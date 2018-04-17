Какие игровые ноутбуки получат новые 6-ядерные процессоры Intel Coffee Lake

В начале апреля Intel представила новые модели своих мобильных процессоров. Впервые в истории CPU для ноутбуков получили 6 ядер и 12 потоков — в полтора раза больше, чем чипы предыдущего поколения. Производители лаптопов уже торопятся заманить покупателей и выпускают обновлённые модели, о которых мы и расскажем.

Всего у Intel, если не вдаваться глубоко во все детали, есть четыре линейки мобильных процессоров, которые отличаются по производительности и TDP. До 3 апреля этого года самые мощные CPU, которыми комплектовались игровые ноутбуки, имели четыре вычислительных ядра и TDP 45 Вт.

Ниже них по рангу располагались двухъядерные 15-ваттные процессоры для ультрабуков, которые получив вдвое больше ядер, остались в том же теплопакете, и по производительности стали опасными конкурентами для 45-ваттной линейки. Есть также еще 28-ваттные CPU c встроенной графикой Iris, которые можно встретить в «Макбуках», и 4,5-ваттные CPU для разного рода «виндопланшетов» и ноутбуков-трансформеров, но эти две линейки нас не интересуют.

Вернёмся к предыдущим двум: новая линейка «ультрабучных» процессоров, появившаяся еще в прошлом году, сделала 45-ваттный модельный ряд практически полностью морально устаревшим. Но в начале апреля Intel наконец обновила и 45-ваттники. Впервые мобильные процессоры этой компании получили 6 ядер и 12 потоков вместо предыдущих 4/8. И тоже остались в рамках прежнего TDP, то есть новые игровые и рабочие ноутбуки на основе теоретически гораздо более быстрых CPU не станут горячее, толще или шумнее, но получат солидный прирост производительности.

i9-8950HK i7-8850H i7-8750H i5-8400H i5-8300H Базовая частота 2,9 ГГц 2,6 ГГц 2,2 ГГц 2,5 ГГц 2,3 ГГц Intel Turbo Boost 2.0 4,8 ГГц 4,3 ГГц 4,2 ГГц 4,2 ГГц 4 ГГц Количество ядер/потоков 6/12 6/12 6/12 4/8 4/8 Thermal Design Power 45 Вт 45 Вт 45 Вт 45 Вт 45 Вт Intel Smart Cache 12 9 9 8 8

Другой вопрос в том, нужно ли вам столько производительности. К примеру, для того, чтобы комфортно играть в современные компьютерные игры, более чем хватает имеющихся процессоров. В связке с видеокартой GeForce GTX 1060 скорее всего можно даже обойтись и последними 15-ваттными чипами вроде i7-8550U. Для чего может не хватить какого-нибудь i7-7700HQ, так это для связки из двух графических адаптеров вроде 1070 и 1080. Но не будем забывать, что мощные CPU выпускают отнюдь не только для игр: они также пригодятся для редактирования аудио и видео, при создании 3D-графики и так далее. И тут уж чем больше производительности, тем лучше.

Несколько компаний приготовились заранее и выпустили или хотя бы анонсировали обновлённые модели ноутбуков на свежих шестиядерных процессорах. Итак, вот небольшой список новейших лаптопов с Intel Coffee Lake под капотом.

Acer Nitro 5



Acer Nitro 5

Цена: от 750 долларов

Только за последние 365 дней игровой ноутбук Acer Nitro 5 обновлялся уже дважды. В прошлом году можно было найти конфигурацию на Intel Core i5-7300HQ. В начале этого года Acer выпустила модель на AMD Ryzen Mobile. А всего несколько месяцев спустя тот же лаптоп получает свежие процессоры Intel Coffee Lake. Правда, внешне не изменился совсем.

Как вы могли заметить, процессоры i5-8400H и i5-8300H остались с четырьмя ядрами, как и прежде, но зато получили восемь потоков. И именно i5-8300H будет в начальной конфигурации Acer Nitro 5 за 750 долларов. Правда, весьма спорный вопрос, будет ли этот лаптоп лучше, чем версия на AMD Ryzen 7 2700U, так как последний, в теории, должен обладать схожей производительностью, но меньше греться и потреблять энергии. Но будут также и модификации с шестиядерными i7-8750H и i7-8850H.

Как и прежде, в качестве видеокарты для Acer Nitro 5 может выступать NVIDIA GeForce GTX 1050 либо 1050 Ti. Причём за более крутую видеокарту и SSD на 256 ГБ в придачу придётся доплатить всего 100 долларов.

Alienware 15 and 17



Alienware 15

Цена: от 1450 долларов

Если вы фанат «внеземного» дизайна игровых ноутуков Alienware, то вам тоже повезло — компания обещает появление обновлённых моделей в самые ближайшие месяцы. Внешний вид поменяется мало, разве что анонсирован новый «эпичный чёрный» вариант корпуса и дополнительные зоны настраиваемой подсветки. Главной изюминкой, конечно, станут процессоры Intel Coffee Lake. Причём обещаются конфигурации как с «простеньким» 4-ядерным Intel Core i5-8300H, так и с топовым 6-ядерным Intel Core i9-8950HK даже в 15-дюймовой модели.

Вообще вариантов конфигураций новых Alienware предостаточно. Например, видеокартой может служить одна из трёх моделей NVIDIA: 1060, 1070 или 1080, причём не Max-Q, а полноценные, да еще и с возможностью разгона. Также можно сделать свой выбор рублём в пользу AMD и взять модель с графическим ускорителем Radeon RX570. Выбирать дисплей придётся тоже из большого разнообразия: есть варианты c разрешением 1920x1080 точек, 2560х1440, 3840х2160, с NVIDIA G-SYNC и без неё, а также есть опции с частотой обновления экрана 120 МГц.

ASUS ROG ZEPHYRUS M GM501



ASUS ROG ZEPHYRUS M GM501

Цена: от 1900 долларов

Прошлым летом ASUS одной из первых показала невероятно тонкий лаптоп на базе i7-7700HQ и GTX 1080 Max-Q — ROG ZEPHYRUS GX501. До этого столь мощное «железо» еще никогда не устанавливалось в 18-миллиметровый игробук. Причём это не концепт, а модель, которую вы можете пойти и купить прямо сейчас (особенно если у вас есть лишние 190 000 рублей). Правда, кроме цены были и другие недостатки, например, отсутствие какого-либо места под кисти рук — оно было занято клавиатурой.

Для тех, кто находил изначальный ZEPHYRUS GX501 слишком экзотичным и непривычным, ASUS выпустила более спокойную модель — ROG Zephyrus M GM501. Клавиатура и тачпад в новинке уже на своих привычных местах, ноутбук стал толще на 2 мм, а видеокарта здесь — GTX 1070, но зато не Max-Q, а оригинальная. А в более простой версии также может стоять GTX 1060. Процессор у обеих модификаций один — шестиядерный Core i7-8750H. 16 ГБ памяти можно в будущем расширить до 32 ГБ. Есть также SSD на 256 ГБ и, но, в отличие от оригинальной «Зефирки», имеется еще и жёсткий диск.

Dell XPS 15



Dell XPS 15

Цена: от 1000 долларов

У ASUS есть ZenBook, у Lenovo — Yoga, а у Dell два самых заметных ноутбука — это «лакшери-тринашка» Dell XPS 13 и её увеличенная и прокаченная копия Dell XPS 15. Лёгкими, тонкими, но мощными ноутбуками с 15-дюймовыми экранами вообще мало кто занимается, ниша в основном заполнена различными «макбуками». И, на мой взгляд, совершенно зря. Что касается Dell XPS 15, то это всегда была золотая середина между мощными игровыми ноутбуками и тонкими ультрабуками со стильными корпусами для тех, кто привык ходить в костюме.

Новая модель обещает стать намного мощнее, ведь среди конфигураций значится даже самый мощный мобильный процессор Intel — Core i9-8950HK. По сути, это значит, что у вас под рукой всегда будет крутая рабочая станция. Если, конечно, у этой модели не будет наследственных проблем с перегревом. Также внутри лаптопа можно будет найти видеокарту 1050 или 1050 Ti на выбор. Наличие порта Thundebolt 3 даст возможность подключать и более производительные видеокарты. 15,6-дюймовый дисплей получит разрешение вплоть до 4К и 400 нит яркости подсветки, а также 100% поддержку цветового пространства Adobe RGB. Оперативной памяти может быть вплоть до 32 ГБ.

MSI GS65 Stealth Thin



MSI GS65 Stealth Thin

Цена: от 1800 долларов

MSI анонсировала сразу целую охапку ноутбуков на свежайших процессорах Intel Coffee Lake. И это не удивительно, ведь почти все лаптопы компании — мощные машины для современных игр в отличном качестве. Все новинки мы, конечно, описывать не будем, а остановимся на одной из самых интересных — MSI GS65 Stealth Thin.

Это лаптоп с 15,6-дюймовым экраном, обладающим частотой обновления аж 144 Гц, благодаря чему смена кадров в играх будет смотреться практически идеально плавной. Производить эти кадры будет одна из двух видеокарт в зависимости от выбранной модели ноутбука — 1070 Max-Q или 1060. Причём толщина и вес обоих лаптопов одинаковы — 18 мм и 1,8 кг соответственно.

Что любопытно, из-за высокой частоты обновления дисплея MSI GS65 Stealth Thin не предлагает матрицы с 4К-разрешением. Зато у него одни из самых тонких рамок экрана среди игровых ноутбуков, выглядит это очень современно. И, в отличие от Dell XPS 15, инженеры смогли сохранить веб-камеру над дисплеем. А 4К-можно выводить на внешний монитор и с помощью HDMI.