это неприятно, но можно понять.

Удивительно другое. В случае с MacBook Pro порты USB Type-C оправданы.

Требования к качеству контента растут с какой-то адской скоростью. Еще недавно HD считалось отличным разрешением для видео. Потом Full HD. Сейчас это уже 4K — и чертов прогресс останавливаться не собирается. Производители дисплеев увеличивают разрешение и диагональ, сервисы позволяют загружать файлы все большего размера, смартфоны снимают 4K и, очевидно, через год-другой начнут выдавать 8K-видео.

Самое смешное, что за такими объемами и скоростями ни железо, ни облачные хранилища не успевают. Технологий сжатия, как в «Кремниевой долине» (сериал «Silicon Valley» канала HBO — прим. ред.), в реальности пока не существует, к сожалению, а тот же Яндекс.Диск не загружает файлы размером больше 10 ГБ.

Сейчас будет много цифр, приготовьтесь.

25 секунд видео в 4K c частотой 25 кадров в секунду весят 2 гигабайта. Час исходного видео в 4K c частотой 25 к/c будет весить примерно 250 ГБ. Но час исходников — это очень мало, это практически ничего. Для того, чтобы сделать 35-секундный ролик, мы в видеостудии отсняли 3 часа видео. И все эти гигабайты никуда, кроме внешнего хранилища, не засунешь. Ну то есть, конечно, они поместятся на MacBook Pro c 2 терабайтами, но одним проектом сыт не будешь, а исходники принято хранить годами, потому что желания клиента непредсказуемы.

Словом, единственный выход для пресловутых медиа-профессионалов — это хранить исходные материалы на внешних дисках и с них и работать. Вопрос только в скорости передачи данных. Порты USB Type-C как раз решают эту проблему: они действительно очень быстры, они могут работать в том режиме, который нужен тебе сейчас. Мой сценарий такой: подключить два харда и слить материалы с одного на другой, подключить внешний монитор и подключить зарядку. Все провода втыкаются с какой угодно стороны ноутбука, безо всякой путаницы. Но если нет переходника — нет ничего. Потому что USB-C — это, может, и разъем будущего, но мы живем в настоящем.

Final Cut Pro X и монтаж

Немного о себе. Я снимаю видео вот уже 17 лет: сначала в качестве тележурналиста, сейчас как руководитель продакшена, иногда режиссера. Имею базовые навыки монтажа, умею слегка работать в AVID, Adobe Premiere и других монтажных программах, но именно что слегка: порезать по смыслу, сделать предмонтаж — не больше. С Final Cut Pro я последний встречалась, когда он был еще c цифрой 7, а не 10, то есть давно. За это время у него изменились интерфейс, сама логика монтажа и вообще все. Так что можно сказать, что это девственно-чистый опыт.

Эксперимент заключался в том, смогу ли я смонтировать что-то приличное, не прибегая к помощи настоящих режиссеров монтажа, из видео, снятого на iPhone 7. Реально ли вообще человеку, не посвятившему свою жизнь монтажу, разобраться с этой программой, и удобна ли она.

Вот что у меня получилось.

Теперь о процессе. MacBook Pro отлично справился с нагрузкой: ничего не висело и не тупило. Я пробовала монтировать не только видео, снятое на iPhone, в работу пошел и рабочий материал с камеры Canon EOS 5D Mark IV — тоже никаких проблем.

Пару раз, когда я нагружала ноутбук просчетом разом нескольких эффектов на видео, на звук и еще цветокор (а все это происходит в фоне, монтаж при этом не прекращается), он подвисал и просил подождать, но это случилось два раза за две недели издевательств.

MacBook Pro изрядно грелся, это правда, и животу, на котором стоял ноутбук, иногда было не слишком приятно. Но нормальные люди монтируют все же за столом, так что не вижу большой проблемы.

По логике всего, Final Cut Pro X ближе всего к другой программе Apple — iMovie. Она для любительского монтажа. Тут тоже предполагается, что проще всего не резать планы, а таскать их за края, регулируя, какой кусок войдет в финальный монтаж. Лично мне этот алгоритм работы неудобен, я резала по старинке, с помощью горячих клавиш. Еще сложно было разобраться с тем, что есть проекты, события и библиотеки. Причем, основная единица — библиотека, а не как во всех остальных «монтажках» — проект. В одной библиотеке может быть несколько проектов, у проектов — несколько таймлайнов. Но в это стоит вникнуть один раз и все.

Безусловно, я не успела изучить Final Cut Pro X досконально. Но логика стала понятной. Все это, как ни странно, довольно «юзер френдли». Пара дней — и начинаешь догадываться, где может быть спрятан тот инструмент, что нужен, как удобней всего организовать хранение видео и как его монтировать. Final Cut Pro X — профессиональная монтажная программа. Не выходя из нее, можно работать со звуком, есть цветокоррекция, встроенные эффекты для видео, аудио и переходов. То есть этого вполне достаточно для большинства проектов, если там только видео, без графики.

MacBook Pro хорошо брать с собой на съемки. Он весит меньше двух килограммов. На площадке удобно сразу слить видео, посмотреть, что и как получилось, понять, не нужно ли что-то переснять, пока не поздно, при желании — прямо на площадке можно сделать и черновой монтаж.

Собственно, именно для этого MacBook Pro, в основном, и предназначен: монтаж с пылу с жару, в полях и на колесах. Понятно, что если делать что-то серьезное, то логично работать на полноценном стационарном компьюетре, том же iMac. Но фриланс процветает, и чаще всего работать приходится не сидя в офисе, а где придется.

Touch Bar

Фишка MacBook Pro — Touch Bar, сенсорная панель-экран с адаптирующимися под запущенную программу клавишами. Если запущен тот же Final Cut Pro X, на ней отображается раскадровка всего фрагмента видео, прямо с нее можно менять порядок кадров и помечать аудиодорожки цветом в зависимости от их назначения — интершум это, музыка или смысловой диалог.

Я этим всем не пользовалась, просто потому что клавишами все же удобнее. Ну или просто привычнее. В смысле монтажа Touch Bar очень удобен, если развернуть видео, над которым работаешь, во весь экран. На сенсорной панели отобразится весь таймлайн, по нему можно перемещаться, не выходя из полноэкранного режима.

Переключаешься на работу в браузере — и на Touch Bar выводятся совершенно другие иконки: «Вернуться на предыдущую страницу», «Перейти на следующую страницу», «Адресная строка», «Открыть новую вкладку» и все уже запущенные вкладки картинками — можно нажать на любую и тут же на нее попасть. Справа всегда стандартные функциональные клавиши — Esc, регулировка яркости экрана и подсветки клавиатуры, громкости звука, ну и кнопка вызова Siri.

Когда нажимаешь на любую из этих иконок, она разворачивается в центре Touch Bar, но поднимать палец не надо, просто водишь вперед-назад там же, где в первый раз нажал. MacBook Pro поймет, что от него требуется сделать.

Работаешь в почте — панель предлагает тебе кнопки «Архивировать», «Ответить», «Переслать», «Пометить важным», «Написать новое письмо». Словом, это все действительно удобно. Но мой опыт говорит, что всем этим пользуешься, как правило, не в программах для создания контента, а вот в таких очень простых и повседневных типа почтового клиента и браузера. Ну и сериалы смотреть очень удобно, перемотать вперед-назад можно с Touch Bar.

Apple, конечно, очень хитрая кампания. Потому что то, за что я бы доплатила не задумываясь — Touch ID, идет только в комплекте с Touch Bar. Разблокировка ноутбука по отпечатку пальца — это прекрасно. У некоторых ноутбуков на Windows тоже есть такая функция. Но, как обычно, разница между Apple и всеми остальными — в том, что здесь это действительно работает так, как должно.

MacBook Pro хватает прикосновения на долю секунды, после чего он немедленно просыпается и разблокируется. Он не путает палец хозяина с пальцами всяких посторонних людей и не просит приложить палец еще раз. Прикоснулся — работай. Идеально. Ну и с помощью Touch ID и Apple Pay теперь можно безопасно, не светя свою карту, платить в интернете — без регистрации и смс.

Бонус. MacBook Pro 2017

В этом году Apple слегка обновила MacBook Pro. Внешне ноутбуки 2016 и 2017 года выглядят, как близнецы, разница только в начинке. MacBook Pro 2016 года получил процессор на архитектуре Skylake — предпоследнее поколение Intel. MacBook Pro 2017 года работает на самой свежей архитектуре Kaby Lake — чипы на ней чуть быстрее и чуть более энергоэффективны.

Разница в производительности невелика. На глаз за неделю использования MacBook Pro 2017 года я ее не заметила. Если верить GeekBench, то в среднем по больнице линейке она составляет 20 процентов. Я протестировала оба ноутбука и у меня она составила всего 11 процентов: 4231 и 4536 баллов для одного ядра; 14015 и 15626 баллов для нескольких ядер.

Словом, если нужна вся возможная мощь или предстоит работать с 4K-видео в HDR, то стоит купить MacBook Pro 2017 года. Если нет, то и прошлогодняя подойдет.

Выводы

MacBook Pro — для тех, кому надо много и не всегда сидя в офисе работать с видео, графикой или фотографиями. Не такая узкая аудитория, как может показаться, учитывая количество блогеров, снимающих видео.

Apple заявляет работу в течение 10 часов, на самом деле, заряда хватает где-то часов на 5 монтажа или на 8–9 серфинга в интернете.

В плюс ноутбуку и вся экосистема Apple: если на руке есть Apple Watch, то ноутбук разблокируется самостоятельно при приближении владельца, даже палец не надо прикладывать. Между iPhone и MacBook можно перекидывать файлы через AirDrop, а можно — и мне до сих пор это кажется каким-то чудом - скопировать текст на ноутбуке, а вставить его на iPad.

Ну и великая сила Джонни Айва в действии — это очень и очень красивый ноутбук. На нем приятно работать, на него приятно смотреть, его удобно носить с собой. Не надо думать, не надумает ли он, пока рендерится проект, установить обновления, он не будет спрашивать тебя, точно ли ты хочешь выполнить действие, он просто будет тихо и незаметно делать свою работу.