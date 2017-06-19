Почему вам нужен ноутбук в минимальной комплектации

Для упрощения жизни покупателей производители ноутбуков выпускают их во множестве различных конфигураций. Но даже такая гибкость не всегда позволяет купить лучшее за свои деньги. Как же поступить? Ответ: купить ноутбук в базовой комплектации. Мы расскажем, в чём выгода такого решения.

Можно поставить «железо», которого нет ни в одной конфигурации

Нередко бывает, что выбрать между различными комплектациями ноутбука трудно просто потому, что они не предусматривают всех возможных вариантов пользовательских предпочтений. Иногда вам нужно много оперативной памяти, но нет необходимости в ёмком накопителе или наоборот. Или с определённым процессором или видеокартой в комплекте идёт не тот объём оперативной памяти, какой вам хотелось бы. Поэтому, если только вы не гонитесь за самым мощным процессором среди всех конфигураций, нет смысла рассчитывать только на то, что предлагает производитель. Проще купить начальную комплектацию и оснастить её тем объёмом оперативной памяти и теми накопителями, которыые нужны вам. Но прежде, конечно, лучше убедиться, что ноутбук «поддержит» вашу идею установить 100500 ГБ оперативной памяти и 7 накопителей в ряд.

Своё «железо» окажется дешевле и лучше

Рыночные отношения далеки от дружеских или родительских. Поэтому, покупая ноутбук в топовой комплектации, вы не обязательно получите вместе с ним только всё самое лучшее. Нередко более рациональным выбором окажется отказ от конфигурации с SSD и покупка или установка оного своими силами. Причём он может оказаться одновременно и дешевле, и быстрее. Это как прийти в ресторан со своим спиртным. То же самое касается и оперативной памяти. А вот остальные компоненты ноутбука вы вряд ли поменяете: процессор и видеочип обычно распаяны на плате. В некоторых же ультрабуках распаяно и не подлежит замене почти всё.

Экономия на Windows

Не все задумываются о том, что Windows, которая приветливо встретит вас при включении ноутбука, вообще-то включена в его стоимость. А значит, если вы всё равно собирались поставить что-нибудь из семейства операционных систем Linux, то вы просто выкинете несколько тысяч рублей на ветер. Некоторые производители идут навстречу пользователям и предлагают варианты без предустановленной Windows (но далеко не все производители и далеко не для всех ноутбуков).

Экономия на 4К-разрешении

Также далеко не всем нужно самое высокое разрешение. До сих пор находятся люди, которые утверждают, что 1920х1080 пикселей для 13,3-дюймового экрана — это слишком много. Возможно, многие с ними согласятся, но вот 4К-разрешение на ультрабуке с подобной диагональю — всё еще скорее «жир», чем необходимость. Тем более, что такие экраны еще и потребляют больше энергии, а значит быстрее расходуют заряда аккумулятора.

Освободившиеся деньги можно потратить умнее

Итак, вы поставили более быстрые память и накопитель, не пошли на поводу у маркетологов и выбрали старое-доброе Full HD-разрешение и сэкономили некоторую сумму. Чтобы она не разошлась по мелочам, а оставила у вас чувство победы над акулами капитализма, докупите что-нибудь нужное к ноутбуку. Это может быть сумка или рюкзак, или хорошая беспроводная мышь, или какая-нибудь дорогая, но полезная программа.