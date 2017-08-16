Сентябрь близко: лучшие недорогие ноутбуки для студента

Совсем скоро начинается новый учебный год, поэтому, если вы до сих пор не готовы, то сейчас вот уже точно пора. Пока с полок магазинов не смели всё, что может пригодится студенту, советуем вам посмотреть на подходящие для учёбы ноутбуки и не откладывать покупку в долгий ящик.

Dell Inspiron 5378



Dell Inspiron 5378

Диагональ экрана: 13,3 дюйма

Цена: 33 000 рублец

Если чадо будет хорошо учиться, то со временем само сможет приобрести себе топовый лаптоп для своей серьёзной работы. А для студента вполне сгодится и любая недорогая модель. Один из лучших по соотношению цены и характеристик в районе 30 тысяч рублей — Dell Inspiron 5378. Он обладает 13,3 дюймовым экраном и небольшим весом — всего 1,7 кг, поэтому подойдёт для тех, кто хочет носить ноутбук с собой на пары, в парки и т.д. В плане быстродействия он способен удовлетворить базовые требования, так как оснащён современным в меру экономичным Intel Core i3-7100U и 4 гигабайтами оперативной памяти. Dell не поскупилась на накопитель, оснастив Inspiron 5378 жёстким диском сразу на терабайт. Также надо отметить, что эта модель может превращаться в планшет — петли дисплея позволяют разворачивать его на 360 градусов.

HP ProBook 430 G4 (Y7Z52EA)



HP ProBook 430 G4

Диагональ экрана: 13,3 дюйма

Цена: 39 000 рублей

Немного дороже обойдётся похожая модель от HP. Она тоже обладает 13,3-дюймовым дисплеем с Full HD разрешением, а весит всего 1,5 кг. Так что, если вы просто не можете из дома без ноутбука, то HP ProBook 430 G4 придётся вам по душе. При это у него чуть более производительный процессор, Intel Core i5-7200U. Оперативной памяти только 4 ГБ, но за эту цену найти больше непросто. А вот жёсткий диск вдвое меньше, чем у Dell Inspiron 5378, так что вам придётся решить, что для вас важнее — много места на накопителе или чуть более шустрый CPU.

ASUS ZenBook UX310UQ



ASUS ZenBook UX310UQ

Диагональ экрана: 13,3 дюйма

Цена: 49 000 рублей

Хоть вышеупомянутые ноутбуки и неплохи, за дополнительные деньги можно получить еще более интересный лаптоп. Какой студент не любит видеоигры? Правильно, таких всё меньше. Поэтому, чтобы пошли хотя бы нетребовательные игрушки, нужно присмотреться, например, к ASUS ZenBook UX310UQ. Помимо прочего, он обладает дискретной видеокартой NVIDIA GeForce 940MX. Она гораздо более мощная, чем встроенная графика Intel HD Graphics 620, и вполне подойдёт для танков и Dota 2. В пользу ASUS ZenBook UX310UQ также говорит SSD на 128 ГБ, благодаря чему лаптоп будет очень резво откликаться на действия пользователя, а также 8 ГБ оперативной памяти — они пригодятся, например, в играх и графических редакторах.

Acer Aspire E5-575G-38TQ



Acer Aspire E5-575G-38TQ

Диагональ экрана: 15,6 дюймов

Цена: 33 000 рублей

Но ноутбуки с 13,3-дюймовым дисплеем далеко не всем покажутся оптимальным решением. Если вы не рассчитываете так уж часто выбираться куда-либо с лаптопом под мышкой, то есть смысл присмотреться к 15,6-дюймовым моделям. Один из самых адекватных из недорогих на данный момент является Acer Aspire E5-575G-38TQ. За 33 тысячи вы получаете такую «роскошь», как 8 гигабайт оперативной памяти и дискретная видеокарта NVIDIA GeForce 940MX. Напомню, что это даст возможность немного переключаться с учёбы на игры, чтобы не дать мозгу «засохнуть». Но процессор минимально возможный из моделей, достойных упоминания — Intel Core i3-6006U. В качестве накопителя установлен жёсткий диск на терабайт, так что нехватку места вы не почувствуете за все годы учебы.

Lenovo IdeaPad 510 15



Lenovo IdeaPad 510 15

Диагональ экрана: 15,6 дюймов

Цена: 50 000 рублей

Если вы готовы потратить на ноутбук 50 000 рублей, но в учёбе заинтересованы гораздо больше, чем в играх, то хорошим выбором станет Lenovo IdeaPad 510 15. Он обладает приличными характеристиками, благодаря чему он будет очень шустро себя вести в повседневных программах. Например, 8 ГБ оперативной памяти DDR4, а также твердотельный накопитель на 256 ГБ. Так как дискретной видеокарты у этого лаптопа нет, то и заполнить SSD даже такого объёма будет непросто. В противном случае можно взять внешний жёсткий диск. В роли процессора выступает ультрабучный Intel Core i5-7200U — хороший выбор для тех, кому нужен современный ноутбук.

Dell Inspiron 7567



Dell Inspiron 7567

Диагональ экрана: 15,6 дюймов

Цена: 56 000 рублей

Если вы питаете слабость к играм, но платить 200 000 за навороченный тонкий геймерский ноутбук не хотите, то всегда есть варианты ближе к народу. Например, Dell Inspiron 7567. Он отлично выглядит и обеспечен гораздо более производительным железом, чем все упомянутые выше модели. Во-первых, он имеет гораздо более мощный процессор — Intel Core i5-7300HQ, который устареет намного позже, чем все модели Intel c литерой U на конце. Во-вторых, у него также установлена вышедшая в этом году игровая видеокарта NVIDIA GeForce 1050. По производительности она сопоставима с 965M, так что хоть и не хватает звёзд с неба, но на средних-высоких в некоторые игрушки поиграть можно будет свободно. Из накопителей только жёсткий диск, но зато гибридный, что неплохо.

Lenovo Yoga Y520



Lenovo Yoga Y520

Диагональ экрана: 15,6 дюймов

Цена: 70 000 рублей

Lenovo Yoga Y520 — еще более производительный в играх ноутбук, который хоть и не купишь на стипендию, всё еще можно приобрести относительно недорого. Основное его преимущество — дискретная видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti с 4 ГБ видеопамяти GDDR5. В идеальных условиях её потенциал примерно равен оному у GTX 970M — предтоповой видеокарты предыдущего поколения. Процессор у Lenovo Yoga Y520 тот же, что и у Dell Inspiron 7567, столько же и оперативной памяти. Но у данной модели уже два накопителя: SSD на 128 ГБ и жёсткий диск на 1000 ГБ. При этом он всё еще относительно компактный и лёгкий, так что время от времени его можно брать с собой за пределы квартиры или общежития.