Microsoft показала шлемы Windows Mixed Reality от ASUS, Dell и Lenovo

На выставке Computex 2017, которая проходит с 30 мая по 3 июня в Тайбэе, компания Microsoft показала новые шлемы виртуальной реальности, создаваемые в рамках программы Windows Mixed Reality. Шлемы от HP и Acer компания уже демонстрировала, а теперь черед пришел устройствам ASUS, Dell и Lenovo.





Шлем ASUS получил странный дизайн с "полигональным" забралом с отслеживанием движений с шестью степенями свободы, а гаджет Dell отличается минималистичностью. Шлем Lenovo, на самом деле, уже засветился на январской CES 2017, а теперь Microsoft подтвердила выход гаджета до конца года.





Напомним, в прошлом году компания объявила о партнерстве с такими производителями, как Acer, ASUS, Dell, HP и Lenovo, для разработки недорогих шлемов виртуальной реальности, которые смогут работать с ПК с обновлением Windows 10 Creators Update и будут при этом стоить от $299.



