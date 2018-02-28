Самые интересные новинки Lenovo на MWC 2018

Больше всего внимания на MWC 2018 получили смартфоны, которых было великое множество. Ноутбуков же было заметно меньше, чем, например, на CES 2018. Один из немногих вендоров, кто представил на выставке новые лаптопы, а не смартфоны, стала китайская компания Lenovo, известная по ноутбукам перевёртышам и рекламным роликам с Эштоном Кутчером.

Лаптопов-перевёртышей у Lenovo год от года становится всё больше и больше. Проще уже найти модели, которые не переворачиваются, чем их знаменитые трансформеры Yoga в разных форм-факторах, с разными характеристиками, в разных расцветках и на разный кошелёк. Вот и две новинки, которые показала Lenovo на выставке в Барселоне, тоже входят в модельный ряд Yoga. А значит, умеет разворачиваться на 360 градусов, превращаясь планшет.

Lenovo Yoga 530



Lenovo Yoga 530

Более доступная из двух модель в США называется Lenovo Flex 14, а везде за пределами Штатов — Lenovo Yoga 530. Лаптоп оснащён 14-дюймовым дисплеем, так что одновременно подходит и для комфортной работы, и для поездок. Цена на новинку начинается с 550 евро (ок. 38 000 рублей), но это отнюдь не значит, что ничего любопытного в нём нет. Наоборот, Yoga 530 заряжен процессорами Intel последнего, 8-го поколения. Вероятно, ультранизковольтными, вроде i7-8550U, о котором мы писали в материале «Эксперимент: новейший ультрабук против старого игрового ноутбука». А в качестве накопителя устанавливается SSD объёмом вплоть до солидных 512 ГБ (c поддержкой PCIe 3.0 4x). Экран поддерживает разрешение 1920х1080 пикселей, а благодаря дискретной видеокарте вы даже сможете лицезреть на этом экране не слишком требовательные игры. Видеоадаптер Yoga 530 — NVIDIA GeForce MX130, младшая из серии и, по сути, просто переименованная GeForce 940MX, c помощью которой, например, можно успешно играть в Dota 2 и Grid 2. Наконец, оперативной памяти может быть вплоть до 16 ГБ, что тоже неплохо. Из разъёмов у лаптопа имеется HDMI, USB 3.0 Type-A, USB Type-C, мини-джек и слот для SD-карт — всё, что нужно для жизни. Мобильность Lenovo Yoga 530 лаптопа подтверждается его габаритами: толщина лаптопа составляет 17 мм, а весит устройство 1,6 кг.

Lenovo Yoga 730



Lenovo Yoga 730 13

Старшая модель, Lenovo Yoga 730, выглядит чуть получше-побогаче, чем Yoga 530. Кстати, это первый ноутбук, который получил встроенного голосового помощника Alexa от Amazon. У нас, правда, голосовые помощники пока не получили такой популярности, как зарубежом, по банальной причине отсутствия русского языка. Но, если вы готовы попрактиковаться в английском и не хотите переплачивать за говорящую колонку (которую собой и представляет почти любой современный голосовой помощник), то Yoga 730 придётся вам по душе.



Lenovo Yoga 730 13

Стоимость этого лаптопа начинается уже с 999 евро. А представлен он моделями с двумя разными дисплеями: один с диагональю 13,3-дюйма, другой — 15,6-дюйма. Оба лаптопа обещают процессоры Intel Core i7 восьмого поколения, до 16 ГБ оперативной памяти, а также поддержку 4к разрешения в топовых модификациях. Но есть и различия между этими двумя моделями. Так, Yoga 730 с 13,3-дюймовым оснащанется SSD с поддержкой PCIe 3.0 4x ёмкостью до 512 ГБ и имеет сразу два порта Thunderbolt 3. Весит устройство всего 1,12 кг, а толщина его корпуса составляет 14 мм.



Lenovo Yoga 730 13

Модель с 15,6-дюймовым дисплеем получила не только вдвое более ёмкий SSD в топовой модификации, но и серьёзную видеокарту — NVIDIA GeForce GTX 1050. С ней уже можно играть в гораздо более ресурсоёмкие игры, чем та же Dota 2. Какие именно — вы можете прочитать в материале «Крутые игры, которые пойдут даже на недорогом игровом ноутбуке». Соответственно, весит «пятнашка» уже почти под два килограмма, а именно 1,9 кг, а по толщине — 17,5 мм.



Lenovo Yoga 730 15