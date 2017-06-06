HP выпускает графический ускоритель Omen для ноутбуков

Компания HP представила внешний графический ускоритель Omen Accelerator, предназначенный для использования с ноутбуками. Гаджет может подключаться к ноутбуку или десктопу, улучшая его производительность в том, что касается обработки изображений.


На самом деле, HP Omen Accelerator представляет собой красивую док-станцию для видеокарт. Она поддерживает видеокарты NVIDIA и AMD, а также имеет отсек для 2,5-дюймового винчестера или твердотельного накопителя. Кроме того в нем имеется бесперебойник на 500 Вт, порт Ethernet, четыре USB 3.0 Type-A, один USB 3.1 Type-C. Бокс может подключаться к любому ПК с разъемом Thunderbolt 3.

Сам по себе HP Omen Accelerator появится в продаже с августа 2017 года по цене $299,99. Также будут доступны комплекты с уже установленными графическими картами NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD RX580, SSD до 256 ГБ и винчестером до 1 ТБ.

Источник
HP
Теги
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