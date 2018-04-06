Почему MacBook Pro — отличные ноутбуки, но их не нужно покупать (сейчас)

Если вы хотите прямо сейчас купить новенький Apple MacBook Pro, то вам очень повезло, что вы еще не сделали этого. Нужно потерпеть, когда компания обновит свои «Прошки». Рассказываем, ради чего стоит отложить покупку.

Apple любит быть среди тех, кто привносит какие-то особенные новшества в технику, часто неожиданные. Лучшие примеры — это, конечно, iPhone, iPad, MacBook Air, которые стали безумно популярными и заставили других производителей либо делать что-то подобное, либо остаться за бортом истории. Но бывают и новшества поменьше, например, отказ от мини-джека для наушников в iPhone, или исчезновение всех портов, кроме Thunderbolt 3, в современных MacBook Pro. Но компания из Купертино не всегда и во всём опережает конкурентов. К примеру, некоторые ноутбуки на Windows могут не иметь даже и одного-единственного порта Thunderbolt 3, зато уже обзавелись более современным «железом».



Apple MacBook Pro

Последний крупный редизайн Apple MacBook Pro произошёл в конце октября 2016 года. Тогда новинки получили процессоры Intel Core шестого поколения, хотя публика ожидала увидеть уже 7-е поколение, анонсированное Intel несколькими месяцами ранее. В итоге в июне 2017 года Apple слегка обновила «Прошки», переведя их на новые процессоры. С тех пор никаких обновлений больше не было.

Возможно, вы наконец решились взять новый MacBook Pro 13 или 15. Но делать это сейчас — плохая идея. Несмотря на то, что с момента последнего «апгрейда» макбуков не прошло и года, и Intel, и AMD успели выпустить несколько невероятно интересных продуктов, которые заметно изменят мир ноутбуков. Причём процессорные гиганты не только представили каждый свои продукты, но и один совместный, что было уж совсем неожиданно. И Apple MacBook Pro определённо получат что-то из них и станут быстрее и энергоэффективнее (или хотя бы что-то одно за раз). Надеемся, что это произойдёт уже этим летом в районе WWDC — конференции Apple для разработчиков. А до тех пор лучше немного потерпеть, если только вы не хотите отдать огромную сумму за технологии вчерашнего дня. И вот четыре причины подождать.

Потому что вышли 6-ядерные Intel Coffee Lake

Главный претендент на место процессора в обновлённых MacBook Pro — первые шестиядерные мобильные процессоры Intel, релиз которых состоялся третьего апреля этого года. Долгое время на рынке мобильных процессоров ощущался застой. Intel, ведущий производитель CPU для ноутбуков, каждому новому поколению отсыпал лишь по чайной ложке производительности, потому что единственный конкурент — AMD — и так был далеко позади. Но стоило замелькать на горизонте мощным мобильным чипам от AMD, как Intel тут же завезла вагон мощи в новые модели своих процессоров. Например, часть прежних 4-ядерников получила шесть ядер. Такие CPU придутся по нраву всем, кто использует или хотел бы использовать MacBook Pro не просто для набора текстов, а для более требовательной работы, вроде видеомонтажа. Учитывая, что тепловыделение 6-ядерных CPU осталось на уровне прежних 4-ядерных (45 Вт), то ожирение «Прошкам» не грозит.

Потому что есть Intel Core Kaby Lake R

Экономичные 15-ваттные процессоры для ультрабуков также получили по два ядра к прежним двум. Другими словами, Intel сделала свои процессоры для лаптопов почти вдвое производительнее. Теперь её новая ультрабучная линейка чипов находится на уровне её же чипов для игровых ноутбуков, но потребляют энергии и выделяют тепла они так же мало, как предыдущие поколения процессоров для лёгких и компактных ноутбуков. И эти чипы уже стоят во многих ноутбуках на базе Windows. Благодаря им стало возможно сделать мощные лаптопы намного компактнее. А те, что уже и так были компактными, — заметно мощнее.

Применительно к современным Apple MacBook Pro это значит, что 13-дюймовые модели, когда и если они обновятся до процессоров вроде i5-8250U и i7-8550U, станут значительно быстрее справляться с тяжёлыми задачами. Причём новые CPU стоят столько же, сколько и старые. Поэтому, купив MacBook Pro с Intel Core седьмого поколения вместо восьмого, вы просто сами себе выстрелите в ногу.

Потому что есть AMD Ryzen Mobile



AMD Ryzen Mobile

В этом году Apple даже есть из чего выбрать, так как мощные и энергоэффективные процессоры теперь делает не только Intel, но и AMD. Да, та самая компания, на которую, казалось бы, все махнули рукой после нескольких лет безуспешных попыток выпустить CPU, от которых у конкурента наконец задрожали бы коленки.

В 2018 году уже есть настоящий выбор между Intel Kaby Lake R и AMD Ryzen Mobile. Последние, кстати, обладая приблизительно той же процессорной производительностью, по графической части еще и серьёзно опережают ультранизковольтные процессоры конкурента. Хоть «красные» и представили до сих пор только четыре подобных CPU: Ryzen 7 2700U, Razen 5 2500U и еще парочку менее производительных, но этого более чем достаточно для конкуренции с Intel. И, возможно, именно они попадут в новые 13-дюймовые MacBook Pro вместо нынешних Intel Core i5 и i7.

Потому что есть Intel Kaby Lake G



Intel Core Kaby Lake G

Конец прошлого года был очень щедр на радикальные обновления процессоров. Не успели люди привыкнуть к факту, что Intel и AMD, оказываются, могут выпускать гораздо более интересные CPU, чем они делали еще недавно, как они вместе снова ошарашили публику. На этот раз — новостью о работе над чипом, который бы объединял на одной подложке мощные четырёхъядерные процессоры Intel и дискретную графику AMD Radeon RX Vega. Этот тандем может заменить связку такого же процессора Intel и игровой видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1050, благодаря чему появятся более лёгкие и тонкие, но мощные ноутбуки. Опять-таки, пока неизвестно, оснастит ли Apple новые MacBook Pro этими чипами, или пойдёт по другому пути. Но «виндобуки» с подобной системой — уже на горизонте.