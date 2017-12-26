Лучшие ультрабуки 2017 года

Для ультрабуков выдался неплохой год, хотя следующий обещает быть еще интереснее. Intel добавила в свои ультранизковольтные процессоры два ядра, что сделало их намного мощнее при прежнем энергопотреблении. А AMD порадовала публику мобильными процессорами, которые даже опережают «интеловские». Но в большей степени это статья о том, какие ультрабуки мы бы могли посоветовать к покупке в уходящем году.

Конец 2017 года хорош тем, что вы можете приобрести ультрабук вообще на любой вкус. Правда, если не ставить верхнюю планку по цене. Тем не менее, выбор — это уже само по себе хорошо. Если вам нужен максимально компактный рабочий ультрабук — не проблема: существуют крохотные машинки, практически не потерявшие в мощности по сравнению с более увесистыми собратьями. Нужен бесшумный и долгоиграющий? Это еще проще. Нужен ультрабук, на котором можно играть в игры и работать над другими ресурсоёмкими задачами? Есть сразу несколько моделей со вcтроенной видеокартой и неплохими новыми CPU Intel Kaby Lake-R. Поклонники Apple также не остались обиженными в этом году — компания обновила «железо» в нескольких своих лэптопах. В общем, нет только одного — ультрабуков «задёшево».



AMD Ryzen Mobile

Изменилось ли что-нибудь за 2017 год в этом сегменте? По большому счёту, нет. Единственным значимым моментом стало удвоение ядер в ULV-линейке процессор Intel, которые служат основной большинства современных компактных лаптопов. Других радикальных изменений нет. Ноутбуки не стали гнуться, работать в разы дольше, чем раньше, угадывать ваши мысли т.д. Видеокарты уровня 1050M пока еще в большинстве своём прерогатива лаптопов большего размера, ноутбуки с бодрыми Ryzen 5 и Ryzen 7 доедут до наших полок, видимо, только в следующем году, а про чип Intel c дискретной видеокартой AMD под одной крышкой вообще пока почти ничего неизвестно. Чуть не забыл про ноутбуки на Windows 10 на базе Qualcomm 835, но первые модели что-то пока не вызывают энтузиазма. Поэтому, сохраняем спокойствие и берём ультрабуки на Intel Kaby Lake-R (8-е поколение). Отходить от данного совета можно только, если мы прямо советуем какой-то иной лэптоп. Есть такие и в нижеследующем списке, где мы постарались отобрать ультрабук на любой случай жизни, вам же остаётся только откинуться в кресле и прочитать про эти пять отличных моделей.

Ультракомпактный — ASUS ZenBook 3 UX390UA



ASUS ZenBook 3 UX390UA

Цена: От 90 000 до 127 000 рублей Диагональ дисплея: 12,5 дюймов Плюсы: + весит всего 910 грамм + оснащён очень мощным для своих габаритов процессором Минусы: - встроенное видеоядро «задушено» - мало разъёмов, без переходников не обойтись

ASUS пока еще не предложила никакой замены ZenBook 3 UX390UA, но он до сих пор является потрясающим инструментом для «походного» образа жизни. Другими словами, если вы чаще работаете с лаптопом на коленях, чем за столом, то это — отличный вариант. Его 12,5-дюймовый почти безрамочный дисплей и вес всего 910 грамм делают устройство очень комфортным для работы, что называется, на ходу. Он практически как планшет, только с полноценной клавиатурой и очень мощным для своих габаритов процессором — Intel Core i7-7500U. Подобная модель есть у Apple, но на основе гораздо более медленного CPU. Хочется надеяться, что ASUS обновит этот ультрабук до Intel Kaby Lake-R, ведь теплопакет у 7-го и 8-го поколения Intel-овских ULV-чипов одинаковый. Недостатков у ZenBook 3 UX390UA, по сути, два: цена и практически полное отсутствие портов — стоит забыть дома USB Type-C, и ваш ZenBook 3 UX390UA превращается в «вещь в себе».

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Cамый продвинутый из недорогих — HP Pavilion 14-bf106ur



HP Pavilion 14-bf106ur

Цена: 64 000 рублей Диагональ дисплея: 14 дюймов Плюсы: - мощный процессор линейки Intel Kaby Lake-R - дискретная видеокарта - низкая цена для подобных характеристик Минусы: - упирается в верхнюю планку ультрабуков по толщине

Если вам нужен самый «заряженный» ультрабук из тех, что можно купить за приемлемые деньги, то, неожиданно, у HP есть подходящая модель — Pavilion 14-bf106ur. Это 14-дюймовая «машинка» обладает, во-первых, новым процессором Intel Core i7-8550U, который в многопотоке не хуже CPU из игровых ноутбуков начального уровня вроде i5-7300HQ, при этом с втрое более низким энергопотреблением. Во-вторых, у него есть и встроенная дискретная видеокарта. Не GTX 1080, конечно, но для танчиков и Dota 2 сойдёт. Речь идёт о NVIDIA GeForce 940MX. Она всяко лучше встроенного в процессор видеоядра. Наконец, у Pavilion 14-bf106ur полно места для хранения данных: внутри установлено два накопителя, SSD на 128 ГБ и HDD на 1 ТБ. Оперативной памяти достаточно для повседневной работы — 8 ГБ DDR4. Наконец, ультрабук имеет несколько различных портов: USB Type-A и Type-C, RJ-45 для подключения к проводной локальной сети, видеовыход-HDMI и мини-джек для гарнитуры. Единственный недостаток — толщина у этого ультрабука стремится к максимуму для подобных устройств. Хотя, конечно, 2 см — не порок, «когда под капотом» столько всего интересного.

Самый мощный — Microsoft Surface Book 2 13.5



Microsoft Surface Book 2 13.5 (справа)

Цена: 207 000 рублей Диагональ дисплея: 13,5 дюймов Плюсы: - мощная начинка Минусы: - астрономическая цена

Если вы хотите серьёзно потратиться купить один из самых навороченных компактных ноутбуков, то вас ждёт только что вышедший Microsoft Surface Book 2 13.5. Правда, технически он слегка вылезает за рамки ультрабуков по толщине — на 3 мм в самой толстой части. Всё из-за необычной петли, которая соединяет экран и клавиатуру. Они, кстати, легко разъединяются. При этом основная начинка остаётся в планшете, а под клавиатурой своего часа дожидается видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1050. Вместе с процессором Intel Core i7-8650U они составляют весьма серьёзный тандем. Хотя, конечно, если сравнивать с каким-нибудь игровым ноутбуком, то это, по сути, Acer Aspire VX5 за 65 000 рублей, только в гораздо более компактном исполнении и с более экономичным процессором при той же производительности. Правда, Surface Book 2 еще может похвастаться SSD на 512 ГБ и потрясающим экраном с разрешением 3000x2000 пикселей. Больше о нём можно прочесть в нашем материале «Новый Microsoft Surface Book 2 против MacBook Pro — какой ноутбук лучше?».

Самый яблочный — Apple MacBook Pro 13 mid 2017 с тачбаром



Apple MacBook Pro 13 mid 2017

Цена: 135 000 рублей Диагональ дисплея: 13,3 дюйма Плюсы: - мощное видеоядро Минусы: - нет модификации с 16 ГБ ОЗУ - высокая цена

Трудно пройти и мимо лаптопов Apple. Уже хотя бы потому, что в их 13-шках используются такие процессоры Intel, которых просто не бывает (в 99% случаев) в «виндобуках». По процессорной производительности они примерно равны обычным i7-XXXU, но зато у них гораздо более мощное видеоядро — Iris Graphics 650. Но, конечно, MacBook Pro 13 — это совокупность многих достоинств: отличный экран, весь день работы без подзарядки, целых 4 порта Thunderbolt 3, большой удобный тачпад. Обидно только, что максимальное количество оперативной памяти «из коробки» — всего 8 ГБ. Её можно расширить до 16-ти, но хотелось бы, чтобы такая опция присутствовала изначально.

Недорогой и абсолютно бесшумный — Xiaomi Mi Notebook Air 12.5



Xiaomi Mi Notebook Air 12.5

Цена: 40 000 рублей Диагональ дисплея: 12,5 дюймов Плюсы: - доступная цена - бесшумный - лёгкий Минусы: - мало оперативной памяти - слабенький процессор

Если вам только набирать тексты, проверять почту, читать статьи и всё прочее, то для этих целей идеально подходит крошка Xiaomi Mi Notebook Air 12.5. У него небольшой даже для ультрабука экран и весит лаптоп всего 1070 грамм. Несмотря на доступную цену, он стильно выглядит и отличается хорошим качеством сборки. По большому счёту, это отличная замена 12-дюймовому Apple MacBook, которые стоит вдвое больше.

В отличие от последнего, Xiaomi Mi Notebook Air 12.5 имеет больше портов для подключения периферии, а также сразу два разъёма для твердотельных накопителей. Но есть, к сожалению, один серьёзный минус — оперативной памяти всего 4 ГБ и расширить её нельзя.