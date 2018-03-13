Ноутбук месяца — март 2018

Ноутбуки наконец-то вновь стали меняться: на сцену выходят невиданные раньше по соотношению производительности на ватт процессоры. Мы выбрали оптимальные модели, доступные в продаже в марте, для работы, игр и полной мобильности.

Что нового?

В феврале появились в продаже первые ноутбуки на AMD Ryzen 5 2500U и AMD Ryzen 7 2700U. На самом деле, это большое событие. Раньше на процессорах AMD работали самые унылые ноутбуки, поскольку мощью «оппозиционные» чипы не баловали. Но два абсолютно новых мобильных процессора — AMD Ryzen 5 2500U и AMD Ryzen 7 2700U — обещают не меньшую производительность, чем у свежих моделей Intel Kaby Lake R (например, Intel Core i7-8250U и i7-8550U). А встроенное ядро на базе Radeon RX Vega должно в разы опережать графику Intel HD Graphics 620.

Уже сейчас в России продаются две разные модели ноутбуков на базе этих двух чипов. Младший, AMD Ryzen 5 2500U, послужил основной HP Envy 15-bq102ur x360. Это двухкилограммовый лаптоп-трансформер с 15-дюймовым экраном. У него нет дискретной видеокарты, зато в любой модификации присутствует SSD.

А старший процессор AMD Ryzen 7 2700U можно найти в ультрабуке Lenovo IdeaPad 720s 13. У него 13-дюймовый экран, весит он 1,1 кг и оснащается твердотельным накопителем сразу на 512 ГБ. Правда, стоит аж 75 тысяч рублей. За эти деньги можно купить Acer Spin 5 с менее мощным процессором (i7-8250U), но зато сразу с видеокартой Nvidia GeForce GTX 1050. Правда, уже не с SSD, а с обычным винчестером.



Lenovo IdeaPad 720s 13

Рабочая лошадка — Dell Inspiron 5570



Dell Inspiron 15 5570

Цена: 40 000 рублей

Dell Inspiron 5570 немного не вписывается в понятие базового ноутбука для несложных задач, но устоять против покупки ноутбука с Intel Core i5-8250U всего за 40 тысяч рублей очень трудно. Ведь этот процессор на голову выше предшествующих, а значит, работать за ноутбуком с подобным будет комфортнее, и устареет он не так быстро, как грустные модели за 30 тысяч.

Dell Inspiron 5570, как и положено универсальному ноутбуку, оснащён экраном диагональю 15,6 дюймов разрешением 1920х1080 пикселей. Лаптоп весит два килограмма, толщина не превышает 2 см. Помимо мощного, но, тем не менее, экономичного процессора, Dell Inspiron 5570 также имеет под капотом дискретную видеокарту AMD Radeon 530. Это GPU начального уровня, но он немного подсластит горькую пилюлю встроенной графики Intel HD Graphics 620. Правда, в Battlefield или Assassin’s Creed Origins c помощью Radeon 530 вы не поиграете. А вот в FIFA 18, Team Fortress 2 и Overwatch — легко.

На фоне гуманного ценника 8 ГБ оперативной памяти смотрятся более чем прилично. Хотя, если вы обрабатываете фото или используете другие требовательные к объёму ОЗУ приложения, то «оперативку» можно увеличить. Проапгрейдить можно не только её — поддаётся замене и жёсткий диск. Кроме того, есть слот M.2 для установки SSD. Кстати, в модификации за 40 тысяч рублей твердотельного накопителя в комплекте нет, но есть объёмный жёсткий диск — на 1 ТБ.

В плюсы стоит занести большое количество портов на боковых сторонах Dell Inspiron 5570: один USB Type-C, два обычных USB 3.0 и даже старичок USB 2.0, а также видеовыход HDMI v1.4 и кард-ридер SD.

Игровой ноутбук начального уровня — ASUS ROG GL553VD



ASUS ROG GL553VD

Цена: 70 000 рублей

Недавно мы выяснили, что на ноутбуке с характеристиками, как у ASUS ROG GL553VD, можно комфортно играть в неожиданно большое количество современных компьютерных игр. Да, геймерский лаптоп уже не найдёшь за те же деньги, что и рабочую лошадку, но, если вы хотите переносной игровой компьютер со встроенным монитором, за это желание приходится платить. Конкретно за ASUS ROG GL553VD — примерно 70 тысяч рублей.

Конечно, можно поспорить о том, действительно ли это один из самых недорогих игровых ноутбуков. Есть несколько моделей, которые кажутся дешевле при тех же характеристиках, но это только пока вы не обратите внимание, что видеокарта GeForce GTX 1050 бывает не только с 4 ГБ видеопамяти, но и с 2 ГБ. Но вкладывать 70 тысяч в то, что устарело уже сейчас, просто глупо. Поэтому мы обращаем внимание только на четырёхгиговые модели.

ASUS ROG GL553VD — ноутбук с 15-дюймовым матовым Full HD-дисплеем и относительно скромным весом — 2,5 килограмма. Худышкой его не назовёшь: толщина корпуса — целых 3 сантиметра.

Игробук оборудован мощным процессором Intel Core i7-7700HQ, который пригодится не только в играх, но станет хорошим выбором и для других ресурсоёмких задач. Для недорого геймерского лаптопа и особенно для видеокарты GeForce GTX 1050 с запасом бы хватило процессора попроще, какого-нибудь i5-7300HQ. Но все модификации игробуков с 16 ГБ оперативной памяти идут уже с Intel Core i7-7700HQ.

Единственное, чего нет в ASUS ROG GL553VD, — твердотельного накопителя. Но нетрудно установить его самостоятельно: оперативная память, жёсткий диск и слот M.2 — всё это доступно без специальных инструментов, прямо под нижней крышкой. Несмотря на относительную бюджетность, игробук имеет клавиатуру с разноцветной подсветкой клавиш, что тоже неплохо — SSD можно пойти и купить, а вот отсутствие подсветки в клавиатуре — это раз и навсегда.

С портами всё почти, как у Dell Inspiron 5570: один USB-C, парочка USB 3.0 Type-A и один USB 2.0, а также RJ-45 и HDMI.

Недорогой ультрабук — Dell Vostro 5370



Dell Vostro 5370

Цена: 43 000 рублей

Новинка на полках наших магазинов — ультрабук Dell Vostro 5370. В первую очередь он привлекает ценой, так как стоит всего 43 тысячи рублей — дешевле некоторых флагманский смартфонов, и куда дешевле топового ультрабука самой Dell — XPS 13 (тот почти вдвое дороже — 78 тысяч рублей).

13-дюймовый экран имеет матовое покрытие (чем не может похвастаться Dell XPS 13) разрешением 1920х1080 пикселей. Рамки вокруг дисплея достаточно широкие, но веб-камера расположена над экраном, а не под ним. Весит ноутбук 1,4 кг при толщине 1,8 см.

Внутри стоит один из самых современных чипов Intel — Core i5-8250U. Он хоть и бережливо относится к аккумулятору, по производительности соперничает аж с i5-7300HQ — процессором, который может раскачать видеокарты вплоть до GTX 1060 включительно.

Также у Dell Vostro 5370 адекватный для 2018 года объём оперативной памяти — 8 ГБ. И она не распаяна на плате — у лаптопа есть два слота SODIMM. Для хранения данных у Dell Vostro 5370 имеется SSD на 256 ГБ — хороший объём для недорого ультрабука. Но для жёсткого диска место не предусмотрено.

Отдельной видеокарты нет, обработка графики ложится на плечи встроенного в процессор ядра Intel HD Graphics 620. Есть также модификация лаптопа с дискретной AMD Radeon 530 как у Dell Inspiron 5570, но эта старшая модель обойдётся уже на 10 тысяч дороже.

Разъёмов побольше, чем на каком-нибудь Apple MacBook Pro: на Dell Vostro 5370 можно найти два USB 3.0 Type-A, один USB 3.0 Type-C, HDMI, мини-джек для наушников и слот для microSD-карт