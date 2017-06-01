Samsung создала дисплей для VR-шлемов с повышенной в 3,5 раза четкостью

Компания Samsung представила на выставке Display Week 2017 новый дисплей, созданный для использования в шлемах виртуальной реальности. Панель имеет диагональ 3,5 дюйма и разрешение 2024 x 2200 пикселей, что дает плотность 858 точек на дюйм. Такая плотность вдвое превышает плотность дисплеев шлемов HTC Vive и Oculus Rift и обеспечивает примерно в 3,5 раза больше пикселей.





Помимо повышенной четкости, экран может похвастаться частотой обновления 90 Гц и яркостью в 100 нит. Все это поможет обеспечивать контент для виртуальной реальности повышенного качества, а также облегчит судьбу пользователей, которые подвержены приступам тошноты при использовании шлемов с более низкой плотностью пикселей.



