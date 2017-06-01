Мышки Logitech серии MX готовы к работе с несколькими ПК одновремено

Компания Logitech представила новое ПО Logitech Flow и совместимые с ним флагманские беспроводные мышки Logitech MX Master 2S и Logitech MX Anywhere 2S. Как обещает производитель, Logitech Flow позволит легко перемещать файлы и контент при работе с несколькими компьютерами одновременно.





Logitech Flow является частью программного обеспечения Logitech OptionsT, пользователь сможет легко переключаться между компьютерами и перемещать (копировать и вставлять) файлы, различный контент и отдельные фрагменты текста.

Мыши Logitech MX Master 2S и Logitech MX Anywhere 2S выполнены в эргономичном дизайне и оснащены сенсором с разрешением до 4000 точек на дюйм и улучшенной технологией Darkfield High Precision, благодаря которому они могут работать практически на любой поверхности, в том числе на стекле.

Также обе мыши получили колесо прокрутки, которое автоматически переключается в режим ускоренной прокрутки при необходимост. Это значит, что вы сможете пролистывать веб-страницы быстрее. Еще предусмотрено дополнительное настраиваемое колесо прокрутки, расположенное под большим пальцем. Аккумуляторы обеспечивают автономную работу до 70 дней, в зависимости от условий использования

Logitech MX Master 2S и Logitech MX Anywhere 2S поступят в продажу в России в июне 2017 года по рекомендованной цене 6990 рублей и 5590 рублей, соответственно.