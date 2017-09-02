Самые интересные ноутбуки с выставки IFA 2017

Начало сентября — это не только «снова в школу», но и время появления горячих новинок сразу от многих производителей электроники. Поток анонсов из Берлина, где проходит международная выставка IFA 2017, может просто сбить с ног. Мы поможем вам не утонуть в нём: читайте про самые интересные ноутбуки из множества представленных на днях в немецкой столице.

Acer Swift 5



Acer Swift 5

Ориентировочная стоимость: 999 долларов

Acer порадовала своих фанатов сразу пачкой интересных моделей, от тонкого моноблока и мощного игрового PC, до ноутбуков и планшетов различной формы и предназначения. Больше всего наше внимание привлёк Acer Swift 5. Это ультрабук весом меньше 1 килограмма, причём с 13,3-дюймовым дисплеем — отличное решение для тех, кому нужен ноутбук всегда и везде. Разрешение дисплея при этом не 4К, а Full HD, что должно хорошо сказаться на времени работы от аккумулятора. Новинка получила процессоры Intel Core 8 поколения.

Acer Swift 5 выглядит очень привлекательно, но цветовое решение и вес сильно напоминают прошлогодний ASUS ZenBook 3, который, в свою очередь, очень похож на 12-дюймовый MacBook, только гораздо мощнее яблочного лаптопа. Но, в отличие от них, Acer Swift 5 имеет кучу портов для подключения периферии, тогда как для «Зенбука» и «Мака» нужно все время носить с собой хаб.

ASUS ZenBook Flip S



ASUS ZenBook Flip S

Ориентировочная стоимость: 1099 долларов

ASUS также не поскупилась на новинки, выкатив сразу несколько ультрабуков и «игробуков». Одной из наиболее любопытных новинок смотрится ASUS ZenBook Flip S. Он во многом похож на уже упомянутый и вышедший годом ранее ASUS ZenBook 3, однако из простого ноутбука мутировал в ноутбук-трансформер. Его можно разворачивать на 360-градусов, превращая таким образом в планшет. Он явно будет очень дорогим. К примеру, его 13,3-дюймовый сенсорный дисплей поддерживает 4К-разрешение, а в качестве накопителей используется SSD ёмкостью до 1 ТБ. У него всего один порт — USB Type-C, зато есть датчик отпечатка пальца. И ASUS ZenBook Flip S тоже получит новые четырёхъядерные процессор Intel Core, что должно сделать его намного более производительным, чем и без того мощный прошлогодний ZenBook 3.

ASUS ROG Chimera G703



ASUS ROG Chimera G703

Ориентировочная стоимость: пока не разглашена

ASUS с одинаковым энтузиазмом занимается разработкой как невесомых ультрабуков, так и здоровых игровых машин с «полным фаршем». Но главная особенность ASUS ROG Chimera G703 даже не «железо», а 17,3-дюймовый экран с частотой обновления 144 Гц. Благодаря этому, а также технологии G-Sync, геймплей будет максимально плавным, без разрывов, какой бы динамичной не была игра. В плане дизайна лаптоп придерживается традиций предыдущих моделей, однако отверстия для прохода воздуха разрослись по площади и теперь не только на задней панели, но и на боковых.

Что касается «начинки», то это классический игровой игробук с видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1080, процессором с разблокированным множителем Intel Core i7-7820HK и до 64 ГБ оперативной памяти.

Lenovo Yoga 920



Lenovo Yoga 920

Ориентировочная стоимость: 1600 евро

Не обошлось и без Lenovo. Среди прочего, компания представила свой обновлённый флагманский ноутбук-трансформер. На смену Lenovo Yoga 910 пришёл Lenovo Yoga 920. Из самых интересных изменений — возможность включить ноутбук голосовой командой, а именно с помощью голосового помощника Cortana от Microsoft и встроенного микрофона, способного уловить вашу речь с расстояния до четырёх метров.

Диагональ дисплея по-прежнему составляет 13,9 дюйма, разрешение — Full HD или 4К в зависимости от конфигурации. Весит устройство 1,37 кг, но внутри имеет один из процессоров Intel Core 8-го поколения с удвоенным количеством ядер по сравнению с предыдущими сериями, до 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ места на твердотельном накопителе.

Razer Blade Pro



Razer Blade Pro

Ориентировочная стоимость: 2300 долларов

Razer Blade Pro — своеобразное обновление уже имеющегося на рынке Razer Blade Pro. Если предыдущий оснащается видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1080 и стоит 4000 долларов, то новая версия — практически народный ноутбук, всего-то 2300 долларов. Правда, вслед за ценой поубавилось и мощи: видеокарта была заменена на GTX 1060. Помимо этого в новинке будет установлен процессор Intel Core i7-7700HQ, 16 ГБ оперативной памяти, SSD на 256 ГБ и жёсткий диск на 2 ТБ в придачу. Дисплей у новинки 17,3-дюймовый, но Full HD. Зато он поддерживает технологию NVIDIA G-SYNC и частоту обновления 120 Гц.