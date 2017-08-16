Сентябрь близко: лучшие недорогие ноутбуки для студента

Ferra.ru, 

Совсем скоро начинается новый учебный год, поэтому, если вы до сих пор не готовы, то сейчас вот уже точно пора. Пока с полок магазинов не смели всё, что может пригодится студенту, советуем вам посмотреть на подходящие для учёбы ноутбуки и не откладывать покупку в долгий ящик.

Dell Inspiron 5378

Dell Inspiron 5378
Dell Inspiron 5378

Диагональ экрана: 13,3 дюйма

Цена: 33 000 рублец

Если чадо будет хорошо учиться, то со временем само сможет приобрести себе топовый лаптоп для своей серьёзной работы. А для студента вполне сгодится и любая недорогая модель. Один из лучших по соотношению цены и характеристик в районе 30 тысяч рублей — Dell Inspiron 5378. Он обладает 13,3 дюймовым экраном и небольшим весом — всего 1,7 кг, поэтому подойдёт для тех, кто хочет носить ноутбук с собой на пары, в парки и т.д. В плане быстродействия он способен удовлетворить базовые требования, так как оснащён современным в меру экономичным Intel Core i3-7100U и 4 гигабайтами оперативной памяти. Dell не поскупилась на накопитель, оснастив Inspiron 5378 жёстким диском сразу на терабайт. Также надо отметить, что эта модель может превращаться в планшет — петли дисплея позволяют разворачивать его на 360 градусов.

HP ProBook 430 G4 (Y7Z52EA)

HP ProBook 430 G4
HP ProBook 430 G4

Диагональ экрана: 13,3 дюйма

Цена: 39 000 рублей

Немного дороже обойдётся похожая модель от HP. Она тоже обладает 13,3-дюймовым дисплеем с Full HD разрешением, а весит всего 1,5 кг. Так что, если вы просто не можете из дома без ноутбука, то HP ProBook 430 G4 придётся вам по душе. При это у него чуть более производительный процессор, Intel Core i5-7200U. Оперативной памяти только 4 ГБ, но за эту цену найти больше непросто. А вот жёсткий диск вдвое меньше, чем у Dell Inspiron 5378, так что вам придётся решить, что для вас важнее — много места на накопителе или чуть более шустрый CPU.

ASUS ZenBook UX310UQ

ASUS ZenBook UX310UQ
ASUS ZenBook UX310UQ

Диагональ экрана: 13,3 дюйма

Цена: 49 000 рублей

Хоть вышеупомянутые ноутбуки и неплохи, за дополнительные деньги можно получить еще более интересный лаптоп. Какой студент не любит видеоигры? Правильно, таких всё меньше. Поэтому, чтобы пошли хотя бы нетребовательные игрушки, нужно присмотреться, например, к ASUS ZenBook UX310UQ. Помимо прочего, он обладает дискретной видеокартой NVIDIA GeForce 940MX. Она гораздо более мощная, чем встроенная графика Intel HD Graphics 620, и вполне подойдёт для танков и Dota 2. В пользу ASUS ZenBook UX310UQ также говорит SSD на 128 ГБ, благодаря чему лаптоп будет очень резво откликаться на действия пользователя, а также 8 ГБ оперативной памяти — они пригодятся, например, в играх и графических редакторах.

 

Acer Aspire E5-575G-38TQ

Acer Aspire E5-575G-38TQ
Acer Aspire E5-575G-38TQ

Диагональ экрана: 15,6 дюймов

Цена: 33 000 рублей

Но ноутбуки с 13,3-дюймовым дисплеем далеко не всем покажутся оптимальным решением. Если вы не рассчитываете так уж часто выбираться куда-либо с лаптопом под мышкой, то есть смысл присмотреться к 15,6-дюймовым моделям. Один из самых адекватных из недорогих на данный момент является Acer Aspire E5-575G-38TQ. За 33 тысячи вы получаете такую «роскошь», как 8 гигабайт оперативной памяти и дискретная видеокарта NVIDIA GeForce 940MX. Напомню, что это даст возможность немного переключаться с учёбы на игры, чтобы не дать мозгу «засохнуть». Но процессор минимально возможный из моделей, достойных упоминания — Intel Core i3-6006U. В качестве накопителя установлен жёсткий диск на терабайт, так что нехватку места вы не почувствуете за все годы учебы.   

Lenovo IdeaPad 510 15

Lenovo IdeaPad 510 15
Lenovo IdeaPad 510 15

Диагональ экрана: 15,6 дюймов

Цена: 50 000 рублей

Если вы готовы потратить на ноутбук 50 000 рублей, но в учёбе заинтересованы гораздо больше, чем в играх, то хорошим выбором станет Lenovo IdeaPad 510 15. Он обладает приличными характеристиками, благодаря чему он будет очень шустро себя вести в повседневных программах. Например, 8 ГБ оперативной памяти DDR4, а также твердотельный накопитель на 256 ГБ. Так как дискретной видеокарты у этого лаптопа нет, то и заполнить SSD даже такого объёма будет непросто. В противном случае можно взять внешний жёсткий диск. В роли процессора выступает ультрабучный Intel Core i5-7200U — хороший выбор для тех, кому нужен современный ноутбук.

Dell Inspiron 7567

Dell Inspiron 7567
Dell Inspiron 7567

Диагональ экрана: 15,6 дюймов

Цена: 56 000 рублей

Если вы питаете слабость к играм, но платить 200 000 за навороченный тонкий геймерский ноутбук не хотите, то всегда есть варианты ближе к народу. Например, Dell Inspiron 7567. Он отлично выглядит и обеспечен гораздо более производительным железом, чем все упомянутые выше модели. Во-первых, он имеет гораздо более мощный процессор — Intel Core i5-7300HQ, который устареет намного позже, чем все модели Intel c литерой U на конце. Во-вторых, у него также установлена вышедшая в этом году игровая видеокарта NVIDIA GeForce 1050. По производительности она сопоставима с 965M, так что хоть и не хватает звёзд с неба, но на средних-высоких в некоторые игрушки поиграть можно будет свободно. Из накопителей только жёсткий диск, но зато гибридный, что неплохо.

Lenovo Yoga Y520

Lenovo Yoga Y520
Lenovo Yoga Y520

Диагональ экрана: 15,6 дюймов

Цена: 70 000 рублей

Lenovo Yoga Y520 — еще более производительный в играх ноутбук, который хоть и не купишь на стипендию, всё еще можно приобрести относительно недорого. Основное его преимущество — дискретная видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti с 4 ГБ видеопамяти GDDR5. В идеальных условиях её потенциал примерно равен оному у GTX 970M — предтоповой видеокарты предыдущего поколения. Процессор у Lenovo Yoga Y520 тот же, что и у Dell Inspiron 7567, столько же и оперативной памяти. Но у данной модели уже два накопителя: SSD на 128 ГБ и жёсткий диск на 1000 ГБ. При этом он всё еще относительно компактный и лёгкий, так что время от времени его можно брать с собой за пределы квартиры или общежития.

Автор
Ferra.ru
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