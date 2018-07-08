Мы узнали, на какие ноутбуки Apple вы тратите свои деньги. И вот что об этом думаем...

Мобильные компьютеры Apple очень популярны в России. Судя по статистике Яндекс.Маркета, среди ноутбуков дороже 100 тысяч рублей в 9 из 10 случаев россияне выбирают MacBook. У нас есть список моделей Apple, которые предпочитают в РФ чаще всего, и мы готовы рассказать, какие из них действительно достойны покупки, а какие покупают по инерции или незнанию.

MacBook Air 13 Early 2016





Цена: 58 000 рублей

Разрешение экрана: 1440x900 точек

Процессор: Intel Core i5-5250U

Оперативная память: 8 ГБ

Накопитель: 128 ГБ SSD

MacBook Air в начале своего существования стал сенсацией — лёгкий, рекордно тонкий и при этом не «игрушечный», а полноценный по мощности ноутбук стал революцией. Только вот за 10 лет производства он очень слабо изменился, а время на месте не стоит, и Air — это самый бестолковый из ноутбуков Apple: самый медленный, с мутноватым экраном и старым процессором. Единственный их плюс — низкая по меркам Apple цена. Только поэтому их и продолжают покупать.

Взять хотя бы MacBook Air 13 Early 2016, который стоит 58 000 рублей. Это 13-шка отлично подходит для того, чтобы работать или учиться прямо на ходу — в транспорте, кафе, парках, дома, в офисе, библиотеке и так далее. Потому что весит он всего 1,35 кг, а по толщине — 17 мм в самом высоком месте. Но чёткость в его экране даже ниже, чем Full HD (который сегодня даже в дешёвые мобильники устанавливают) — 1440x900 точек. Процессор пожилой — старт производства i5-5250U начался еще в первом квартале 2015 года. Но для походного компьютера он всё еще подходит неплохо, если вы не собираетесь на нём активно фотошопить или править видео. Также за эту цену вам полагается 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ на SSD — жить можно, но будет грустно. Удивительно, но, согласно данным Яндекс.Маркет, это один из самых покупаемых ноутбуков Apple.

MacBook Air 13 Mid 2017





Цена: 59 000 рублей

Разрешение экрана: 1440x900 точек

Процессор: Intel Core i5-5350U

Оперативная память: 8 ГБ

Накопитель: 128 ГБ SSD

Что любопытно, Intel создаёт новые процессоры, по сути, каждый год. Но Apple такие мелочи, как прирост мощности, не волнуют, поэтому даже в современных MacBook Air 13 стоят процессоры Intel Core 2015 модельного года. Конкретно эта модель идёт с двухъядерным i5-5350U. Всё остальное осталось прежним. Как я уже говорил выше, Apple просто перестала развивать Air’ы и, как и с iPhone SE в смартфонах, превратила старый флагман в новую бюджетную модель. Но это мало кого смущает, потому что такой ноутбук по статистике Яндекс.Маркета один из самых продаваемых среди «яблочных» моделей.

MacBook Air 13 Mid 2017





Цена: 75 000

Разрешение экрана: 1440x900 точек

Процессор: Intel Core i5-5350U

Оперативная память: 8 ГБ

Накопитель: 256 ГБ SSD

На самом деле, в топе самых продаваемых ноутбуков Apple затесалось сразу три ноутбука эпохи президентства Медведева различных модели MacBook Air. Разница в «воздухе» (именно так переводится Air с английского) за 75 тысяч только в количестве встроенной памяти — 256 ГБ вместо 128 ГБ как у моделей за 58 000 рублей. И это самая бессмысленная трата денег на ноутбук, которую только можно придумать. Старый, слабый и дорогой — разве ж это MacBook? Ни хорошего экрана, ни приличной скорости работы за 75 тысяч рублей. Да, MacOS очень приятна в использовании, но в хорошем ноутбуке должны быть прекрасны и тело, и душа.

MacBook Pro 13 with Retina display Mid 2017





Цена: 83 000 рублей

Разрешение экрана: 2560x1600 точек

Процессор: Intel Core i5-7360U

Оперативная память: 8 ГБ

Накопитель: 128 ГБ SSD

Сейчас у Apple крутые ноутбуки по соотношению цена качества остались только в линейке Pro. Конечно, они и стоят дороже, и вообще, как любая техника Apple, специфические. По большому счёту, Pro-шки более-менее серьёзно обновились ещё осенью 2016 года, а в 2017 просто получили новые процессоры. Одна из ходовых моделей среди Pro-линейки с 13,3-дюймовым дисплеем — это, конечно, версия без Touch Bar. Если вы не слышали про него раньше — это вытянутый сенсорный экран над клавиатурой на месте, где обычно располагались клавиши F1-F12. Многие люди привыкли к физическим клавишам и не нашли большого прока от этого «тачбара», за который, к тому же, нужно переплачивать. Правда, в варианте за 83 000 рублей нет не только тачбара, но и пары портов для подключения клавиатур-мышей и прочих радостей. В дорогих версий портов уже четыре. Учитывая, что один всё равно оккупирует зарядное устройство, размен покажется обидным.

По большому счёту, от менее дорого MacBook Air этот ноутбук отличает в основном намного-намного более хороший экран. И более современный процессор с мощной встроенной графикой. Правда, что i5-5350U из Air’ов, что i5-7360U из вот этой вот «прошки» — одного поля ягоды, если не считать, что встроенная в процессор графика уже может тянуть какие-нибудь примитивные игры. И всё же за 83 000 рублей MacBook Pro 13 2017 без тачбара куда более адекватная покупка, чем любой MacBook Air.

MacBook Pro 13 with Retina display Mid 2017





Цена: 96 000

Разрешение экрана: 2560x1600 точек

Процессор: Intel Core i5-7360U

Оперативная память: 8 ГБ

Накопитель: 256 ГБ SSD

Другая популярная модель, которая влетит уже почти в «соточку», всего получила вдвое больше памяти. И, к сожалению, вам скорее всего придётся ориентироваться хотя бы на такую конфигурацию, потому комфортно работать на ноутбуке с накопителем меньше, чем на 256 ГБ — это, примерно также, как с комфортом полулежать на табуретке. Чтобы 128 Гбайт не переполнились моментально, вам придётся хранить в интернете буквально всё.

MacBook Pro 13 with Retina display Early 2015





Цена: 101 000 рублей

Разрешение экрана: 2560x1600 точек

Процессор: Intel Core i5-5257U

Оперативная память: 8 ГБ

Накопитель: 128 ГБ SSD

Не всё в этом мире поддаётся логике. Например, то, что цена на MacBook Pro 13 с 128 ГБ памяти 2015 модельного года года дороже на 18 тысяч рублей, чем на MacBook Pro 13 2017 модельного года с 256 ГБ памяти. Вообще, у старых «прошек» есть свои преимущества. Во-первых, менее склонная к поломкам и просто более приятная в наборе клавиатура. Во-вторых, очень много портов для подключения всячины. У «старичка», например, есть прославленный MagSafe — магнитный порт зарядки, который отстёгивается, если вы заденете провод ногой, а не сбрасывает ваш дорогой ноутбук на пол за собой.. Два порта USB 3.0, HDMI для телевизора или монитора, кард-ридер для полноразмерных карт памяти. В общем, всё то, чего так не хватает последним «прошкам». Только стоит всё это счастье полновесных 100 тысяч рублей, при этом памяти внутри мало, а двухъядерный процессор 2015 года всё ещё не настолько мощный, чтобы гордиться подобной покупкой.

MacBook Pro 13 with Retina display and Touch Bar Mid 2017





Цена: 113 000

Разрешение экрана: 2560x1600 точек

Процессор: Intel Core i5-7267U

Оперативная память: 8 ГБ

Накопитель: 256 ГБ SSD

Всё-таки есть немало людей, кто решился и на покупку MacBook Pro 13 2017 с тачбаром. Кто-то ведь должен был попробовать на себе это нововведение, правда? И, как я и говорил, если вы хотите не два, а четыре порта Thunderbolt 3, то без вариантов должны взять конфигурацию с Touch Bar. Правда, спешу напомнить, что у 13,3-дюймовых «прошек» не все четыре порта работают на максимально возможной скорости стандарта Thunderbolt 3, в отличие от 15-дюймовых моделей. Зато цена даже на 13-шку с Touch Bar уже кусается — можно найти немало намного более быстрых ноутбуков на Windows, которые будут хуже разве что по времени работы от аккумулятора.

Apple MacBook Pro 15 with Retina display Mid 2015





Цена: 124 000 рублей

Разрешение экрана: 2880x1800 точек

Процессор: Intel Core i7-4770HQ

Оперативная память: 16 ГБ

Накопитель: 256 ГБ SSD

Наконец мы перешли к самым желанным и мощным ноутбукам Apple — линейке MacBook Pro c 15,4-дюймовыми экранами. Неудивительно, что среди самых продаваемых все еще есть модель, представленная в 2015 году. Далеко не всем понравилось тот, как начали меняться макбуки в 2016-2017 гг., поэтому многие до сих пор предпочитают покупать именно поколение 2015 года. Причинами стали уже вышеперечисленный «тачбар», заменивший функциональные клавиши, огромное количество жалоб на клавиатуру (Apple даже наконец приняла их во внимание и взялась менять клавиатуры бесплатно), а также, конечно, отсутствие каких-либо портов, кроме Thunderbolt 3.

Правда, «прошка» 2015 года с 15-дюймовым экраном хоть и осталась для многих последней лучшей моделью в серии, она неумолимо стареет. К примеру, в этих ноутбуках стоят процессоры четырёхлетней давности. Они, конечно, всё еще достаточно мощные, но всё же не настолько, чтобы платить за ноутбук на базе раритетных чипов 124 000 тысячи рублей. Да и экономичность в процессорах трёхлетней давности была заметно хуже, чем в современных аналогах. Да ещё и на SSD за две тысячи долларов вам полагается только 256 ГБ, что для этих денег скромно. И нет отдельной видеокарты/более быстрой обработки фото/видео.

В итоге мы имеем: отличный экран, бородатый процессор, маловато внутренней памяти, отсутствие видеокарты и ценник в 124 000 рублей. Всё это не делает классический Макбук плохим, просто цену бы хотелось соответствующую.

MacBook Pro 15 with Retina display Mid 2017





Цена: 145 000

Разрешение экрана: 2880x1800 точек

Процессор: Intel Core i7-7700HQ

Оперативная память: 16 ГБ

Накопитель: 256 ГБ SSD

Современные MacBook Pro c 15-дюймовыми дисплеями тоже продаются неплохо. И это уже почти те модели, за которые не стыдно. Правда, вот-вот выйдут гораздо более мощные шестиядерные MacBook Pro, поэтому не говорите, что вас не предупреждали. С другой стороны, никто не может предсказать, насколько дорогим будет следующее поколение, и не ухудшат ли Apple ещё что-нибудь неожиданное «по приколу», как они это любят. А пока люди продолжают покупать «прошки» с процессорами, которые в Windows-аналогах 2018 модельного года почти исчезли и заменены на новые.

Есть с MacBook Pro 15 и другая проблема — лимит в 16 ГБ оперативной памяти. Больше в них не бывает ни за какие деньги, хотя это и не вина Apple. Дизайнеры и профессиональные фотографы ругаются, все остальные не понимают, зачем может понадобиться больше 16 Гбайт.

И, наконец, 256 ГБ памяти за 145 тысяч рублей огорчают. На этом фоне даже тоскливая в играх видеокарта не выглядит проблемой.

MacBook Pro 15 with Retina display Mid 2017





Цена: 168 000

Разрешение экрана: 2880x1800 точек

Процессор: Intel Core i7-7820HQ

Оперативная память: 16 ГБ

Накопитель: 512 ГБ SSD

Статистика Яндек.Маркета также показывает, что один из самых популярных «маков» — это почти самый крутой ноутбук, который только на сегодняшний день есть у Apple. Но не один из лучших среди всех, потому что нынешние MacBook одной ногой уже стоят в числе морально устаревших моделей.

Этот MacBook продают уже с SSD на 512 ГБ, чего хватит для большого количества софта и даже останется сверху, если только вы не планируете разворачивать на ноутбуке «файлопомойку» на любой случай жизни. Жёсткие диски в дополнении к SSD в «макбуках» не предусмотрены, поэтому все ваши фотографии начиная с 5 лет лучше всё-таки хранить где-то еще. Процессор i7-7820HQ уже не писк моды, но всё ещё крутой для трудоёмких задач. Видеокарта AMD Radeon Pro 560 не впечатляет, но для профессиональных нужд её достаточно, а на игровые ноутбуки MacBook Pro никогда не претендовали.