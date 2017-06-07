Apple выпустила кожаный чехол для стилуса за 2400 рублей

Компания Apple выпустила специальный чехол для своего стилуса Apple Pencil. Функциональность данного аксессуара довольно спорная, поскольку он выполняет только защитные функции для стилуса.





Apple Pencil нельзя использовать, когда он в чехле. Также чехол не снижает возможность потерять гаджет, не заряжает его и не делает много других полезных вещей.

Чехол выполнен из кожи и представлен в четырех цветовых вариантах — коричневом, сером, синем и черном. Как подчеркивает Apple, чехол обладает высококлассным дизайном и сочетается по цвету с другими аксессуарами Apple. Стоимость чехла составляет $29 для США и 2 390 рублей для России.