Samsung создала дисплей для VR-шлемов с повышенной в 3,5 раза четкостью

Компания Samsung представила на выставке Display Week 2017 новый дисплей, созданный для использования в шлемах виртуальной реальности. Панель имеет диагональ 3,5 дюйма и разрешение 2024 x 2200 пикселей, что дает плотность 858 точек на дюйм. Такая плотность вдвое превышает плотность дисплеев шлемов HTC Vive и Oculus Rift и обеспечивает примерно в 3,5 раза больше пикселей.


Помимо повышенной четкости, экран может похвастаться частотой обновления 90 Гц и яркостью в 100 нит. Все это поможет обеспечивать контент для виртуальной реальности повышенного качества, а также облегчит судьбу пользователей, которые подвержены приступам тошноты при использовании шлемов с более низкой плотностью пикселей.

Источник
RoadToVR
Теги
Samsung дисплей Шлем виртуальной реальности

Комментарии

Материалы по теме

5 лучших смартфонов, которые запрещено ввозить в Россию

30 мая

IFA 2013: Samsung покажет гигантский 98" дисплей и 31,5" монитор с разрешением Ultra HD

4 сентября 2013

Samsung начала производство смартфона с трехсторонним дисплеем

8 августа 2014

Samsung начала тестирование "прозрачных" для обгона грузовиков

8 февраля 2016

Samsung показала первые зеркальные и прозрачные OLED-дисплеи

10 июня 2015

Стартовал прием предзаказов на обновленный Samsung Gear VR

12 августа 2016
Из рубрикиПериферия
Мышки Logitech серии MX готовы к работе с несколькими ПК одновремено
Microsoft показала шлемы Windows Mixed Reality от ASUS, Dell и Lenovo
Новые Mac, iPad и беспроводная клавиатура Apple сертифицированы для России

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 86
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 81
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 80
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 60
Как выглядела и менялась Windows от первых до последних версий: 30 лет эволюции 46
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 31