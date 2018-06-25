«Яндекс Маркет» показал нам ваши любимые ноутбуки-трансформеры: 50% позорища и столько же классных моделей

Ноутбуки-планшеты хоронят уже не первый год, но мы решили узнать, покупают ли их, не у диванных критиков, а у продавцов. Яндекс.Маркет докладывает, что гибридные ноутбуки вполне себе популярны. Другое дело, что среди самых продаваемых моделей только парочку можно назвать достойной покупкой. И мы сейчас расскажем, о каких именно ноутбуко-планшетах идёт речь.

ASUS ZenBook Flip UX360CA

Начнём с хороших новостей: россияне полюбили ASUS ZenBook Flip UX360CA. Это качественный тонкий и лёгкий ноутбук, который умеет раскрываться на 360 градусов. Хотя, конечно, как планшет – это не самое компактное устройство, с его 13,3 дюймами экрана. Причём доплачивать за «люкс» почти никто не хочет – вместо старшей модификации с экраном, который отображает 3200х1800 пикселей, наши соотечественники выбирают привычные 1920х1080.



ASUS ZenBook Flip UX360CA

ASUS ZenBook Flip UX360CA, как и полагается трансформеру, тонкий (14 мм) и лёгкий (1,3 кг), и это замечательно для студентов и всех, кто часто берёт ноутбук в дорогу. Цена у него не самая скромная – порядка 52 000 рублей, Но зато на борту ноутбука есть внушительные 8 ГБ оперативной памяти и от 128 до 256 ГБ на внутреннем накопителе. Процессор далеко не зверский, а спокойный не требующий шумного охлаждения Intel Core m5-6Y54. Для игр не годится, но отдельной видеокарты у ноутбука нет, поэтому такие подвиги и не требуются. Зато для интернета, просмотра видео, работы с текстами, таблицами и почтой будет в самый раз. Для этого вашего Фотошопа или монтажа видео – с трудом. Зато процессор кушает мало, поэтому ноутбук долго работает от одного заряда батареи и, более того, делает это бесшумно.

Что интересно, почти за те же деньги можно купить и игровые ноуты ASUS или хотя бы выбрать куда более мощный ноутбук ASUS VivoBook S15 S510UF с 4-ядерным Intel Core i5-8250U. Правда, он уже не трансформер.

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Dell Inspiron 5378



Dell Inspiron 5378

Еще один любимчик статистики, как показывает исследование Яндекс.Маркета – Dell Inspiron 5378. Правда, он уже намного более дешёвый – за него просят в среднем 37 тысяч рублей. И не по доброте душевной.

Это, конечно, всё еще неплохой ноутбук за свои деньги, но уже намного проще, чем ASUS ZenBook Flip UX360CA. Например, Inspiron 5378 весит почти на полкило больше, а корпус толще на 6 мм (мелочи, до тех пор, пока не будете носить его с утра до вечера). Оперативной памяти всего 4 ГБ, что уже впритык для работы с Windows 10. А в качестве накопителя здесь только жёсткий диск на терабайт. Поэтому запускать программы эта модель будет неторопливо.

Процессор здесь Intel Core i3-7100U. Вроде, казалось бы, уже не из обезжиренной 4.5-ваттной Y-серии, а полновесный 15-ваттник, но нет – скорость работы у него почти такая же, только вот заряд аккумулятора он «ест» активнее. Честно говоря, очень унылый ноутбук за эти деньги. Ведь можно доплатить 5 тысяч и взять Dell Inspiron 5570 c в разы более мощным процессором Intel Core i5-8250U и 8 ГБ оперативной памяти. А со временем заменить HDD на SSD. И будет конфетка.

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Lenovo Yoga 300 11



Lenovo Yoga 300 11

В списке самых часто покупаемых ноутбуков продукты Lenovo засветились аж три раза. Начнём, правда, с самого бестолкового – Lenovo Yoga 300 11. Он стоит всего от 13 до 20 тысяч рублей. Это был так себе бюджет для покупки нового ноутбука еще до падения рубля в 2014 году, а после того, как нормальные ноутбуки стали вдвое дороже, такая сумма стала нормой для крепких бюджетных смартфонов. Но никак не ноутбуков.

Из приятного: Lenovo Yoga 300 11 очень компактный, потому что диагональ дисплея в нём – всего лишь 11,6-дюймов. Зато таким, конечно, удобно пользоваться, когда сидишь в автобусе или электричке. И чёткость картинки для такой диагонали вполне нормальная – 1366х768 точек. Да весит малютка всего 1,4 кг, правда немного толстенький – 22 мм.

Но в плане «железа» всё очень плохо. Всего 2 гигабайта оперативной памяти, что уже «душит» даже смартфоны на Android, не говоря о полноценной компьютерной Windows. В варианте за 13 тысяч в качестве накопителя предлагается всего (!) несчастных 32 Гб. Хоть это и SSD, но 32 ГБ – это жалкий огрызок объёмом с дешёвую флешку и добровольно решаться на покупку ноутбука с таким объёмом хранилища для программ и данных нельзя. Версия с жёстким диском, на котором Windows не занимает всё место «под потолок» (HDD объёмом 500 ГБ) стоит уже 20 000 рублей с небольшим. И, наконец, вместо процессора у него Intel Celeron N3060 – это абсолютный хлам, непроходимый мрак и грусть, выпущенный в 2015 году. Какой же тогда ноутбук вместо этого взять за 20 тысяч? Честно говоря, лучше искать что-нибудь из б/у с Core i3 на борту, а не выбрасывать деньги на то, что будет лишь нервировать и огорчать с первой минуты использования.

Lenovo Yoga 520 14



Lenovo Yoga 520 14

Следующий в списке «избранных» – Lenovo Yoga 520 14. Причём в бесконечных количества комплектаций, кому какая больше нравится и больше по карману. Объединяет эти варианты 14-дюймовым дисплей – хороший компромисс между мобильными 13-шками и тяжеловесными 15-шками. И в любом случае он идёт в комплекте с хорошей чёткостью о 1920х1080 пикселях. Из-за экрана побольше ноутбук уже не такой лёгкий – 1,74 кг. Но это всё еще пустяки, даже если носить с собой каждый день. Корпус немного толстоват, некоторые из модификаций получили дискретную видеокарту под «капотом». Правда, самую простенькую – NVIDIA GeForce MX130. Fortnite, PUBG и FIFA на минимальном качестве запустятся.

Оперативной памяти может быть от 4 до 8 ГБ, а накопителей сразу два: жёсткий диск на терабайт и SSD ёмкостью 128 ГБ. Что особенно приятно, среди всех модификаций нет совсем уж «дохлых» процессоров. Есть либо прошлогодние 2-ядерные i7, либо современные и очень классные i5-8250U и i7-8550U. Модель с современным железом, включая отдельную видеокарту, обойдётся в 60 тысяч рублей.

Lenovo Yoga 720 15



Lenovo Yoga 720 15

Этот ноутбук один из самых продвинутых в нашем списке. Хотя, будем честны, в него не попали ни дорогущие MacBook Pro, ни крутые игровые модели. Потому что ни те, ни другие обычно не выпускают в формате «перевёртышей». Но Lenovo Yoga 720 15 тоже может кое-чем похвастать – игровой видеокартой начального класса NVIDIA GeForce GTX 1050, причём сразу с 4 ГБ видеопамяти. С такой уже можно играть почти во все современные игры, пусть и не всегда на высоких настройках графики. Правда, ради этого пришлось пожертвовать компактностью ноутбука, так как Lenovo Yoga 720 15 – это уже полноценная 15-шка. То есть у него 15,6-дюймовый дисплей и соответствующие габариты. Хотя по весу и толщине он всё еще небольшой – всего 2 кг и 19 мм соответственно.

Процессоры у Lenovo Yoga 720 15 под стать видеокарте, даже с захлёстом – 4-ядерные 45-ваттные i5-7300HQ или i7-7700HQ в зависимости от модификации. А оперативной памяти может быть 8, 12 или 16 ГБ. Если вы берёте вариант с видеокартой (есть и без), то лучше ориентироваться на 12 или 16 ГБ. Среди накопителей – только SSD. Причём вплоть до 1024 ГБ, что делает ноутбук излишне дорогим. Варианты с SSD поменьше возвращают цену на землю, в район 80 тысяч рублей.

Prestigio Visconte Ecliptica



Prestigio Visconte Ecliptica

А вот последний в списке популярных ноутбуков-трансформеров снова из тех, что не пожелаешь и врагу. Правда, его уже нельзя купить, что немного скрашивает этот ужас. Конечно, у Visconte Ecliptica даже Full HD разрешение у его 13,3-дюймового дисплея, но вот характеристики «железа» – как у смартфона, причём паршивого и старого. Накопитель всего на 32 ГБ, половину из которых займёт Windows 10. Всего 2 ГБ оперативной памяти – уже лет 10 как ниже приемлемого уровня. И, наконец, процессор линейки Atom, переименованной Intel за то, что она ассоциировалась у пользователей только с самыми убогими ноутбуками (заслуженно).