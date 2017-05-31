Microsoft показала шлемы Windows Mixed Reality от ASUS, Dell и Lenovo

На выставке Computex 2017, которая проходит с 30 мая по 3 июня в Тайбэе, компания Microsoft показала новые шлемы виртуальной реальности, создаваемые в рамках программы Windows Mixed Reality. Шлемы от HP и Acer компания уже демонстрировала, а теперь черед пришел устройствам ASUS, Dell и Lenovo.


Шлем ASUS получил странный дизайн с "полигональным" забралом с отслеживанием движений с шестью степенями свободы, а гаджет Dell отличается минималистичностью. Шлем Lenovo, на самом деле, уже засветился на январской CES 2017, а теперь Microsoft подтвердила выход гаджета до конца года.


Напомним, в прошлом году компания объявила о партнерстве с такими производителями, как Acer, ASUS, Dell, HP и Lenovo, для разработки недорогих шлемов виртуальной реальности, которые смогут работать с ПК с обновлением Windows 10 Creators Update и будут при этом стоить от $299.


Источник
Microsoft
Теги
Microsoft ASUS WINDOWS LENOVO DELL Шлем виртуальной реальности Computex 2016 Windows Mixed Reality виртулаьная реальность

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